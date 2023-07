Juez federal bloquea la controvertida política de asilo de Biden y asesta un duro golpe al gobierno

“La Regla, por lo tanto, asume que estas excepciones, como mínimo, presentarán opciones significativas para los no ciudadanos sujetos a la Regla. Los programas de admisión especial no están significativamente disponibles para muchos no ciudadanos sujetos a la Regla. Aunque existen otros programas de admisión especial, la Regla generalmente se basa en los programas de admisión especial para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. Estos programas son específicos de cada país y no están disponibles universalmente, ni siquiera para las poblaciones que cubre”, escribió.

Los migrantes que obtienen una cita a través de la aplicación CBP One para presentarse en el puerto de entrada, por ejemplo, están exentos. Si bien hay algunas excepciones, la regla generalmente se aplica a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. No se aplica a los niños migrantes no acompañados.

