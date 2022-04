Los hijos del Kremlin crecieron en los países cuyas sociedades sus padres afirman rechazar

Alejandra Ramos

(CNN) — El suyo es un mundo de jets privados, elegantes apartamentos parisinos, vacaciones de esquí en Austria y educación en universidades de élite en Londres y Nueva York.

Sus padres poseen inmuebles de primera en las avenidas más exclusivas de las capitales europeas. Sus perfiles en las redes sociales están repletos de vestidos de diseñador y eventos de alfombra roja. Una joven publicó fotos de su cumpleaños número 22 junto a la piscina en la villa del mar Adriático de uno de los oligarcas de Putin.

Conoce a los hijos del Kremlin.

Mientras sus padres critican públicamente a Occidente, sus hijos crecen en los mismos países cuyas sociedades afirman rechazar.

“Obviamente es una hipocresía extrema”, dijo Daniel Treisman, profesor especializado en política rusa en la Universidad de California en Los Ángeles.

“Es posible que ni siquiera vean una contradicción”, dijo Treisman. “Creen que existe esta competencia entre Estados Unidos y Rusia, pero ¿por qué eso debería afectar los planes educativos de su hija? ¿O dónde tienen sus castillos?”.

El propio Putin criticó a los rusos que pueden alinearse “mentalmente” con Occidente en un discurso el mes pasado, acusándolos de pensar que son parte de una “raza superior” y de trabajar con el “Occidente colectivo” hacia un objetivo: “la destrucción de Rusia”.

“El pueblo ruso siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores y simplemente los escupe como un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas”, dijo Putin.

Estados Unidos sancionó recientemente al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a su esposa y a sus dos hijos adultos, diciendo que viven “estilos de vida lujosos que son incongruentes con el salario del servicio civil de Peskov”.

Una de las primeras familias de supuesta corrupción e hipocresía rusa es la de Dmitry Peskov, subjefe de gabinete y principal portavoz de Vladimir Putin, un papel que lo convierte en el megáfono más ruidoso de Putin, uno que casi a diario dispensa los insultos de línea dura del presidente ruso contra Occidente.

Estados Unidos sancionó recientemente a Peskov, su esposa y dos hijos adultos (de dos matrimonios anteriores), afirmando que la familia vive “estilos de vida lujosos que son incongruentes con el salario de funcionario público de Peskov y probablemente se basan en la riqueza mal habida de las conexiones de Peskov con Putin”. Al menos dos de sus hijos se criaron en gran parte en Europa occidental antes de regresar a Moscú como adultos.

Si bien el Tesoro de EE.UU. no explicó los excesos cuestionables, Peskov, quien ocupó su cargo durante casi una década y, según los reportes, ganó US$ 173.000 en 2020, se vio usando un reloj de diseñador de US$ 600.000 y se fue de luna de miel que incluyó un yate de aproximadamente US$ 430.000 por semana frente a la costa de Cerdeña, según una investigación de la Fundación Anticorrupción fundada por el líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny.

Con base en registros de propiedad, publicaciones en redes sociales y bases de datos de infracciones de tránsito, la Fundación Anticorrupción también reveló que la esposa, la exesposa y los hijos de Peskov poseen vehículos de lujo y casas multimillonarias en todo el mundo, incluidas Rusia y Francia, una muestra de riquezas en marcado contraste con los casi 20 millones de rusos que viven en la pobreza.

La riqueza asombrosa, aunque aparentemente inexplicable, de tales familias en el mundo de Putin, dicen los expertos, se reduce a un solo concepto: cleptocracia.

“Una cleptocracia es simplemente un gobierno gobernado por ladrones”, dijo Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown, experta en corrupción y política global, “donde las políticas y decisiones se toman en nombre de esos ladrones”.

Una complicada red de compañías ficticias, bancos extraterritoriales y transacciones ocultas a menudo oscurece su riqueza, con cuentas ocultas unas dentro de otras, lo que dificulta rastrear de dónde provienen los fondos.

La riqueza acumulada por los cleptócratas rusos se gasta con frecuencia en las economías occidentales.

“Quieren vivir en Occidente porque los países más ricos del mundo están en Occidente. Los asombrosos centros culturales están en Occidente”, dijo Treisman. “Pero además, los países occidentales tienen un estado de derecho mucho más seguro que Rusia. Entonces, si pueden ingresar una gran cantidad de su dinero en Occidente, pueden sentirse más seguros”.

La hipocresía de los funcionarios rusos y sus familias que disfrutan de la generosidad de Occidente ha sido un secreto a voces en Rusia durante años. En 2016, se presentó un proyecto de ley a la Duma estatal que prohíbe la educación de los hijos menores de la mayoría de los funcionarios rusos en universidades extranjeras, alegando que la educación nacional sería clave para convertirse en verdaderos patriotas. El proyecto de ley no pasó.

La hija de 24 años de Peskov, de su segundo matrimonio, Elizaveta Peskova— cuyas publicaciones subidas de tono en las redes sociales a menudo se han convertido en el centro de los tabloides rusos y europeos— no ha rehuido ser el centro de atención o la controversia, como cuando supuestamente le dijo a un canal de televisión ruso que se siente “mejor en el entorno europeo” y llamó al sistema educativo de Rusia un “verdadero infierno”.

Más recientemente, contradijo las declaraciones públicas de su padre al publicar “no a la guerra” en sus historias de Instagram, el eslogan utilizado por los rusos que se oponen a la guerra en Ucrania. La publicación fue capturada y compartida por el medio ruso TV Rain, pero fue eliminada rápidamente.

Según los reportes, cuando era niña, Peskova asistió a la Ecole des Roches en las afueras de París, donde la matrícula anual es aproximadamente una cuarta parte del salario de su padre y las actividades extracurriculares incluyen clases de aviación.

Peskova continuó su educación parisina con una pasantía en Louis Vuitton y una licenciatura en marketing de una escuela de negocios francesa. Incluso hizo una pasantía para el Parlamento Europeo.

La hija de 24 años de Peskov, Elizaveta Peskova, creció en París, donde posee un apartamento multimillonario con su madre en uno de los barrios más caros de la ciudad. Peskova, vista aquí en los Jardines de las Tullerías de París en una publicación de Instagram de 2019, describe su amor por el cine francés.

Según la Fundación Anticorrupción, Peskova y su madre compraron un apartamento de casi US$ 2 millones y 180 metros cuadrados en 2016 en uno de los barrios más caros de París, en la avenida Victor Hugo, entre la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el exuberante Bois de Boulogne. CNN no ha confirmado la compra.

La extravagancia de Peskova en Francia es paralela a la de su medio hermano en Rusia. Una investigación de 2017 realizada por el grupo anticorrupción de Navalny descubrió que Nikolay Choles —el hijo mayor de Peskov que creció en Inglaterra— viajó por el mundo en aviones privados, poseía propiedades inmobiliarias de primer nivel en Moscú y compitió con su flota de vehículos de lujo por la ciudad acumulando como hasta 116 infracciones de tráfico, mientras que, según los reportes, estaba desempleado.

“Ciertamente representa un alto nivel de al menos cinismo, si no de total hipocresía”, dijo Vittori, el profesor de Georgetown.

Peskova criticó las sanciones y dijo que la idea de que ella, de alguna manera, está influenciando en la guerra era algo “totalmente injusto e infundado” y le dijo a Business Insider que está “molesta” porque las restricciones le impiden viajar. En una declaración en Telegram, Peskova escribió que está “orgullosa” de ser rusa y que sancionar a los hijos adultos y “especialmente a una niña” es una “locura”. “Difícilmente hay un juicio justo”, agregó, “durante una cacería de brujas y un odio frenético por todo lo ruso”.

Peskova —quien, cuando CNN la contactó, no se comprometió con los detalles de esta historia al momento de la publicación— no es la única hija conectada con el Kremlin que disfruta de la alta sociedad continental.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien pidió un orden mundial “posoccidental” en 2017, envió a su hija a prestigiosas universidades de Londres y Nueva York.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien pidió un orden mundial “posoccidental” en 2017, envió a su hija a prestigiosas universidades de Londres y Nueva York.

Incluso la hija de la supuesta novia de Lavrov aparentemente se beneficia de su posición influyente: publicó fotos de sí misma en el yate, la estación de esquí austriaca y la villa junto a la playa de un oligarca rico, según la Fundación Anticorrupción.

Polina Kovaleva —a quien el gobierno del Reino Unido se refiere como la “hijastra” de Lavrov aunque oficialmente no está casado con su madre— posee un apartamento de US$ 5,8 millones en uno de los barrios más caros de Londres, según las sanciones recientes impuestas en su contra.

La Fundación Anticorrupción reveló que Kovaleva compró el apartamento de Kensington cuando tenía 21 años. El piso está a poca distancia del Imperial College, al que también asistió.

La hija mucho menos visible de Lavrov, Ekaterina Vinokurova, ahora de 39 años, asistió a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde vivió durante 17 años, antes de obtener su título de posgrado en la London School of Economics. Tanto Kovaleva como Vinokurova fueron sancionadas recientemente por el Reino Unido.

“Esto envía una fuerte señal de que aquellos que se benefician de la asociación de los responsables de la agresión rusa están dentro del alcance de nuestras sanciones”, escribió la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, en un comunicado de prensa anunciando las sanciones contra Kovaleva.

La hija de la supuesta novia de Lavrov, Polina Kovaleva, fotografiada aquí en la villa del oligarca Oleg Deripaska en Montenegro, según la Fundación Anticorrupción, parece beneficiarse de las conexiones de Lavrov con el Kremlin.

El propio Putin no es una excepción a la hipocresía de la dura retórica antioccidental frente a los miembros de su familia, o sus allegados, que se aprovechan de lo que Occidente tiene para ofrecer.

Una de sus supuestas parejas, que supuestamente le dio una hija, se convirtió en propietaria de un apartamento de US$ 4,1 millones en Mónaco pocas semanas después del nacimiento de la niña, según una investigación del medio de comunicación independiente ruso Proekt, basada en los llamados Pandora Papers.

Según los reportes, su hija mayor, María, se casó con un empresario holandés; Se dice que la pareja vivió en un apartamento de US$ 3,3 millones en los Países Bajos. Una villa de ocho habitaciones en Biarritz, Francia, vinculada a su hija menor, Katerina —la mansión multimillonaria fue comprada por su exesposo, Kirill Shamalov, al amigo de toda la vida de Putin y multimillonario Gennady Timchenko— fue allanada recientemente por activistas y ofrecida como casa segura para los refugiados ucranianos.

Las dos hijas de Putin fueron sancionadas por Reino Unido y Estados Unidos la semana pasada.

Peskov calificó las nuevas medidas como una “tendencia frenética” de Washington para imponer sanciones a Moscú. “Rusia responderá sin falta y lo hará como mejor le parezca”, agregó.

Se rumorea que Putin tiene más hijos fuera del matrimonio, todos los cuales parecen haber vivido en países occidentales. Estos reportes siempre han sido negados por el Kremlin.

A pesar de las conexiones de los miembros de su propia familia con Occidente, Putin recientemente apuntó a otros rusos con “villas en Miami o la Riviera francesa, que no pueden prescindir del foie gras, las ostras o la libertad de género como ellos lo llaman”.

El problema con esas personas, dijo Putin el 16 de marzo, es que están “allí en sus mentes y no aquí con nuestra gente y con Rusia”.

