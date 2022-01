Murió Bob Saget, actor de la serie “Full House”, a los 65 años

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Bob Saget, el comediante y actor mejor conocido por el público como Danny Tanner en la comedia “Full House”, murió, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida. Tenía 65 años.

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas en este caso. #BobSaget”, indicó la oficina del alguacil a través de Twitter.

Bob Saget fotografiado en la Gala Anual del Gremio de Mujeres Cedars-Sinai en The Maybourne Beverly Hills el 3 de noviembre de 2021 en Beverly Hills, California. Crédito: Phillip Faraone/Getty Images

En un correo electrónico a CNN, la oficina del alguacil dijo que respondieron al Ritz-Carlton Orlando justo después de las 4 p.m. “en respuesta a una llamada de hombre caído. A su llegada, localizaron a un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre, identificado como Robert Lane Saget”.

La oficina del alguacil agregó: “La oficina del médico forense determinará en última instancia la causa y la forma de la muerte”.

Saget estaba en Florida como parte de su gira de comedia. Según las fechas de la gira fijadas en su cuenta de Twitter, actuó el sábado por la noche en Ponte Vedra Beach, Florida.

CNN se comunicó con la oficina del forense del condado de Orange. Además, CNN se ha comunicado con el publicista y manager de Saget.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

El actor tuiteó después del espectáculo: “Me encantó el espectáculo de esta noche @PV_ConcertHall en Jacksonville. Audiencia agradecida. Gracias de nuevo a @RealTimWilkins por abrir. No tenía idea de que hice un set de 2 horas esta noche. Estoy felizmente adicto nuevamente a esta m**rda. “

Saget, aunque conocido en el escenario y entre sus amigos por su humor crudo, primero se dio a conocer al público en la programación familiar. Interpretó al padre viudo de tres niñas en “Full House” de ABC y luego como presentador del programa de clips “America’s Funniest Home Videos” de la misma cadena.

Saget recordó cómo llegó a “Full House”

Como Saget le recordó a Jake Tapper en una entrevista de julio de 2021, el rumbo de su carrera fue inesperado.

“‘Full House’ fue un accidente”, dijo. “Me despidieron en CBS y me pidieron estar en ‘Full House'”.

La comedia, protagonizada por Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin y las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen en un papel, duró ocho temporadas. La serie contó una nostalgia tan fuerte que Netflix eligió un spin-off en 2016, “Fuller House”, protagonizada por Bure pero con apariciones frecuentes de estrellas originales, incluidos Saget, Dave Coulier y John Stamos. Funcionó durante cinco temporadas, concluyendo en 2020.

“Soy cercano a todos los niños. No sucede mucho en el mundo donde permaneces cercano a todas las personas”, dijo Saget a Tapper. “Somos un elenco inusual en el sentido de que he podido permanecer cerca de todos, porque no me tomo a la ligera ocho años de mi vida y luego los otros cinco o seis años, seis temporadas”.

Jodie Sweetin, Mary-Kate Olsen, Bob Saget, Candace Cameron Bure en 1993 en “Full House”.

Después de su primera ronda de fama en comedias, Saget trabajó de manera constante en papeles de cine y televisión, pero se hizo conocido por una nueva generación de fanáticos de comedias de situación en “How I Met Your Mother” de CBS, actuando como narrador y la voz del futuro Ted Mosby. Ese programa duró hasta 2014.

A lo largo de los años, Saget siguió siendo un elemento fijo en la comedia stand-up, lanzando múltiples especiales a lo largo de los años y llevando su programa de gira. Estaba en medio de una gira en el momento de su muerte que lo llevaría a lugares en Nueva York, Canadá y varios otros lugares en los próximos meses.

Según su sitio web, Saget a menudo organizaba eventos de comedia para recaudar dinero para la Scleroderma Research Foundation, para la cual formó parte de la junta directiva. Perdió a su hermana por la enfermedad crónica en 1994, según su sitio web.

En 2020, lanzó un podcast, titulado “Bob Saget’s Here For You”, un programa de entrevistas donde dio la bienvenida a invitados como Tiffany Haddish, Jason Sudeikis, Whoopi Goldberg y Norman Lear.

También apareció en la cuarta temporada de “The Masked Singer” de Fox como Squiggly Monster.

Con información de Joe Sutton.

