ANÁLISIS | El príncipe Andrés llegó a un acuerdo con la mujer que lo acusó de abuso sexual. ¿Qué pasará ahora con él?

(CNN) — Y así terminó todo. El príncipe Andrés de Gran Bretaña, el tercer hijo de la reina Isabel, llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre para resolver la demanda civil por abuso sexual que ella interpuso en su contra.

Giuffre asegura que el pedófilo convicto Jeffrey Epstein la trafico y la obligó a realizar actos sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrés. También dijo que el miembro de la realeza sabía que ella era menor de edad en Estados Unidos en ese momento.

Giuffre presentó el caso en agosto pasado bajo la Ley de Víctimas Infantiles, una legislación estatal promulgada en Nueva York en 2019 que extiende temporalmente el estatuto de limitaciones en los casos de abuso sexual infantil. Lo que les da a los sobrevivientes más tiempo para buscar justicia.

Andrés, de 61 años, rechazó las acusaciones en su contra repetidamente. Hace solo unas semanas, sus abogados exigieron un juicio con jurado para limpiar el nombre de su cliente.

El acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre

Pero, ahora el enfrentamiento que se avecinaba en la sala de una corte ha terminado. Este martes, las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por una cifra no se ha revelado.

En una carta al juez federal Lewis Kaplan, las partes declararon que, si bien no revelarán los términos financieros completos del acuerdo, “el príncipe Andrés tiene la intención de hacer una donación sustancial a la organización benéfica de la Sra. Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas”.

Según el documento judicial que presentaron los abogados de Giuffre, las partes planean solicitar una estipulación para desestimar el caso dentro de 30 días.

Entonces, ante la noticia de la conclusión del caso pendiente, es necesario analizar algunas cosas.

El príncipe Andrés ha asegurado que recuerda haber conocido a Giuffre o haber posado para la infame foto que lo muestra con su brazo alrededor del adolescente.

Una fotografía parece mostrar al príncipe Andrés con Virginia Giuffre, una de las mujeres que acusó a Jeffrey Epstein, y en el fondo Ghislaine Maxwell.

Sus abogados han pasado meses tratando de socavar el testimonio de Giuffre. Esto bajo el argumento de que sus afirmaciones estaban motivadas por dinero. En octubre escribieron en una presentación judicial feroz que “Giuffre empezó esta demanda sin fundamento contra el príncipe Andrés para lograr otro pago a su costa”.

Andrés no confirmó ni negó las afirmaciones de Giuffre en la presentación judicial de este martes. Sin embargo, llegó a un acuerdo probablemente multimillonario con una mujer que presentó graves acusaciones de abuso sexual en su contra.

¿Y el costo del acuerdo?

Los periódicos de Gran Bretaña le echaron sal a la herida este miércoles con numerosos titulares que sugerían que el acuerdo ascendía a entre 10 y 12 millones de libras esterlinas (de unos US$ 13 a 16 millones). El diario Daily Mail tituló con “La humillación final de £ 10 millones del duque”. Mientras el periódico The Sun publicó “Su desgracia final” y The Daily Telegraph informó “La reina ayudará a pagar el acuerdo de £ 12 millones”.

Ahora bien, hay dudas sobre cómo pagará Andrés el acuerdo. En ese sentido, se ha insinuado que la Reina puede contribuir. Pero, eso podría ser perjudicial para la monarca, si alguna vez se llega a confirmar.

Hasta la fecha, la reina ha evitado en gran medida convertirse en el blanco de la ira pública por la saga que envuelve a su hijo. Ella sigue siendo reverenciada, y “la firma” ha hecho todo lo posible para distanciarse de la demanda civil.

La reina Isabel y su hijo conversan en el Windsor Horse Show en 2017.

Una mirada más cercana al lenguaje del documento también revela algunos detalles. Afirma que “el príncipe Andrés nunca tuvo la intención de difamar el carácter de la Sra. Giuffre, y él acepta que ella ha sufrido tanto como víctima establecida de abuso como por el resultado de ataques públicos injustos”.

El equipo del duque de York ahora reconoce su trauma y elogia su valentía al presentarse.

“El príncipe Andrés lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la Sra. Giuffre y otras sobrevivientes al defenderse a sí mismas y a los demás”, continúa el documento.

Una de las grandes críticas al príncipe Andrés fue su falta de empatía por las víctimas de Epstein. El abogado de Giuffre David Boies proporcionó en enero una visión del caso desde la perspectiva de ella cuando le dijo a la BBC que era importante para su cliente que el asunto “se resuelva de una manera que la reivindique a ella y a las otras víctimas”. Sigrid McCawley, otra abogada de Giuffre, dijo este martes que estaba “muy satisfecha con la resolución” de la demanda.

¿Por qué sucede todo esto ahora?

Luego está la pregunta de por qué sucede todo esto ahora. El acuerdo llega en un momento crucial del caso. Justamente, ya pasó a la etapa de presentación de pruebas, durante la cual ambas partes podrían exigir la divulgación de los documentos y las partes involucradas habrían tenido que rendir declaración.

Andrés estaba a menos de un mes de tener que declarar bajo juramento ante los abogados de Giuffre, quienes, según los informes, planeaban volar a Londres para interrogarlo en persona. Si alguna vez hubo un momento para llegar a un acuerdo era este.

El príncipe Andrés y Jeffrey Epstein (extremo derecho) son fotografiados juntos en las carreras de caballos de Ascot.

El analista legal de CNN Joey Jackson dice que fue “un desarrollo significativo y una salida” para el duque. Justamente debido a que con los litigios “siempre habrá revelaciones que sucedan”.

“En las declaraciones, por ejemplo, donde levantas la mano y juras decir la verdad… En el caso de que él mismo cometa perjurio, se abre a algunos otros temas. Y luego, obviamente, eso queda en las noticias”, continuó.

“Sin mencionar una perspectiva legal, donde después de las declaraciones, después del descubrimiento, vas a la corte y podrías perder. Y ahí es cuando pueden surgir todo tipo de detalles que quizás no quieras”.

Jackson cree que el príncipe Andrés se quedó sin otra alternativa diferente a la de un acuerdo. Pues dejar que el caso se prolongue “no le haría ningún bien a él ni a nadie relacionado con él”, indicó.

“Creo que esta fue la mejor opción para explorar y, en última instancia, tomar”, agregó.

El final de la demanda no resuelve la reputación del príncipe Andrés

Sin embargo, el final de la demanda no significa que veremos al duque de York regresar a sus funciones públicas en el corto plazo. Para el exmiembro naval, ese barco ya zarpó de verdad.

El manejo que tuvo el príncipe Andrés de la crisis desde que surgieron las acusaciones de Giuffre hace años dejó su reputación hecha jirones.

El tribunal de opinión pública lo designó persona non grata después de esa entrevista desastrosa con la BBC en 2019, durante la cual se mostró tímido sobre su amistad de años con Epstein y Ghislaine Maxwell. El príncipe Andrés que estaba en una pizzería la noche en que supuestamente tuvo relaciones sexuales con Giuffre. También dijo que era médicamente incapaz de sudar, contrarrestando las acusaciones de Giuffre acerca de que había sudado profusamente antes de sostener relaciones sexuales en 2001, cuando ella tenía 17 años.

Un acuerdo deja sin resolver muchas de los asuntos que se plantearon en esa entrevista.

Y es importante tener en cuenta que Maxwell, recientemente condenada, ahora enfrenta cadena perpetua por tráfico sexual.

Los expertos legales dicen que los fiscales podrían considerar continuar su trabajo investigando los crímenes de la socialité británica y de Epstein para determinar si otros deben ser acusados. Especialmente si ella decide cooperar.

El príncipe Andrés ha mantenido un perfil bajo desde que se retiró de sus deberes públicos como miembro de la realeza.

En estos días, el príncipe pasa gran parte de su tiempo en la propiedad de Windsor. Y, a menudo, está rodeado de fotógrafos cuando intenta salir de su casa.

¿Qué dice el Palacio de Buckingham?

Un portavoz del Palacio de Buckingham le dijo a CNN que no comentarían sobre los últimos desarrollos en el caso este martes. Y una vez más dijo que era un asunto del duque y su equipo legal.

Pero el acuerdo probablemente será bienvenido dentro del palacio, ya que significa que el caso judicial dejará de ensombrecer las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina este verano.

La familia ha hecho todo lo posible por distanciarse del escándalo que rodea a Andrés. Incluso, la reina lo despojó de su estatus de “su alteza real”, así como de sus patrocinios y afiliaciones reales el mes pasado. Lo que dejó claro que su exilio del frente real era permanente.

Vale la pena señalar que Andrés todavía tiene un papel constitucional. Él sigue siendo Consejero de Estado, y junto a Charles, William y Harry, podría ser llamado para asumir algunos de los deberes de la reina si ella estuviera temporalmente incapacitada debido a una enfermedad o si estuviera de viaje.

Arte callejero que retrata al príncipe Andrés se ve en el área de Shoreditch de Londres el 1 de julio de 2020.

La renuncia de Andrés a su papel real de cara al público no cambia su estatus de consejero: se necesitaría una ley del parlamento para revocarlo.

Queda por ver cómo el príncipe superará esto.

La carta del acuerdo cuidadosamente redactada establece que: “Él se compromete a demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual y apoyando a sus víctimas”.

Eso sugiere que podría convertirse en una especie de defensor de los sobrevivientes de abusos sexuales. Pero, los expertos en gestión de la reputación han expresado previamente sus dudas sobre la capacidad de Andrés para reparar su imagen. Y no está claro cuán bienvenida sería cualquier oferta de ayuda de él hacia organizaciones benéficas o grupos de apoyo.

Si bien la perspectiva de un vergonzoso juicio público está descartada, al llegar a un acuerdo no ha logrado limpiar su nombre y el daño a su reputación ya está hecho.

