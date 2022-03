Vivir Quintana: “Canción sin miedo” nos hermana a Latinoamérica en el dolor y la injusticia contra las mujeres

Daniela Patiño

(CNN Español) — La cantautora Vivir Quintana conversó con CNN sobre sus experiencias tras crear una de las canciones que ha unido a las mujeres de Latinoamérica en la lucha contra la violencia de género. Desde su estreno en 2020, la canción ha sido reversionada por cantantes y colectivos feministas en Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, España y otros países.

“Siento una gratitud muy fuerte y también un dolor muy fuerte porque quiere decir que (“Canción sin miedo”) nos hermana a nosotras las mujeres. El dolor nos hermana el dolor y la injusticia. Entonces, cuando cambian los nombres de las asesinadas, cuando cambian el nombre de las víctimas, cuando ponen el contexto de cada país. Yo digo bueno, pues se está haciendo algo. Es una semilla que avientas a la tierra y no sabías que era fértil y creo que seguiremos ahí luchando para eso”, dijo Quintana en entrevista a CNN.

“Canción sin miedo” tiene más de 8 millones de reproducciones en YouTube y 16.477 comentarios y contando. “Yo no esperaba que pasara esto y creo que eso es algo muy genuino, porque cuando yo entrego la canción, por así decirlo, era con toda la intención de solamente dar. No, no esperaba exposición alguna, no esperaba como nada a cambio”, menciona Quintana desde la Ciudad de México.

En 2020, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron algún tipo de violencia física o psicológica en el mundo. Menos del 40% lo denuncia, según datos de la ONU.

La cantautora originaria de Coahuila, México, aseguró que durante la pandemia ha creado otras canciones con colectivos y músicos de Latinoamérica y el mundo. Entre esas colaboraciones se encuentra la canción “Llamada de emergencia” que realizó en conjunto con el colectivo musical de Holanda Snow Apple.

“Vamos a estrena la canción “Alerta” este 8 de marzo, que también hice con Snow Apple, Irina índigo de Venezuela, con Sabina Odone de Chile y María Bernal que es de México”, afirma la artista.

En México, las llamadas de emergencia para los casos de violencia doméstica aumentaron durante el confinamiento por covid-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la veracidad de las llamadas de emergencia en el país durante el confinamiento.

“El 90% de esas llamadas son falsas. Está demostrado; y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”.

“Por ejemplo, cuando (en la canción) yo digo: “No olvides sus nombres, por favor, señor presidente”, claro que le hablo a quien está en el poder. Pero también le digo a las compañeras que le hablo a todas aquellas personas que tienen el poder de decisión, no solamente en el gobierno, en las escuelas, en las empresas. Porque es muy fácil también lavarse las manos y decir: Pues que lo haga él. O que lo haga quien está en el poder”, dice Quintana sobre algunas de las estrofas de su canción que se ha convertido en un grito para las mujeres en toda Latinoamérica.

Vivir Quintana se encuentra trabajando en su primer disco como solista. Dice que buscará a su público para saber qué canciones estrenará en esta nueva etapa de su carrera.

“A mí siempre me ha gustado estar muy cercana de la gente. Antes de que existiera toda esta explosión, yo ya (había estado) tocando desde hace mucho y yo me sentía muy feliz porque llenaba lugares de 100 personas y decía bueno, ya fueron 100 personas a verme, porque también me pasó que tuve uno de mis primeros conciertos en Coyoacán y solo una amiga fue a verme. Y me dijo: ‘No te preocupes, yo te invito los tacos’. Y le dije: ‘Los tacos de hoy. Pero ¿qué va a pasar con los de mañana y con la renta, con el súper?”, recuerda Quintana y menciona

“Se puede todo. Si lo haces con ganas las cosas florecen. Ni un paso atrás. Vámonos para adelante y vamos a atrevernos a ser quienes somos”.

