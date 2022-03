Poderosas tormentas podrían llevar vientos dañinos, granizo y posibles tornados al sureste de EE.UU.

olivertapia

(CNN) — Se espera que tormentas severas azoten partes del sureste de Estados Unidos, con pronósticos de vientos dañinos, granizo y posibles tornados.

Casi 45 millones de personas corren el riesgo de sufrir condiciones meteorológicas adversas el viernes a medida que las tormentas eléctricas se desplazan hacia el este a lo largo de la costa del Golfo, y se recomienda precaución a quienes se encuentran a lo largo de las costas de Alabama y el oeste de Florida.

Un mayor riesgo (nivel 3 de 5) para tales tormentas permaneció temprano el viernes por la mañana en partes del sureste de Louisiana y el suroeste de Mississippi, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

“Una amenaza de tornados, daño por viento y granizo grande aislado será posible en partes del sur de Louisiana y el sur de Mississippi después de la medianoche”, advirtió el centro de predicción el jueves por la noche. “Será posible un tornado fuerte, principalmente en el sureste de Louisiana y el suroeste de Mississippi”.

Se espera que la hora pico de las tormentas en Nueva Orleans sea alrededor de la hora del tráfico, entre las 6 a. m. y las 9 a. m., hora local, le dijo a CNN Phil Grigsby, el principal pronosticador del NWS en la ciudad.

Y si ocurriera un tornado durante la noche, tenderá a ser más del doble de mortal que los tornados en otras horas del día, principalmente debido a la dificultad de advertir al público mientras la mayoría está durmiendo.

12:58am CDT #SPC Day1 Outlook Enhanced Risk: across parts of southeast Mississippi, Alabama, far western Florida Panhandle and far western Georgia https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/B88XKGDSY7 — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 18, 2022

Se pronosticó que las tormentas arrojarían granizo de hasta 5 centímetros de diámetro el jueves sobre Texas y Oklahoma. Se vieron informes de esas condiciones al suroeste de la ciudad de Oklahoma.

Se espera que las tormentas continúen hacia el este el viernes, con áreas desde Columbus, Ohio, hasta Wilmington, Carolina del Norte, y el sur hacia Florida y los estados de la Costa del Golfo afectados.

El potencial de fuertes tormentas eléctricas también puede afectar las áreas de Cincinnati, Ohio y Louisville, Kentucky, donde es posible que haya vientos dañinos y granizo de gran tamaño. Las amenazas aumentan en partes de la costa del Golfo, incluidos Mobile y Dothan en Alabama y Pensacola, Florida.

“Algunas tormentas también pueden contener índices de lluvia excesivos, lo que provocó la emisión de un riesgo marginal (nivel 1 de 4) de inundaciones repentinas en Alabama y el oeste de Georgia”, dijo el centro de predicción.

Para el viernes por la noche, la lluvia comenzará en gran parte de la costa este y continuará hasta el sábado, dijo el centro de predicción.

Se espera un área amplia de lluvia, con cantidades localmente más altas en tormentas eléctricas, en gran parte del este de EE.UU. hasta el sábado antes de que las condiciones comiencen a mejorar de oeste a este durante las horas de la tarde, dijo el centro.

Pedram Javaheri y Mike Saenz de CNN contribuyeron a este informe.

