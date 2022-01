Se acerca otra tormenta de invierno a EE.UU. Mira aquí un desglose de su impacto en cuatro regiones

CNNEE

(CNN) — Se siente como si el efecto de la aspirina para los dolores de cabeza de los viajes de esta semana acabara de desaparecer y ahora se suma otra tormenta de invierno impactante que podría obstaculizar el transporte en todo EE.UU.. Desafortunadamente, esta es la realidad a la que muchos se enfrentan desde el valle del río Tennessee a través del corredor I-95.

Toda la gama de precipitaciones invernales está sobre la mesa, desde la lluvia helada hasta la nieve intensa. La trayectoria de pronóstico de la tormenta de invierno podría determinar quién experimentará lo peor de la furia del invierno, así que analicemos los peligros potenciales en regiones y tiempos.

Mira aquí el pronóstico de nieve para tu región.

The latest Key Messages for the snow/ice expected from the Mid-South across West Virginia, the Mid-Atlantic states, and New England Thursday and Friday. pic.twitter.com/6bHbSAlPuR — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 5, 2022

La tormenta de invierno que impacta rápidamente al Medio Oeste trae aire frío para la próxima tormenta

El aire frío que se instala en el centro de EE.UU. es en realidad el producto de una tormenta de invierno que se mueve rápidamente y que actualmente azota partes del Medio Oeste con vientos helados e intensa nevada por efecto lacustre.

“A medida que un sistema de baja presión se mueve a través y más allá de los Grandes Lagos y otra baja se mueve hacia la costa del noreste, el frío persistente y el flujo ciclónico hacen que la máquina de nieve por efecto lacustre se ponga en marcha durante los próximos días”, tuiteó el Centro de Predicción del Tiempo. “Se pueden esperar bolsas de 45 a 60 centímetros, con cantidades localmente más altas”.

Las temperaturas están cayendo en picada en las llanuras del norte y muchas áreas no verán los máximos diurnos por encima de 0 antes del final de la semana. Los vientos fríos variarán de un asombroso -31 °C a -37 C° para muchos en el oeste de Minnesota a través de las Dakotas desde esta noche hasta el viernes por la mañana.

Las temperaturas más frías se esperan el viernes por la mañana en el Alto Medio Oeste y las Llanuras del Norte.

“Posiblemente las temperaturas más frías de la temporada hasta ahora, con mínimos cayendo hasta los -28 grados Celsius en gran parte del centro-sur y sureste de Montana”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Billings, Montana.

Chicago se mantendrá entre -1 °C y -20 °C, y luego volverá a calentarse rápidamente por encima del punto de congelación el sábado por la tarde.

Este aire frío prepara el escenario para la potencial tormenta de nieve desde el sur a través de la costa este.

