Turista peruano viajó a Ucrania a arreglar unos papeles y terminó refugiado en un sótano

(CNN Español) — Raffaello Cárpena es un ciudadano peruano que viajó a Ucrania hace unos días con el objetivo de arreglar un asunto familiar. Hoy, se encuentra atrapado en un sótano para protegerse de los ataques rusos.

En entrevista con CNN, Cárpena aseguró que está viviendo una situación muy complicada.

“Estamos refugiados en búnkers subterráneos, en sótanos, en las estaciones de metro o en los búnkers que hay en las plazas esparcidas por toda la ciudad. En esos momentos, exactamente, me encuentro en uno de los suburbios de la ciudad de Kyiv, en un semisótano debido a la alerta de posibles bombardeos en las próximas horas sobre la capital”, cuenta Cárpena.

“La situación es muy dramática, realmente siento que la invasión por parte de Rusia ha sido inminente, de un día para el otro. En verdad, se esperaba que las tensiones continuaran y se lograran solucionar por la vía diplomática y no esperábamos que hubiera una invasión por parte de Rusia en las próximas horas. Pero lo estamos viviendo ahora”, agregó.

Cárpena dijo a CNN que la mayoría de los hombres están alistándose para hacerle frente a una posible invasión rusa en la capital. “Se rumorea que en las próximas horas se va a hacer entrega de armamento a la población civil aquí en la capital”, contó.

Las condiciones “son muy deplorables”

Según confiesa Cárpena, “las familias están albergadas de emergencia y sus condiciones son muy deplorables. Hay muchísima humedad y muchísimo frío. Actualmente, la sensación térmica es de -4 grados Celsius, se está compartiendo abrigo, alimentos, bebidas. Hay muchos niños, muchas mujeres, madres embarazadas en brazos y ancianos. Cada familia tiene por lo menos tres niños en promedio”.

El nacional peruano dijo a CNN que el sótano en el que se encuentra no está preparado para servir como refugio ya que fue fue un recurso improvisado debido a las alertas y el toque de queda que les impide trasladarse hacia los refugios oficiales, las estaciones de metro o los túneles del subterráneo.

Cárpena afirma que la ciudad no está preparada para un ataque de estas características.

“La capital no está preparada a nivel logístico, a nivel de suministros no hay reservas de agua potable. Hemos sufrido cortes de electricidad hasta hace una hora. He escuchado un par de bombardeos en lo que iba de la noche por la mañana”, indicó.

“Las sirenas que anunciaban peligro de bombas aéreas nos despertaron a todos desde las 6 de la mañana. Durante la mañana también escuchamos algunas explosiones cerca de la frontera que está a tan solo 80 kilómetros de la capital ucraniana”, añadió Cárpena en su testimonio.

El Gobierno del Perú está intentando evacuar a los ciudadanos peruanos de Ucrania, algo que a Cárpena le tranquiliza.

“El Consulado General de Perú en Varsovia está coordinando con el consulado honorario en Kyiv el traslado hasta la frontera polaca y mediante autobuses de los peruanos que deseen abandonar el país. Mañana al mediodía, hora local de Kyiv, me acercaría al consulado. En Kyiv he coordinado con el cónsul honorario del Perú para ver la viabilidad del traslado de la familia de mi esposa, que es ucraniana, y los menores de edad ya que no cuentan con pasaporte”, dijo Cárpena.

Perú trabaja para evacuar a sus ciudadanos

María Antonia Masana, directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dijo a CNN este jueves que al menos 196 peruanos se han registrado ante el Consulado de Perú en Kyiv para ser evacuados.

Masana señaló que aquellos peruanos que no cuenten con el documento de identidad peruano o pasaporte se les entregará un salvoconducto para poder salir hacia Polonia, donde se encuentra la Embajada peruana. Masana también dijo que aquellos niños nacidos en Ucrania de madre o padre peruanos que no tengan documentos expedidos por autoridades peruanas solo necesitarán del acta de nacimiento para poder contar con un salvoconducto que será emitido en el Consulado en Kyiv.

Los ciudadanos peruanos en Ucrania pueden llamar al +(38) 050 3322765 a Igor Balenko, el cónsul honorario.

