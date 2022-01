Conoce Wordle, la más reciente obsesión del Internet

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — ¿Te preguntas de qué se tratan todos esos mosaicos verdes y amarillos en tus redes sociales? Se trata de Wordle, un nuevo juego de palabras que se robó la atención de Internet.

Piensa en Wordle como una especie de Mastermind, pero con palabras en lugar de fichas de colores. O un minicrucigrama, sin pistas. Para comenzar el juego simplemente eliges una palabra de cinco letras y la escribes en la cuadrícula. Si cometes un error, la letra se marcará de color gris. Las letras correctas se pintan de amarillo, y si la letra también se encuentra en el lugar correcto, el recuadro se vuelve verde. Los jugadores tienen seis oportunidades, no más, para adivinar la palabra y mientras menos oportunidades usen, mejor. Algo similar al golf.

En un momento en el que el ciclo de noticias es tan caótico y polarizado, un sencillo juego de palabras podría ser justo lo que el Internet necesita.

La intrigante historia de Wordle

Incluso la historia detrás del juego es algo intrigante. El diario The New York Times informó que el juego fue creado por el ingeniero de software Josh Wardle para su pareja, que ama los juegos de palabras. Wardle — sí, incluso el nombre del juego es un juego de palabras– eventualmente llevó su proyecto al público en octubre, luego de probar su popularidad en un chat grupal familiar. Desde entonces ha crecido de 90 a 300.000 jugadores desde el domingo.

“Esto es algo que te motiva a invertir tres minutos al día”, dijo en una entrevista con el diario. “No quiere tomar más de tu tiempo que eso”.

Deepak Venkatasubramanian de Charlotte, Carolina del Norte, revisa Wordle como si fuera el diario matutino. Para él es refrescante tener una rutina durante la pandemia y en una sociedad sobresaturada de información, dijo. Él solía jugar a algo similar con su familia cuando era pequeño durante los viajes por carretera, y ahora juega Wordle en un chat grupal con sus amigos para mantenerse en contacto. Su grupo de recién graduados incluso creó una tabla en Excel para llevar la cuenta de los ganadores.

“Tenemos una cultura de ser capaces de acceder a todo al mismo tiempo”, dijo Venkatasubramanian. “Es como esperar a que salga un episodio de tu programa de televisión favorito”.

El juego, una combinación simple de lógica y suerte, está volviéndose viral en las redes sociales y chats, después de que Wardle implementara una forma sencilla de compartir los resultados al permitir que los usuarios copien y peguen los recuadros de colores sin mostrar la palabra.

Miles de personas publican sus puntuaciones cada día en Twitter, revelando cuántos intentos les tomó resolver el crucigrama, y en qué orden lo hicieron.

Para muchos, ahora forma parte de su rutina diaria. Wardle publica un juego nuevo cada 24 horas en un sitio web de su creación. No hay más complicaciones. Tampoco hay anuncios ni pop-ups ni necesidad de crear una cuenta o pagar por usarlo.

“No entiendo por qué una cosa no puede ser simplemente por diversión. No necesito cobrarle a la gente por esto e, idealmente, me gustaría que permaneciera así”, dijo Wardle en una entrevista este miércoles con BBC Radio 4.

