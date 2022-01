La subasta de un sombrero de Melania Trump desconcierta hasta a sus conocidos

Alexandra Ferguson

(CNN) — El anuncio de Melania Trump la semana pasada de que iba a autografiar y subastar un sombrero para su beneficio personal junto con otros dos artículos, con un precio inicial de US$ 250.000, desconcierta incluso a quienes conocen bien a la exprimera dama.

Ella siempre vio su papel de forma diferente a la mayoría de sus predecesores recientes. Se resistió a dar discursos públicos, rara vez hacía viajes, no hacía campaña activamente y, en ocasiones, expresaba opiniones o ideas contrarias a las de su marido, el expresidente Donald Trump. Ahora su costosa oferta inicial es un recordatorio de su misma preocupación por hacer lo que quiere en lugar de preocuparse por el público estadounidense, y expone a la exprimera dama a nuevas críticas.

“(La venta de su sombrero) da credibilidad a la idea de que los Trump siempre fueron descarados a la hora de hacer dinero y que Melania sigue demostrando que es una Trump hasta la médula”, dijo Kate Andersen Brower, colaboradora de CNN y autora de “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies”.

La noción de que Trump busca su propio beneficio personal, a expensas de la tradición y el respeto por su antiguo papel, fue repetida varias veces por las 10 personas con las que CNN habló para esta historia, incluyendo varios exfuncionarios de la administración de Trump. CNN se puso en contacto con Melania Trump para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta.

Trump está subastando el sombrero blanco de ala ancha y de crepé que usó en abril de 2018, para la visita de Estado del presidente de Francia Emmanuel Macron a la Casa Blanca. El sombrero, creado por el estilista personal de Trump, el diseñador Hervé Pierre, se hizo a juego con el traje blanco de la colección Michael Kors que llevó para la ocasión; el traje era de confección, el sombrero se hizo a medida.

Además del sombrero, Trump incluyó una acuarela de su rostro de perfil, llevando el sombrero, que en su página web se llama “The Head of State Collection”, y un token no fungible (NFT) de la acuarela, con una animación. Un NFT es un coleccionable digital autentificado por la cadena de bloques que suele ser una pieza de arte digital. El NFT es el segundo en el que aparece. El primero, una acuarela de sus ojos, se puso a la venta por un tiempo limitado, hasta el 31 de diciembre. La subasta actual, que incluye el sombrero, la acuarela y el NFT, se cierra el 25 de enero, según el sitio web de Trump.

La entonces primera dama Melania Trump espera con el entonces presidente Donald Trump para saludar al presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron durante una ceremonia de llegada de Estado en el Jardín Sur de la Casa Blanca en 2018. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Todos los artículos que Trump está vendiendo solo se pueden comprar a través de criptomonedas. Su incursión a los NFT, más que nada una moda de las celebridades de la lista B, era cuestionable en términos de un negocio posterior a la primera dama, pero es la venta de un artículo que usó en un evento oficial de la Casa Blanca lo que tiene a quienes la conocen rascándose la cabeza.

“¿Qué sigue? ¿La chaqueta?”, dijo un antiguo amigo íntimo de Trump, que habló con CNN bajo la condición de anonimato para poder hablar libremente, sin represalias. La persona se refería a la chaqueta “I really don’t care. Do u?” que Trump usó en junio de 2018 en su viaje a Texas para visitar las instalaciones que albergan a las familias detenidas que cruzaron a Estados Unidos.

“No está bien”, dijo otra persona que trabajó en un alto cargo en la Casa Blanca de Trump. “Es indecoroso. Está tratando de construir un nido de dinero en efectivo sobre un papel para el que el pueblo estadounidense eligió a su marido”.

Otra persona, amiga de Trump durante muchos años antes y durante su mandato en la Casa Blanca, dudó en criticar a la ex primera dama, pero esta persona sí cuestionó por qué Trump no ha dicho claramente si la mayor parte del dinero irá a la caridad y no directamente a su bolsillo. “Si va a hacer esto, vender sus cosas personales, tiene que revelar públicamente las finanzas”, dijo esta persona, que ya no es cercana a Trump.

Un pequeño párrafo en la página del nuevo sitio web de Trump menciona su intención de destinar al menos una parte de los ingresos a una organización benéfica.

“Una parte de las ganancias derivadas de esta subasta proporcionará a los niños en casas de acogida acceso a la educación informática y tecnológica”, se lee en la página web. CNN ha pedido en numerosas ocasiones a la oficina de Trump que aclare cuánto destinará, y los beneficiarios exactos de dicha donación, y nunca ha recibido respuesta.

“Cuando era primera dama pensé que estaba fuera de tono y que no entendía la óptica de cómo caerían algunas cosas”, dice Brower. “Ahora creo que sabe exactamente cómo se ven las cosas y simplemente no le importa. Es imposible que haya entrado en esta subasta sin saber lo inaudito que es vender artículos de las visitas de Estado”.

Proceso tradicional

Cuando una primera dama se pone un traje, a menudo lo cataloga un miembro de su personal del Ala Este. Durante el mandato de Trump, este trabajo recayó en su directora de comunicaciones, y más tarde en su jefa de gabinete, Stephanie Grisham, que guardaba copias de los estilos de Trump para las ocasiones públicas más importantes con notas detalladas de los diseñadores implicados, según una persona familiarizada con las tareas del personal. El desglose se hace, aparentemente, para la posteridad: gran parte del vestuario de una primera dama se guarda y a menudo se dona a una biblioteca presidencial u otro museo.

“Muchos de estos artículos tienen un significado histórico particular: el vestido usado en una ceremonia de inauguración o el vestido usado en un baile inaugural, por ejemplo”, dice Mark Updegrove, presidente y CEO de la Fundación LBJ, la organización sin ánimo de lucro que apoya la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson. “Estos artículos se catalogan y se guardan en la biblioteca junto con otros artefactos de la administración. A menudo se pueden prestar a otros museos”.

La biblioteca LBJ incluye una sección dedicada a la ex primera dama Lady Bird Johnson, que incluye varios artefactos importantes y una buena selección de su ropa. Updegrove afirma que los objetos personales contribuyen a “personificar a estas figuras históricas, a menudo distantes, humanizándolas y haciéndolas más cercanas. A menudo es lo más cerca que estaremos de verlos en persona”.

Y el vestuario de una primera dama suele ser la parte más popular de una biblioteca presidencial.

“En 2014, cuando el presidente y la señora Obama estuvieron en la Biblioteca LBJ para la Cumbre de los Derechos Civiles”, recuerda Updegrove, “el presidente Obama vio los vestidos (de Lady Bird) y me dijo que no se hacía ilusiones de que muchos visitantes vendrían a su biblioteca presidencial para conocer lo que ocurrió durante su administración. ‘Vendrán a ver los vestidos de Michelle’, dijo”.

Con la venta del sombrero firmado por Trump, habrá un artículo menos que el público podrá ver eventualmente en persona, si es que alguna vez se concreta una biblioteca presidencial de Donald Trump.

“Aunque está en su derecho de hacerlo, es incoherente con lo que han hecho otras ex primeras damas, que han donado artículos similares a los Archivos Nacionales y a las bibliotecas presidenciales en aras de preservar la historia y retribuir al pueblo estadounidense”, dijo Updegrove.

“El dinero es dinero; los negocios son negocios”

Dejar de lado la tradición y optar por el mayor beneficio financiero es un sello distintivo de Trump. Durante décadas, Donald Trump y sus hijos, y sus esposas, han aprovechado la popularidad del nombre y la marca Trump. Esto ha hecho que Trump y su familia sean venerados y muy ricos.

En 2010, Melania Trump empezó a crear su propia marca, diseñando y vendiendo joyas y relojes “Melania Trump” en QVC. Poco después intentó un negocio de cuidado de la piel que nunca llegó a concretarse. “No sé por qué todo el mundo está tan sorprendido por esto”, dijo un exfuncionario de la administración de Trump y actual partidario de Trump a CNN sobre su esfuerzo. “Está casada con Donald Trump. Esto es lo que hacen. El dinero es dinero; los negocios son negocios”.

Y, sin embargo, las críticas a la ex primera dama son que está difuminando la línea entre los negocios y la historia de Estados Unidos para su beneficio personal. Esto “rebaja” la posición de primera dama, dijo Brower, pero señaló que muchas ex primeras damas han obtenido beneficios con la venta de sus memorias y sus discursos y ahora, en el caso de Michelle Obama, con libros y acuerdos de producción. “Pero hay algo inherentemente opaco y perezoso en lo que está haciendo Melania”, añadió.

Muchos de los conocidos de Trump que hablaron con CNN no sabían con certeza si se enfrentaba a problemas financieros o estaba preocupada por su seguridad futura. Al menos tres personas apuntaron a la idea de que a Trump le mueve la necesidad de obtener unos ingresos ajenos a los de su marido, citando su extremo deseo de independencia, que se extiende en ocasiones a su matrimonio. “Quiere su propio dinero”, dijo una de las personas que conoce a Trump y que trabajó con ella en la Casa Blanca. “Esta es una forma rápida y fácil de hacerlo”.

Sin embargo, podría no ser tan lucrativo como Trump esperaría, basándose en subastas anteriores de recuerdos de la primera dama.”Cuando alguien fallece, y se vende su patrimonio, es cuando normalmente sus objetos aumentan de precio, porque es algo emocional y efímero”, dice John Reznikoff, presidente y fundador de University Archives, con sede en Connecticut. Reznikoff ha gestionado varias subastas de objetos de antiguas primeras damas, como una biblia de Mary Todd Lincoln, que se vendió por US$ 90.000, y accesorios que pertenecieron a Jacqueline Kennedy, entre ellos un par de guantes blancos que alcanzaron US$ 2.400.

Reznikoff, que lleva 40 años valorando objetos históricos para subasta, señaló que el hecho de que Trump esté viva y no sea tan universalmente querida como Kennedy, por ejemplo, hace que la puja inicial de un cuarto de millón de dólares por su NFT, su sombrero firmado y su acuarela estén sobrevalorados. “Si yo le aconsejara como cliente –y soy apolítico– le aconsejaría que un mejor precio inicial solo por el sombrero sería de US$ 5.000”, dijo Reznikoff. Reznikoff cree que la chaqueta “I really don’t care”, y quizás también el casco que Trump usó en África y que fue noticia, pudieran alcanzar cifras mayores. Pero añadió que ni siquiera esos se acercarían a los US$ 250.000.

La herencia de Kennedy salió a subasta en Sotheby’s en 1996, dos años después de su muerte, y la venta de sus objetos personales supuso millones de dólares para su familia, con la mayoría de los artículos muy por encima de sus estimaciones iniciales. Reznikoff dijo que la popularidad de Kennedy durante décadas y su condición de icono de la moda, así como la amplia gama de objetos personales históricos y mundanos, eran la receta ideal para un botín multimillonario.

“Según mi experiencia en este negocio, las personas vivas que son famosas, a menos que estén en bancarrota, generalmente no subastan sus artículos domésticos”, dijo.

El impulso de la decisión de Trump de subastar una prenda personal podría no conocerse nunca. “Ella es reservada, nunca va a decir de qué se trata”, dijo el exfuncionario de la administración que trabajó con la primera dama durante varios años. “Y nunca, nunca, le ha importado lo que piensen de ella, así que todas estas críticas no significan nada”.

