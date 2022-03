ANÁLISIS | La falta de humanidad de Putin agudiza el dilema histórico de Biden

olivertapia

(CNN) — Las elecciones y los desafíos del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre Ucrania ya eran extremadamente difíciles. A medida que aumenta el horror de la guerra, están a punto de volverse aún más insoportables.

Desde que Rusia lanzó su embestida el mes pasado, Biden ha buscado castigar y aislar al presidente Vladimir Putin y mitigar la matanza de civiles proporcionando armas defensivas al gobierno de Kyiv. Pero también ha calibrado sus acciones para evitar verse arrastrado a un peligroso conflicto directo con Rusia, que posee armas nucleares, mientras arregla su delicada situación política interna.

A medida que Putin intensifica su asalto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se desespera más y el número de civiles se vuelve más espantoso cada día, el acto de equilibrio de Biden se vuelve mucho más difícil.

La presión política sobre el presidente, después de un período de unidad inusual en Washington, también está a punto de aumentar. Ese será especialmente el caso si, como parece cada vez más probable, el resto del mundo se ve obligado a presenciar un inhumano asedio y bombardeo ruso de Kyiv.

En un gran momento de Washington el miércoles, Zelensky pronunciará un discurso virtual ante el Congreso. Si su reciente discurso ante el parlamento del Reino Unido, que suscitó comparaciones con Churchill, sirve de guía, será un grito de guerra mordaz e inspirador para los legisladores. Si el presidente ucraniano incluye súplicas de última hora para aviones de combate y una zona de exclusión aérea sobre su país, que Biden frustró con el argumento de que podrían desencadenar una guerra con Moscú, creará una presión interna extrema sobre el presidente.

Los problemas de Biden

El problema de Biden es que después de desatar una guerra económica total contra Rusia con sanciones extraordinariamente duras, ahora hay límites en los pasos que puede tomar para aumentar significativamente la presión sobre Putin sin arriesgarse a un conflicto militar o cibernético directo. Algunos de los críticos del presidente en el Congreso y en partes del poder establecido de la política exterior, incluso en su propio partido, argumentan que ha sido demasiado cauteloso.

Pero una cosa es que un legislador acuse a Biden de ceder ante las amenazas de Putin. Un presidente tiene profundas responsabilidades en una situación como esta y no puede arriesgarse a cometer errores de cálculo. La Casa Blanca ha tenido mucho cuidado de no arrinconar aún más a un Putin vengativo y cada vez más imprudente. Por ejemplo, no respondió de la misma manera a su orden del mes pasado de poner sus fuerzas nucleares en alerta máxima, e interpretó el atizador atómico del líder ruso como un intento de intimidar a Occidente. En la misma línea, el portavoz del Pentágono, John Kirby, se negó el lunes a describir un ataque aéreo ruso contra una base ucraniana cerca de la frontera con Polonia como una nueva fase del conflicto que podría amenazar el territorio de la OTAN. La administración está decidida a evitar darle a Putin una excusa para que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania.

Pero Biden sigue siendo el primer comandante en jefe desde la década de 1980 que tiene que navegar por la posibilidad genuina de un ciclo de escalada con Moscú que podría poner en riesgo de una guerra nuclear. También debe considerar cómo respondería si un misil ruso se desviara hacia el territorio de la OTAN en Europa del Este, un escenario que, al menos en teoría, podría desencadenar la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5 de la alianza.

Biden, quien llegó a Washington como un joven senador en el apogeo del enfrentamiento con la Unión Soviética, ahora enfrenta la misma carga solitaria de los presidentes de la Guerra Fría: el destino del mundo puede estar sobre sus hombros. Y la situación puede estar cargada de más incertidumbre que en las largas décadas del enfrentamiento soviético-estadounidense. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, que sustenta la noción de disuasión nuclear, se mantuvo durante toda la Guerra Fría. Ahora se plantea la pregunta de si Putin, humillado y con su supervivencia política en juego, mantendría las mismas líneas rojas que sus predecesores comunistas.

“La perspectiva de un conflicto nuclear, antes impensable, ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad”, dijo el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, refiriéndose a la declaración de alerta nuclear de su país por parte de Putin como “escalofriante”.

Un alto funcionario estadounidense, hablando después de intensas conversaciones con China el lunes que se centraron en parte en Ucrania, lo expresó de esta manera: “Hay mucha gravedad en este momento”. No es de extrañar, como informó Kevin Liptak de CNN a principios de este mes, que altos funcionarios creen que la crisis de Ucrania definirá en gran medida el mandato de Biden. Las fuentes también dijeron el lunes que el presidente estaba considerando una visita a Europa, un viaje para reforzar la moral de la OTAN que se convertiría de inmediato en el viaje más crítico a través del Atlántico de cualquier presidente estadounidense en décadas. Los líderes de la OTAN podrían reunirse en persona en Bruselas la próxima semana, dijo el lunes por la noche una fuente diplomática familiarizada con la planificación a Kaitlan Collins de CNN.

La diplomacia está fallando hasta ahora

Si las apuestas estratégicas no fueran lo suficientemente altas, la enorme importancia de los próximos movimientos del presidente se ve exacerbada por el fracaso de un esfuerzo diplomático internacional para hacer que Putin renuncie y las conversaciones entre Rusia y Ucrania que no han producido resultados.

El presidente ruso ha convertido a su país en un paria económico, diplomático, cultural y deportivo. Rusia se ha sentido avergonzada por el lento avance de sus fuerzas, después de las predicciones anteriores de una guerra relámpago y la heroica resistencia de los ucranianos. Pero todo lo que el mundo ha aprendido en las más de dos décadas en el poder de Putin sobre su psicología y su historial sugiere que su instinto será intensificar la guerra. Un fin de semana de feroces ataques contra objetivos civiles como bloques de apartamentos y bombardeos y asedios de varias ciudades sugiere que esto ya está sucediendo.

“Si Ucrania no dobla la rodilla ante Rusia, se asegurará de que Ucrania sea un páramo”, dijo el lunes Heather Conley, presidenta del German Marshall Fund, en “Inside Politics” de CNN.

El general brigadier retirado Mark Kimmitt dijo el lunes en CNN “Newsroom” que las tácticas de Putin, que ya han generado acusaciones de crímenes de guerra, están a punto de volverse aún más extremas.

“Ahora que se han dado cuenta de que esto es un trabajo duro, están haciendo lo que siempre han hecho en la historia, que es actuar como un vehículo parecido a una excavadora lenta que empuja todo fuera de su camino o debajo de ellos. Van a comenzar el asedio de Kyiv muy pronto, y creo que veremos cómo se desarrolla esa estrategia”, dijo Kimmitt.

Imágenes que emergen de la ciudad costera asediada de Mariupol, que ha sido devastada por los bombardeos rusos y donde hay poca calefacción, electricidad o alimentos y agua, y de aldeas fuera de Kyiv ofrecen una visión aterradora de lo que le espera a la capital.

El espectáculo de un asedio ruso prolongado de Kyiv, con múltiples bajas de civiles y una destrucción insondable, dejaría a Biden vulnerable a acusaciones de que no intervino para evitar un genocidio o crímenes de guerra. Impondría una presión política interna y global extraordinaria sobre el presidente para que supere su reticencia a emplear medidas que podrían poner en riesgo un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia.

Biden, quien llegó al poder enfatizando su empatía y compasión en medio de una pandemia, podría eventualmente ser el presidente al otro lado de la línea telefónica, teniendo que explicarle a Zelensky por qué Occidente no podía hacer más para salvar a Ucrania.

Un nuevo impulso en el Congreso para los aviones para Ucrania

Las señales de que la batalla por Kyiv podría estar al acecho agregaron una nueva urgencia el lunes a los llamados en el Congreso de EE.UU. para que Biden haga más, luego de que se supiera que Zelensky se dirigiría a una sesión conjunta por enlace de video el miércoles. El coraje del presidente ucraniano ha ayudado a inspirar al mundo occidental a unirse y castigar a Putin en términos mucho más enérgicos de lo que muchos esperaban. La alianza está nuevamente en el negocio de matar soldados rusos después de lanzar lo que efectivamente es una guerra de poder en Ucrania al proporcionar misiles antiaéreos y antitanques. Hasta ahora, esas medidas no han llevado a Putin a volverse directamente contra Occidente, aunque Rusia ha advertido que ve esos envíos como objetivos de guerra legítimos.

Eso ha alentado a los críticos de Biden en el Congreso a advertir que la oposición de Washington a la oferta de Polonia de enviar aviones de la era soviética a Ucrania equivalía a que Estados Unidos se inclinara ante un farol ruso. Solo unos pocos miembros del Congreso han pedido una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, lo que subraya la renuencia a enviar al personal de servicio de EE.UU. a situaciones de peligro y a un alarmante enfrentamiento cara a cara con Rusia. Pero el líder republicano del Senado, John Thune, dijo el lunes que existe un amplio apoyo bipartidista para incluir una disposición que apruebe el despliegue de aviones militares en Ucrania en un proyecto de ley que apunta a las importaciones de energía y el estado comercial de Rusia.

“Sé que la administración tiene su posición al respecto. Pero habría mucho apoyo bipartidista para los aviones”, dijo Thune, de Dakota del Sur, a los periodistas el lunes.

El senador demócrata de Nevada Jacky Rosen, miembro del Comité de Servicios Armados, ha pedido a la administración que ayude a Ucrania a obtener más aviones de combate.

“El presidente todavía se resiste”, dijo Rosen a Jake Tapper de CNN el lunes, refiriéndose al plan de aviones polacos. “Creo que continúan trabajando con nuestros aliados de la OTAN para tratar de encontrar un canal secundario sin provocar la Tercera Guerra Mundial”.

Su comentario resumió el dilema que enfrenta Biden al navegar por un camino a través del conflicto entre lo que Estados Unidos y sus aliados pueden hacer para evitar un ultraje humanitario mientras contiene la guerra dentro de Ucrania. Pero la crisis se acerca a un punto en el que hacer ambas cosas será cada vez más desafiante.

