Un crucero tenía una orden de embargo esperando en Miami. Entonces llevó a sus pasajeros a las Bahamas

Sol Amaya

(CNN) — Un crucero que se dirigía a Miami cambió el rumbo hacia las Bahamas este sábado después de que un juez estadounidense emitiera una orden de embargo contra el barco debido a facturas de combustible impagas.

Si el crucero Crystal Symphony hubiera seguido rumbo a Miami, habría sido incautado por las autoridades. Así que se dirigió a Bimini, como informó por primera vez USA Today. El barco todavía está atracado en el puerto de Bahamas, según un rastreador de cruceros.

La saga comenzó este miércoles, cuando Peninsula Petroleum Far East presentó una demanda en un tribunal federal del sur de Florida contra Crystal Cruises, alegando que debía facturas de combustible impagas por un total de más de US$ 4,6 millones, de los cuales US$ 1,2 millones son específicamente para Crystal Symphony.

Este jueves, un juez de EE.UU. emitió una orden de embargo antes de la llegada programada del barco a Miami para este sábado, lo que significa que el barco sería incautado por un sheriff de EE.UU. y un custodio designado por el tribunal.

Crystal Cruises dijo que unos 300 pasajeros fueron trasladados en ferry este domingo desde Bimini, Bahamas, a Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida. En un comunicado enviado a Associated Press, un portavoz dijo que el viaje en ferry a Fort Lauderdale fue “incómodo debido a las inclemencias clima.”

“Este final del crucero no fue la conclusión de las vacaciones de nuestros huéspedes que originalmente planeamos”, dijo la línea de cruceros en un comunicado.

El crucero puede albergar hasta 848 invitados, aunque se desconoce el número total de pasajeros en el barco.

También este miércoles, el día en que se presentó la demanda, Crystal Cruises anunció que suspendería las operaciones de sus viajes marítimos hasta fines de abril y sus cruceros fluviales hasta mayo.

“La suspensión de las operaciones brindará al equipo de administración de Crystal la oportunidad de evaluar el estado actual del negocio y examinar varias opciones para avanzar”, dijo la línea de cruceros en un comunicado.

Los dos cruceros de la compañía actualmente en operación, uno con destino a Aruba y otro con destino a Argentina, completarán sus viajes. Los huéspedes que hayan reservado viajes futuros recibirán un reembolso completo.

“Esta fue una decisión extremadamente difícil pero prudente dado el entorno comercial actual y los desarrollos recientes con nuestra empresa matriz, Genting Hong Kong”, dijo Jack Anderson, presidente de Crystal.

Genting Hong Kong, que es uno de los operadores de cruceros más grandes de Asia, está a punto de entrar en liquidación ya que la pandemia diezmó la industria de cruceros en todo el mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.