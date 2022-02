Un carguero repleto de coches de lujo arde a la deriva en medio del Atlántico

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Un carguero abandonado repleto de autos está a la deriva en el Océano Atlántico, luego de que un incendio que se extendía rápidamente a bordo obligara a la tripulación a escapar.

El barco de transporte de automóviles Felicity Ace de 656 pies (200 metros) de largo se incendió en el Atlántico Norte el miércoles mientras transportaba carga, incluidos vehículos Porsche y Volkswagen, desde Emden, Alemania a Davisville, Rhode Island. En el momento del estallido del incendio, el barco navegaba a 90 millas náuticas (160 kilómetros) al suroeste de las Azores de Portugal, según un comunicado emitido el miércoles por la Armada portuguesa.

Después de que estalló el incendio en la bodega de carga, se extendió y obligó a los 22 tripulantes a abandonar el barco. Según otra declaración de la Armada portuguesa, la tripulación fue recogida y llevada de manera segura a un hotel local, con el rescate coordinado por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Ponta Delgada. No ha habido una fuente notable de contaminación por el fuego, según el comunicado.

El Felicity Ace, barco repleto de coches de lujo, se muestra el 17 de febrero, varado en medio del Atlántico.

Los propietarios del barco han hecho arreglos para que lo remolquen mientras continúa ardiendo. Registrado en Panamá, el Felicity Alice es operado por la naviera japonesa Mitsui OSK Lines (MOL). MOL no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Porsche confirmó a CNN Business que varios de sus autos estaban entre la carga y que sus concesionarios se están comunicando con los clientes con autos a bordo del barco en llamas.

“Si bien es demasiado pronto para confirmar lo que ocurrió y los próximos pasos, estamos, junto con nuestros colegas de Porsche AG, apoyando a nuestros clientes y distribuidores lo mejor que podemos para encontrar soluciones”, dijo Angus Fitton, vicepresidente de Relaciones públicas en Porsche Cars North America. “Estamos en contacto con la naviera y ahora se conocen los detalles de los autos a bordo”.

Los futuros propietarios de Porsche con autos a bordo, como el periodista y presentador Matt Farah, quien dijo que tenía un Porsche Boxster Spyder 2022 en espera de entrega, ya comenzaron a recibir noticias de los concesionarios sobre el estado de sus vehículos.

“El concesionario confirmó que mi automóvil, junto con al menos una docena de otros vehículos que esperaban, está en ese barco”, dijo Farah. “No tenían más información para mí más allá de confirmar que mi automóvil estaba en el barco, y dijeron que tan pronto como Porsche Cars North America tuviera un plan de cualquier tipo sobre cómo proceder, lo compartirían conmigo”.

Volkswagen también tiene clientes esperando vehículos en el buque de carga en llamas. “Estamos al tanto de un incidente relacionado con un buque de carga de terceros que transportaba vehículos del Grupo Volkswagen a través del Atlántico. El buque se dirigía a América del Norte”, dijo Dirk Ameer, portavoz de Volkswagen. “En este momento, no tenemos conocimiento de ningún herido. Estamos en contacto con la compañía naviera para obtener más información sobre el incidente”.

El Felicity Ace puede transportar más de 17.000 toneladas métricas de carga, según Associated Press, con posiblemente miles de automóviles a bordo. La Armada portuguesa dijo que hasta el jueves, el incendio continuaba y una patrullera oceánica permanecía en el lugar para monitorear el barco abandonado.

