¿Quién fue Robert Oppenheimer y qué hizo?

Dos décadas después, Oppenheimer dijo a los entrevistadores que cuando la bomba de prueba Trinity explotó el 16 de julio de 1945 en un lugar remoto del desierto de Nuevo México, “sabíamos que el mundo no sería el mismo. Unos pocos rieron, otros lloraron, la mayoría guardó silencio”. Dijo que recordó una línea del Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la Muerte, la destructora de mundos”.

La película, que cuenta con un reparto estelar en el que figuran Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh y Robert Downey Jr., está basada en la biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin, “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, ganadora del Premio Pulitzer.

