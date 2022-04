Consejos de salud física y mental que deberíamos adoptar con o sin pandemia

urielblanco

(CNN Español) — El Día Mundial de la Salud está aquí. Si bien la edición de este año está centrada en la conexión que hay entre el planeta y la salud de las personas, sigue siendo inevitable pensar en nuestra relación con el covid-19.

La pandemia de covid-19 ya cumplió más de dos años y, sin embargo, aún da mucho de qué hablar.

Tenemos casos como el de Estados Unidos, donde las hospitalizaciones acaban de registrar su punto más bajo desde que se inició la pandemia (aunque todavía los hospitales están bajo presión por otros tratamientos o falta de personal).

Por otro lado, continúan los panoramas preocupantes en otros lugares, como China, que desde marzo lucha contra su mayor ola de covid-19 hasta la fecha (con Shanghái como su mayor foco de infección).

No hay manera de saber cuándo terminará la pandemia. Lo único que sabemos es que ahora nos encontramos en una etapa diferente, la cual requiere que reflexionemos de nuestros aprendizajes en los últimos dos años de covid-19 y que nos quedemos con ciertas medidas para siempre con el fin de cuidar nuestra salud.

Principales aprendizajes que nos ha dejado la pandemia

El Dr. Elmer Huerta, oncólogo, experto en salud pública y colaborador de CNN, señaló que el covid-19 nos ha enseñado que ningún país estaba preparado para este episodio.

“Esta pandemia ha desnudado la fragilidad de los sistemas de salud de todos los países por los que ha pasado, incluyendo los países más desarrollados”, dijo el colaborador de CNN en una entrevista. Como se mencionó, el caso de EE.UU. es ejemplo de ello debido a que sus hospitales continúan presionados por falta de personal médico y por los pacientes que pospusieron sus tratamientos, ya sea por decisión propia o por la escasez de servicios de salud.

Además, el Dr. Huerta indicó que la pandemia nos ha mostrado la falta de solidaridad para enfrentar al covid-19. Para muestra, el acceso desigual a las vacunas en los países en desarrollo, algo que se documentó con la baja eficacia del programa Covax a mediados de 2021.

“Los seres humanos, lamentablemente, hemos fallado en ser solidarios. Ese proyecto de vacunación que iba a ser el Covax, la iniciativa para dar vacunas a los países pobres del mundo, falló por falta de solidaridad, lo cual es muy preocupante y nos debe hacer pensar en la próxima pandemia”, añadió el experto en salud pública.

La Dra. Christina Balinotti, especialista en Psicología Familiar, comentó que también aprendimos a valorar las relaciones con los demás y a que el individualismo no nos llevará a superar ninguna crisis.

“Aprendimos a conocernos mejor. En algunos casos también se separaron las familias. Pero lo importante es profundizar en este caso en las relaciones humanas”, reiteró Balinotti en entrevista.

En este sentido, la pandemia nos hizo comprender el gran valor que tienen tanto la salud física como la mental, refirió la Dra. Ángela Londoño-McConnell, psicóloga, presidenta y cofundadora de AK Counseling & Consulting Inc.

“Nos hemos dado cuenta de la importancia tan amplia que el factor psicológico tiene en nuestras vidas cotidianas. Yo creo que antes no lo teníamos tan claro. Había una falsa división entre lo mental o lo psicológico y lo físico. Y yo creo que eso se ha borrado con la pandemia. Ahora entendemos con amplitud que, si no estamos bien psicológicamente, no estamos bien físicamente y viceversa”, señaló en entrevista.

Consejos de salud física y mental con los que deberíamos quedarnos

El Dr. Huerta dice que es muy importante que nos quedemos con medidas como la higiene de manos, el cuidado del agua potable y el uso de las mascarillas para evitar contagiar enfermedades respiratorias. Otros consejos del Dr. Huerta son los ya conocidos hasta ahora, pero que se enfatizaron con la pandemia: comer saludablemente, tener alimentación balanceada, hacer ejercicio diario, decirle no al cigarrillo y ver al médico al menos una vez al año para chequeos antes de tener síntomas, respetar las horas de sueño y manejar el estrés. Respecto al ámbito de la psicología, la Dra. Balinotti menciona que el diálogo es lo más importante, por lo que recomienda que se hablen los problemas con alguien cercano y con un profesional de la salud mental. Además, indica que, al igual que la salud física, tiene que ser norma ir una vez al año a hacernos una revisión de nuestra salud mental. La Dra. Londoño-McConnell también hace énfasis en lo de acudir con un profesional de la psicología, sobre todo para tener una perspectiva diferente de nuestros obstáculos mentales. Si bien la norma de un año aplica para la revisión general de nuestra salud mental, no tienes que esperar tanto para ir con un profesional. Londoño-McConnell señala que, en cuanto sientas que tu calidad de vida no es la que quisieras, debes acudir a consulta. Por último, Londoño-McConnell comenta que es necesario que rescatemos todas aquellas técnicas y herramientas que te han hecho sentir en paz. Algunas que te pueden ayudar son hacer yoga, escribir tus pensamientos para reflexionar en ellos y vivir en el presente.

