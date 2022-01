Christina Aguilera vuelve a cantar en español en “La Fuerza”, su primera producción en español en 20 años

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Christina Aguilera revisita sus raíces en “La Fuerza”, su primera producción en español en más de 20 años.

La cantante estadounidense, de ascendencia ecuatoriana, presenta este viernes el EP que contiene los sencillos “Pa’ mis muchachas”, una colaboración con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, y “Somos nada”, una balada a piano y voz que presentó en el escenario de los Latin Grammy en 2021.

¿Por qué Christina Aguilera vuelve a grabar en español?

Han transcurrido casi 22 años desde que Christina Aguilera lanzó “Mi Reflejo”, su único disco en español. En esa oportunidad, varias canciones de su primer disco homónimo fueron adaptadas del inglés al español. En cambio, para “La Fuerza” los temas fueron escritos en español y pensando precisamente en la cultura latina.

Para la cantante, su regreso al habla hispana era algo inminente en su carrera.

“Siempre consideré regresar a la música latina. Mi Reflejo fue un momento hermoso y especial en mi vida, pero fue hace más de 20 años, cuando recién comenzaba mi carrera, recién llegaba al negocio. Yo era la Christina bebé”, dijo la cantante a Zona Pop CNN en una conferencia de prensa.

Esa madurez de dos décadas y el convertirse en madre le dio una perspectiva diferente al momento de volver a cantar en español.

“20 años después, soy una mujer adulta que ha tenido una carrera increíble y ahora puedo volver. Después de haber reflexionado sobre eso, ser madre y ahora poder compartir con mis hijos, una gran parte de ellos y quienes son. Y para que vean a mamá cantar en español, lo puedan escuchar y sentir a nivel musical”, dijo Aguilera.

El primer capítulo de tres en español

Christina Aguilera dijo a Zona Pop CNN que este primer EP es tan solo el primer capítulo de tres que lanzará en todo 2022 con música en español.

“Este es solo el primer capítulo de tres que darán más música por venir en el 2022. Quería seguir sorprendiendo a los fans [durante el año]”, dijo la cantante.

Durante la rueda de prensa, Aguilera explicó que en otro de los capítulos del disco tocará el tema del alejamiento de su padre.

“Tengo una relación un poco distanciada con mi padre. He hablado abiertamente de esto en el pasado. En los otros capítulos me dirijo a mi padre, y es la primera vez que realmente [lo hago]. Vengo de un lugar donde estoy haciendo las paces con ciertas partes de mi pasado. Entonces, en un nivel más profundo, este álbum significa mucho para mí porque he podido aceptar muchas cosas sobre quién soy”, dijo la cantante.

Así eligió a los artistas que colaborarían con ella en “La Fuerza”

En este primer capítulo, Aguilera colabora con una diversidad de artistas latinos y más reciente con Ozuna, con quien interpreta “Santo”, el tercer sencillo de su nueva producción.

Pero, ¿por qué escogió a cada uno de ellos?

“La música latina es un entorno tan hermoso basado en la comunidad y hay tanto amor allí que definitivamente quería que fuera una experiencia unificada”, dijo Aguilera a Zona Pop CNN.

Para Aguilera la decisión de compartir un tema con alguien, ahora en este momento de su carrera, tiene que ver con la admiración que siente con el artista en cuestión.

“Es más importante para mí ahora [hacer canciones] con artistas a los que realmente no solo admiro, sino que sé que lo hago porque amo y quiero la experiencia. La experiencia supera cualquier otra cosa para mí. Y en este momento de mi vida y carrera, es importante para mí hacer las cosas que amo hacer y no por otra razón”, dijo a CNN.

El poder femenino en este nuevo capítulo

En el primer sencillo de esta nueva etapa, “Pa’ mis muchachas”, Aguilera se rodeó de poder femenino: dos argentinas y una estadounidense.

La cantante recordó la experiencia con el videoclip de “Lady Marmalade”, un tema de 2001 en el que unieron fuerzas con Aguilera cantantes como Mýa, Lil’ Kim y P!nk.

“Me encantó hacer Lady Marmalade con todas esas mujeres. Mujeres poderosas y cada una diferente, representando quiénes son”, dijo.

“Pa’ mis muchachas fue una manera muy importante de regresar como forma de celebración, con mujeres tan increíbles y consumadas en la música. Tengo una gran admiración por otras mujeres fuertes, que dicen su verdad”, dijo Aguilera a CNN.

En Nicki Nicole dice que ve a la Christina Aguilera de sus inicios.

“El ser tan joven y hacer música de una manera tan feroz. Ser ella misma… me recuerda mucho a mí cuando empezaba en el negocio, cuando hice mi primer álbum en español”, dijo.

De Nathy Peluso, dijo que es un huracán en el escenario.

“(Nathy) es un energía pura, es fuego. Ella es increíble en el escenario. Ella es una bailarina e intérprete innata. Me quedo hipnotizada cuando la veo”.

De Becky G admira su fuerza y capacidad en los negocios.

“Ella representa a esa empresaria tan fuerte, pulida e inteligente. Me encanta tener conversaciones con ella”, agregó.

La canciones que forman parte de “La Fuerza”

“Ya llegué” “Pa’ mis muchachas” feat. Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso “Somos nada” “Santo” feat. Ozuna “Como yo” “La reina”

