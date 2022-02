Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Más de dos docenas de venezolanos presuntamente vinculados a casos de corrupción y de lavado de dinero —algunos de ellos investigados y otros acusados— relacionados con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) amasaron fortunas que llegaron a sumar al menos US$ 270 millones, según reveló este domingo un informe elaborado por un consorcio periodístico.

La organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que aglutina a diferentes medios de comunicación y periodista en numerosos países, entre ellos The New York Times”, y que publicó el reporte este domingo, dijo que basó su informe en la filtración de unas 18.000 cuentas del Credit Suisse, un banco con sede en Suiza y que habría sido usado por decenas de venezolanos, funcionarios de alto rango de otros gobiernos y presuntos violadores de derechos humanos, entre otros, para sacar dinero de sus países provenientes —en varios casos—de negocios turbios.

CNN no ha podido revisar de forma independiente los documentos filtrados a uno de los socios de OCCRP y en los que se basa la investigación. Tener cuentas en jurisdicciones protegidas por normas relacionadas con secretos bancarios no es un delito. Suiza suscribió un acuerdo de transparencia financiera en 2015.

Este domingo, Credit Suisse dijo en un comunicado que “rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco”.

La institución bancaria agregó: “Si bien, por ley, Credit Suisse no puede comentar sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas aplicables y los requisitos reglamentarios en los momentos pertinentes, y que ya se han abordado los problemas relacionados”.

Exjerarca de Energía tuvo más de US$ 10 millones en una cuenta, según investigación

Según el consorcio, casi todos los venezolanos del grupo, entre quienes destaca Nervis Villalobos, exviceministro de Energía entre 2001 y 2006, abrieron cuentas con el banco entre 2004 y 2015, cuando millones de dólares fueron sacados de PDVSA en tramas de corrupción, indica la investigación.

En el caso de Villalobos, solo una de sus cuentas con Credit Suisse llegó a tener poco más de US$ 10 millones, se explicó en la investigación.

“El dinero no está bloqueado ni se ha demostrado el origen ilícito del mismo. No hay ningún juzgado de ninguna parte del mundo que haya bloqueado ese dinero”, afirmó en conversación con CNN Ismael Oliver, abogado de Villalobos en España.

Las autoridades españolas arrestaron a Nervis Villalobos en 2017, quien permanece en ese país a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. El exviceministro está acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas de más de 20 cargos de lavado de dinero, en un supuesto plan que involucraría sobornos pagados por propietarios de empresas con sede en EE.UU. a varios funcionarios del gobierno venezolano para asegurar contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.

CNN también contactó al gobierno venezolano para conocer su reacción sobre los hallazgos de la investigación periodística, pero hasta el momento no ha respondido.

Pau Mosquera y Osmary Hernández colaboraron con este reporte

