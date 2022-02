Un camionero no vacunado murió de covid-19. Su mamá tiene un mensaje para los camioneros canadienses que están protestando

Alejandra Ramos

(CNN) — La familia de Marg Makins ha estado en el negocio de los camiones durante generaciones. Mientras observa a las multitudes de camioneros protestar por los mandatos de vacunas en todo Canadá, quiere contarles sobre su hijo que murió a causa del covid-19.

David Mitchell, de 70 años, era un camionero veterano antes de morir el 15 de octubre, dijo Makins. Ella dice que su hijo no contaba con la vacuna contra el covid-19

Protestas en Canadá: camioneros rechazan medidas contra el covid-19 y bloquean el puente internacional que conecta con EE.UU.

“Es horrible ver a alguien morir de esta enfermedad”, dijo Makins, que vive en un pequeño pueblo de Ontario, a CNN el martes. “Espero que (estos camioneros) puedan escuchar lo que tengo que decir y lo malo que puede ser el covid y tal vez salvar a alguien de su familia o incluso a ellos mismos”.

Miles de camioneros canadienses se encuentran en su segunda semana de protestas contra un mandato que exige que los conductores que ingresen a Canadá estén completamente vacunados o se enfrenten a pruebas y requisitos de cuarentena. El grupo también se opone a otras restricciones, como mandatos del uso de mascarillas y confinamientos por covid-19.

Las protestas surgieron del “Convoy de la Libertad” de camioneros, que atravesó el país antes de llegar a Ottawa, paralizando la ciudad capital.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que estos manifestantes representan una “pequeña minoría marginal”. Según el gobierno, casi el 90% de los camioneros de Canadá están completamente vacunados y son elegibles para cruzar la frontera.

“Ahora todos mis hijos se han ido”

David Mitchell luchó contra el covid-19 durante semanas. Después de que le pusieron un ventilador, nunca más respondió a su familia.

Mitchell estuvo enfermo en cama durante días antes de que lo llevaran al hospital por primera vez, dijo Makins. Fue dado de alta después de algunas pruebas.

“Se veía muy enfermo para mí”, dijo Makins. “Estaba en la cama con mucho dolor y ni siquiera podía alcanzar su teléfono celular”.

Su condición no mejoró ni siquiera una semana después. El 18 de septiembre, tenía dificultad para respirar y gemía de dolor, dijo Makins. Fue readmitido en el hospital e inmediatamente se le puso un ventilador, dijo.

Mitchell recibió un bloqueador neuromuscular que se usa para evitar que los pacientes se muevan mientras están conectados a un ventilador. Ni siquiera podía mover los ojos o las manos, recordó Makin, entre lágrimas.

“Pasé muchos, muchos días y noches con su hijo en el hospital”, dijo Makins. “También me quedé a pasar la noche y nunca, nunca pude obtener una respuesta de él”.

Cuando la familia decidió desconectarlo del ventilador, Mitchell murió en cuestión de minutos, con su madre y sus seres queridos tomándolo de la mano.

Makins perdió a su último hijo sobreviviente ese día.

Mitchell era el hijo mayor de Makins; perdió a su hijo Bruce en 2020 y a su hija Jane en 2010, ambos por cáncer.

La familia Mitchell junta hace unos 15 años, David (derecha) se sienta con su hermana Jane, su madre Marg y su hermano Bruce.

“Ahora mis hijos se han ido todos”, dijo. “Es un poco al revés. No es la forma en que se supone que debe ser”.

Mitchell deja a dos hijos, una hija y cinco nietos.

“Mi hijo no era un antivacunas”

Mitchell nunca se vacunó, pero no fue porque estuviera en contra de la vacuna, según su madre.

“Mi hijo no estaba en contra de las vacunas, simplemente afirmó que no tenía tiempo, y si estuviera aquí, lo lamentaría, ¿no es así?”, dijo Makins. “Él sabía que debería haberse vacunado, pero simplemente no llegó a hacerlo”.

Mitchell trabajaba mucho, manejaba por Canadá y dormía en su camión. A menudo lo acompañaba a su perro, Bull, dijo su madre.

Sus compañeros camioneros lo llamaron una leyenda, dijo Makins. Mitchell se convirtió en camionero cuando tenía alrededor de 19 años y todavía trabajaba a los 70 años, hasta que se enfermó, agregó.

Marg Makins espera que los camioneros canadienses no vacunados escuchen su mensaje y se vacunen.

“Era muy simpático. No era muy bueno con el dólar. Gastaba todo (o) lo regalaba si no podía gastarlo en sí mismo”, dijo Makins. “Era divertido, curioso, siempre bromeaba”.

Toda la familia de Makins fue vacunada, excepto Mitchell y uno de sus hijos, dijo. Makins recibió ambas dosis de la vacuna contra el covid-19 y un refuerzo.

Makins dijo que no entiende por qué algunos camioneros rechazan la vacuna. La situación está empezando a “enojarla”.

“Están cerrando la economía de nuestro país y (de Estados Unidos)”, dijo Makins. “Es realmente disruptivo. Todo tipo de personas, nadie puede ir a trabajar o usar esos caminos. Los camiones no pueden pasar con sus cargas, así que es hora de que se vayan a casa”.

Añadió: “Las libertades son privilegios”.

Makins proviene de una larga línea de camioneros. Su padre era dueño de una empresa de transportistas terrestres. Sus hermanos y sus dos hijos eran todos camioneros, dijo.

Ella espera que su mensaje pueda salvar la vida de otros y evitar este dolor a las familias.

“Nunca lidias con eso, solo aprendes a sobrellevarlo”, dijo Makins sobre su pérdida. “Me gustaría salvar a otras madres, otras familias y otros amigos” del dolor.

