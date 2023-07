¿Qué necesitan el PP de Nuñez Feijóo y el PSOE de Sánchez para formar gobierno en España?

“Nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada, nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado español”, declaró este domingo la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.