El final de “Barbie” es un importante recordatorio para la salud de las mujeres

Quiero añadir una nota personal sobre la importancia de las revisiones periódicas. A mí me diagnosticaron cáncer de cuello uterino a finales de mis 20 años, durante una prueba rutinaria de Papanicolaou. Estaba en una fase temprana y la cirugía curó el cáncer. No he tenido ninguna recaída, y tuve la suerte de tener dos hijos después. Las pruebas de detección del cáncer salvan vidas, y contar con un proveedor que se asegure de que sigues las últimas recomendaciones sobre su frecuencia es esencial.

(CNN) — Alerta de SPOILER: no leas más allá de esta frase si no has visto “Barbie”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.