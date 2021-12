Olivia Munn y John Mulaney comparten una foto de su bebé

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — ¡Un regalo de Nochebuena! La actriz Olivia Munn y el comediante John Mulaney compartieron un primer vistazo de su bebé, que ahora tiene 1 mes.

Munn publicó una foto en Instagram que muestra al bebé Malcolm con un gorro azul y envuelto en una manta mientras duerme.

“Malcolm Hiệp Mulaney. Felices Fiestas”, escribió Munn, de 41 años, en la publicación.

Antes de tener al bebé, la actriz habló en el programa “Today” en noviembre sobre los temores iniciales de la pareja mientras se preparaban para su nueva vida.

“Hablamos de las mismas cosas. ¿Qué mecedora? ¿En qué tipo de cuna pones al bebé? ¿Qué se pone el bebé?”, le dijo a Hoda Kotb del Today Show. “Honestamente, gracias a Dios por Instagram, Facebook y los blogs porque hay muchas mamás que publican información excelente, y eso ha sido una gracia salvadora para mí”.

Munn dio a luz al primer hijo de la pareja el 24 de noviembre en Los Ángeles, reportó Page Six.

Mulaney anunció por primera vez que él y Munn esperaban un bebé en septiembre durante una aparición en “Late Night with Seth Meyers”.

El exescritor de “Saturday Night Live” conoció a Munn en la boda de Meyers en 2013, pero las cosas se pusieron románticas después de que Mulaney salió de un período de rehabilitación por abuso de drogas.

“Olivia y este bebé me han ayudado a salvarme de mí mismo en este reciente viaje de recuperación”, dijo Mulaney, ahora sobrio, durante el programa.

Mulaney anunció su divorcio de la artista visual Anna Marie Tendler en mayo. La pareja había estado casada desde 2014.

