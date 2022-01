Escuela en Nueva York dice que tarea considerada racista por algunos padres es inaceptable

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Autoridades del distrito escolar central de Williamsville, ubicado en las afueras de la ciudad de Buffalo en el norte del estado de Nueva York, emitió un comunicado esta semana en el que condena cualquier material que denigre a sus estudiantes, sus familias y su cultura.

Estudiantes del sexto grado de la escuela Mill Middle School recibieron una tarea para su clase de español en la que debían de traducir frases en inglés. Una de las frases que los estudiantes debían de traducir decía: “You are Mexican and ugly” que se traduce como “eres mexicano y feo”. Mientras otra frase dentro de la misma tarea decía: “You are pretty and American” o “eres bonita y estadounidense” en español.

Allison Wainick, una madre del distrito escolar que se identifica en su perfil como latina, publicó una fotografía de la asignación en sus redes sociales tildándola de racista.

Varios padres de familia expresaron su descontento en mensajes publicados en los perfiles del distrito escolar en redes sociales.

“Como latina, cuyo hijos asisten Mill y Williamsville estoy completamente en shock”, escribió una madre. “Esto es completamente inaceptable”, publicó otra madre hispana y agrego que “debe de haber consecuencias serias, una disculpa del distrito no es suficiente, esto no es algo que los niños pueden olvidar”.

El distrito escolar explico en el comunicado que la tarea fue desarrollada por el docente de la clase. Para las autoridades escolares la asignación es “inaceptable” y aseguran estar tomando medidas correspondientes.

