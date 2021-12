Brian May detalla la “horrenda” batalla contra el covid-19 mientras ruega a sus fans que se vacunen

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El icono del rock Brian May instó al público a vacunarse contra el covid-19, después de decir a sus seguidores en Instagram que lo está pasando “realmente mal” desde que dio positivo en la prueba del virus la semana pasada.

En una serie de publicaciones y videos en Instagram, el músico de 74 años documentó cómo se vio afectado por el coronavirus en los últimos días.

El fin de semana, May publicó en Instagram que él y su esposa, Anita Dobson, habían decidido recientemente ir a un almuerzo de cumpleaños con algunos amigos.

Dijo a sus seguidores que la comida parecía una “situación segura”, ya que esa mañana se había sometido a una prueba de flujo lateral y tanto él como Dobson se habían vacunado. Pero añadió que, dado que la variante ómicron se propaga por el Reino Unido a gran velocidad, la pareja estaba corriendo un “riesgo” al asistir a una fiesta.

El guitarrista de Queen lanzó entonces un mensaje directo a “los pocos de ustedes que han tenido esto” (en referencia a haber contraído el virus) sobre lo que sintió desde que dio positivo. Describió algunos de los días como “horrendos” y dijo que fue como tener “la peor gripe que puedas imaginar”.

May dijo que estuvo a punto de utilizar Instagram cuando se sintió en su peor momento para mostrar a sus seguidores lo “patético” que se veía y sentía, pero le preocupaba que “asustara a la gente”. Contó a sus seguidores que, durante un tiempo, “no podía salir de la cama” y estaba “lleno” de síntomas de gripe.

Hacia el final del video, May dirigió su atención directamente hacia los no vacunados y dijo: “Hay tanta gente en los hospitales ahora mismo que no fue vacunada que está justo en la línea entre la vida y la muerte”. Añadió que no cree que se hubiera recuperado tan bien como lo hizo si no se hubiera vacunado tres veces.

“Les ruego e imploro que vayan a pincharse”, dijo el músico a sus fans.

El primer ministro Boris Johnson dijo este lunes que el Reino Unido está experimentando un “aumento de los casos de ómicron en todo el país”, con un “aumento bastante pronunciado de las hospitalizaciones en Londres”.

El lunes, el Reino Unido registró el segundo mayor número de casos diarios de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con 91.743.

