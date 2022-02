ANÁLISIS | El lenguaje vulgar de Putin revela mucho sobre su visión del mundo

macamilarincon

(CNN) –– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, causó un gran revuelo en los medios nacionales este martes después de su conferencia de prensa junto a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

¿Cuál fue tema de los comentarios de Putin? Los Acuerdos de Minsk, un protocolo de alto el fuego que firmaron Ucrania y Rusia en 2015, y si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puede cumplirlos.

Sin embargo, fue el lenguaje vulgar de Putin, más que los detalles técnicos de los acuerdos, lo que se llevó la mayor cantidad de clics en Rusia.

“En cuanto a los acuerdos de Minsk, ¿están vivos y tienen alguna perspectiva o no?” señaló Putin. “Creo que simplemente no hay otra alternativa. Lo repito una vez más, en Kiev, o dicen que los cumplirán, o dicen que estos destruirán su país. El presidente en ejercicio declaró recientemente que no le gusta ni un solo punto de estos Acuerdos de Minsk. ‘Te guste o no te guste, es tu deber, belleza’. Deben cumplirse. No funcionará de otra manera”, concluyó.

Una vez más, Putin le ha mostrado al mundo un sentido de su alma. La posición del líder del Kremlin sobre el acuerdo de Minsk no es nueva. Pero su vulgar lengua vernácula —dirigiéndose a Zelensky en términos condescendientes y de género— dejó a algunos periodistas rusos preguntándose abiertamente si el presidente estaba, en esencia, haciendo una broma vulgar.

Ante la pregunta, en una conferencia telefónica con reporteros, sobre si esos comentarios podrían estar “insinuando un subtexto sexual”, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio una respuesta anodina. “El presidente quiso decir que si un estado se comprometió a ciertas obligaciones, si hay una firma del jefe de estado [bajo ellas], entonces estos compromisos deben cumplirse”, contestó.

Un reportero insistió: ¿Conocía Putin, tal vez, el trabajo de una banda de folk-punk en ruso que aparentemente tiene en una de sus canciones una línea similar a la que dijo Putin? Peskov respondió un firme no.

“Estoy bastante convencido de que Vladimir Putin no está familiarizado con el trabajo de este grupo”, dijo. “Y sospecho que tal vez, en algún momento, este grupo podría haberla tomado prestada [la línea] del folclor ruso”.

Folclor o no, el comentario dejó al descubierto la actitud intimidatoria de Putin hacia Ucrania. Un país al cual el presidente ha dejado claro que no ve como un país real. Y también recordó una veta de misoginia impenitente tanto en la política de Putin como en sus comentarios públicos.

Para empezar, el discurso sobre obligar a una “belleza” a retroceder y soportar el abuso proviene de la misma persona que, hace exactamente cinco años, despenalizó las formas de violencia doméstica.

Las palabras basura de Putin aparece una y otra vez y, según informes, incluso han desestimado la violación.

El discurso de “tipo duro” que pronunció el líder ruso a veces se explica como una especie de vulgaridad que es actuación para una audiencia nacional. Pero, la elección del verbo терпеть de Putin en sus comentarios del lunes (tomarlo o soportarlo) muestra un sentimiento subyacente desagradable sobre el papel de la mujer.

Cuando se le preguntó acerca de los comentarios de Putin, Zelensky reformuló las palabras del líder ruso en un idioma que él pudiera entender.

“Por supuesto, hay algunas cosas sobre las que no podemos discutirle el presidente de la Federación Rusa”, dijo Zelensky. “Ucrania es una belleza. En lo que respecta a ‘mi’, eso es una ligera exageración”, agregó.

Acerca de la línea sobre ser obediente y sosportarlo, Zelensky agregó: “Creo que Ucrania es muy paciente. Porque eso es sabiduría. Creo que eso es importante no solo para Ucrania, sino para toda Europa”.

No es la primera vez que Putin usa ese lenguaje. Una de sus citas más famosas se remonta a 1999, cuando aún era primer ministro y prometió aplastar a los separatistas chechenos. “Si están en el baño, nos desharemos de ellos en la letrina”, dijo.

Lo mismo se aplica a la crisis actual. Cuando descarta el lenguaje diplomático, Putin habla para que lo veamos.

Anna Chernova y Darya Tarasova, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.

