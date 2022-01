El caso Novak Djokovic en Australia: ¿cómo llegamos a esta polémica?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — La participación del tenista serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia 2022 se volvió una novela que terminó desencadenando intercambios verbales entre dos gobiernos, así como un debate sobre el cumplimiento de los mandatos de vacunación en todo el mundo.

Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?

Esto es lo que debes saber sobre esta polémica en el mundo del tenis.

El principio: la advertencia a Djokovic sobre su vacuna y la llegada a Australia

Desde octubre de 2021, las autoridades de Australia lo advirtieron: si Novak Djokovic quiere jugar el Abierto de Australia en 2022 debe estar vacunado.

Al aclarar los requisitos de visa para ingresar a ese país, el Ministro de Inmigración, Alex Hawke, lo dijo muy claro: los jugadores extranjeros que quieran jugar el Grand Slam en el Melbourne Park en enero de 2022 deben estar vacunados.

“Deberán recibir la doble vacuna para visitar Australia. Esa es una aplicación universal, no solo para los jugadores de tenis. Quiero decir que todos los visitantes de Australia deberán recibir las dos (dosis) de vacuna”, dijo Hawke a la radio Australian Broadcasting Corporation.

“No tengo un mensaje para Novak (Djokovic). Tengo un mensaje para todos los que deseen visitar Australia. Deberán vacunarse dos veces”, dijo el canciller de Australia en octubre de 2021.

El ministro de salud de Australia, Greg Hunt, dijo el año pasado que las reglas del país tenían como objetivo proteger a los australianos.

“(Las vacunas) se aplican a todos sin miedo ni favoritismo. No importa si eres el número uno del mundo o eres cualquier otra cosa”, dijo este miércoles en una conferencia de prensa.

“Él conocía las reglas”: Nadal habla sobre la “situación difícil” de Djokovic antes del Abierto de Australia

No vacunados podrán jugar Abierto de Australia, según informe 1:40

La llegada de Djokovic a Australia

A pesar de las advertencias hechas, y sin dar a conocer su estado de vacunación hasta el momento, el serbio anunció esta semana que competiría en el Abierto de Australia, que se celebra del 17 al 30 de enero.

Los planes de Djokovic de defender su título en el Abierto de Australia llegaron tras recibir una exención médica del mandato de vacunación, según anunció Tennis Australia (TA) en un comunicado a principios de enero de 2022.

“Djokovic solicitó una exención médica que le fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos”, añadió Tennis Australia.

Los organizadores del Abierto de Australia dijeron que el proceso de exención médica incluyó la redacción de información personal para garantizar la privacidad de todos los solicitantes.

El director del torneo, Craig Tiley, dijo previamente que los jugadores del evento de este año deben estar completamente vacunados, a menos que haya una razón genuina por la que se deba conceder una exención.

Tras la exención de vacuna a Djokovic, algunos pidieron boicotear el Abierto de Australia

Ya con Djokovic en camino hacia Australia, las críticas en el país no se hicieron esperar.

Los australianos respondieron con enfado y escepticismo a la exención médica que le otorgaron al tenista.

Una de las más famosas exestrellas de la Liga de Fútbol Australiano (AFL, por sus siglas en inglés) de Melbourne, Kevin Bartlett, tuiteó que los australianos habían sido “tomados por tontos”. Mientras que uno de los destacados médicos de urgencias de la ciudad y expresidente de la Asociación Médica Australiana (AMA, por sus siglas en inglés), Stephen Parnis, dijo que la decisión enviaba “un mensaje espantoso” al público.

En Melbourne, una de las ciudades más cerradas del mundo en 2021, los aficionados al tenis se lanzaron a las redes sociales para pedir un “boicot” al Abierto de Australia.

El director general de Tennis Australia, Craig Tiley, defendió la imparcialidad del proceso de revisión de la exención médica este miércoles, diciendo a los periodistas durante una conferencia de prensa que “nadie sabía quién era el solicitante.”

“Hubo 26 solicitantes a lo largo del proceso, hay un puñado a los que se les concedió una exención y esa información solo es revelada por aquellos individuos a los que se les concedió una exención”, dijo Tiley.

Nadal tira un dardo sobre el caso de Djokovic 0:49

Niegan la entrada de Djokovic al país

Australia cancela visa de Djokovic para ingresar al país 1:17

El 5 de enero, el tenista serbio llegó a Melbourne para disputar el Abierto de Australia, pero las autoridades de Migración reportaron un error en su visa, pues dicho permiso no permite exenciones médicas por no estar vacunado, informaron los medios de comunicación australianos.

La ministra de Deportes en funciones de Victoria, Jaala Pulford, confirmó en un tuit el miércoles que el gobierno no apoyaría la solicitud de visa de Djokovic.

“El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022”, escribió Pulford.

“Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del Gobierno Federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, agregó.

Más tarde ese día, Australia canceló la visa de Djokovic porque “no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada para Australia y la visa fue posteriormente cancelada”, dijo el ministro de Salud de Australia, Greg Hunt.

¿Qué ha dicho Djokovic sobre la vacuna contra el covid-19?

El tenista, que está en la posición No. 1 de ranking mundial de la ATP, mostró en mayo de 2021 su desacuerdo con el mandato obligatorio de vacunas.

Hablando con los periodistas durante el Abierto de Serbia en mayo pasado, el jugador serbio insistió en que no revelaría si recibirá una vacuna en el futuro y esperaba que los órganos rectores del deporte no hicieran obligatorio recibir una vacuna.

“No creo que llegue a eso. Espero que no, porque siempre he creído en la libertad de elección”, dijo Djokovic, según Reuters.

“Y me reservaré la decisión de si me voy a vacunar o no”, dijo. “Es una decisión íntima y no quiero entrar en ese juego de pro y contra de las vacunas que lamentablemente están creando estos días los medios de comunicación.

“No quiero que me etiqueten como alguien que está en contra o que está a favor de las vacunas. No voy a responder la pregunta… y espero que todos respeten eso”.

La reacción de Djokovic tras los contagios en su torneo 1:01

Esta no es la primera vez que el tenista serbio se ve involucrado en un escándalo relacionado con el covid-19 y su posición sobre las vacunas.

En junio de 2020, cuando aún no había vacunas disponibles para combatir el coronavirus alrededor del mundo, Djokovic organizó el torneo de exhibición Adria Tour en Serbia.

Lo que parecía ser la reapertura del tenis ante un mundo que se cerraba por la pandemia, terminó siendo suspendido. El torneo se jugó en estadios llenos de público y prácticamente sin distanciamiento entre jugadores.

El torneo se canceló por los casos de covid-19 del propio Djokovic, su esposa, 3 otros jugadores, incluyendo Grigor Dimitrov, 3 técnicos, y la esposa embarazada de un jugador.

Djokovic terminó disculpándose tras una ola de reacciones negativas al torneo.

La familia del tenista arremete contra el gobierno de Australia

Tras cancelar su visa, el gobierno de Australia trasladó a Djokovic a un hotel en Melbourne que fue utilizado por el gobierno anteriormente como una instalación para cuarentenas de covid-19. Ahora, el lugar es un sitio alternativo de detención para refugiados y solicitantes de asilo.

La familia del tenista aseguró que las autoridades australianas le quitaron todas sus pertenencias a Djokovic.

El hermano del tenista, Drodje Djokovic, señaló durante una conferencia de prensa desde Belgrado que el atleta “no ha violado ni una sola regla o ley del Gobierno Federal de Australia”.

Tras las protestas de su familia, Karen Andrews, canciller de Australia, negó que el tenista estuviera privado de su libertad.

“El señor Djokovic no está cautivo en Australia”, dijo este jueves Andrews. “Él es libre de irse en cualquier momento que lo desee. Y nuestra Fuerza Fronteriza efectivamente lo facilitará”.

Un intercambio diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Serbia expresó una “protesta verbal” al embajador de Australia en Serbia, Daniel Emery, por el caso de Novak Djokovic, tuiteó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado el jueves.

El Ministerio calificó lo que está viviendo la tenista en Melbourne como un “trato inapropiado e inhumano”.

El jueves, se le pidió al Embajador de Australia que asistiera a una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, según un portavoz del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia.

“Los funcionarios del gobierno australiano están en comunicación con sus homólogos serbios, tanto en Belgrado como en Canberra”, dijo el gobierno australiano en un comunicado, y agregó que “no se harán más comentarios dado que estos asuntos están actualmente ante el tribunal”.

Djokovic agradece a sus seguidores

Un grupo de personas que está en contra de los mandatos de vacuna se reunió a las afueras del Park Hotel en Melbourne donde estaba Novak Djokovic.

Fanáticos del tenis que apoyan a Djokovic, manifestantes silenciosos contra el trato de los solicitantes de asilo y refugiados en Australia y un grupo de serbio-australianos en apoyo de Djokovic fueron vistos fuera del hotel por el equipo de CNN.

El tenista serbio agradeció este viernes a personas de todo el mundo por su “apoyo continuo” en medio del furor por la cancelación de su visa y publicó un mensaje en serbio e inglés en su cuenta de Instagram.

“Gracias a la gente de todo el mundo por su continuo apoyo. Puedo sentirlo y estoy muy agradecido”, dijo.

Estos son los primeros comentarios públicos de Djokovic desde que aterrizó en Melbourne.

La familia dijo que el tenista desea quedarse en Australia y “buscar justicia”.

Hasta este viernes, Djokovic estaba a la espera de una audiencia judicial que definirá si puede quedarse a disputar el Abierto de Australia.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.