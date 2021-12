Omicron ‘será dominante’ este invierno, advierte Fauci, y dice que los estadounidenses deberían prepararse para ‘unas duras semanas o meses’

olivertapia

(CNN) — Es muy probable que Estados Unidos enfrente un duro invierno, a medida que la variante ómicron del nuevo coronavirus se propaga rápidamente, advirtió el Dr. Anthony Fauci. Esto, dijo, pondrá a prueba un sistema de atención médica ya presionado por la variante delta.

“Va a ser dominante”, dijo Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, sobre la variante ómicron en “State of the Union” de CNN el domingo. El especialista instó a los estadounidenses a vacunarse y recibir sus dosis de refuerzo. “Y sea prudente en todo lo demás que haga: cuando viaje en interiores que estén congregados, use una mascarilla”.

“No podemos huir de esto, Jake, no podemos”, le dijo a Jake Tapper de CNN. “Porque con ómicron, con lo que estamos lidiando, vendrán unas semanas o meses difíciles a medida que nos adentremos en el invierno”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de ómicron se duplican cada 1,5 a 3 días con propagación documentada. Y en EE.UU., se espera que se convierta en la “cepa dominante” en las próximas semanas, dijo el viernes el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Estados Unidos ahora se enfrenta a un coronavirus resurgente a medida que la pandemia avanza hacia su tercer año: el país tenía un promedio de 126.967 nuevos casos por día hasta el sábado, según datos de la Universidad Johns Hopkins, frente a un promedio de poco más de 70.000 nuevos casos por día a principios de noviembre.

“Esta variante ómicron es extraordinariamente contagiosa. Es tan contagiosa como el sarampión, y ese es el virus más contagioso que hemos visto”, dijo el sábado el analista médico de CNN Jonathan Reiner, advirtiendo que se avecinaba un “tsunami” para los estadounidenses no vacunados.

Los científicos dicen que aún es demasiado pronto para saber si ómicron causa una forma más leve de covid-19. Pero independientemente de ello, ejercerá presión sobre el sistema de atención médica, dijo Reiner.

“¿Por qué entrarías en ese tipo de batalla completamente desarmado?”, dijo Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington. “Nuestras vacunas to protegerán, especialmente si tienes vacuna triple. Las personas que no están vacunadas deben comenzar el proceso ahora. Ve a tu farmacia y vacúnate”.

Es importante permanecer alerta para ayudar a evitar que los hospitales se “inunden”, agregó. Incluso si ómicron termina causando una infección menos grave que delta, la gran cantidad de infecciones que ómicron podría generar abrumaría a los hospitales de EE.UU.

Más de 69.000 personas están hospitalizadas con covid-19 en EE.UU. Y más del 20% de todas las camas de la UCI están ocupadas por pacientes con covid-19, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Necesitamos proteger nuestro sistema de atención médica”, dijo Reiner. “Y es por eso que todos los estadounidenses deben usar mascarilla y vacunarse ahora mismo porque nuestra infraestructura de atención médica está en juego en este momento”.

El presidente Joe Biden se reunirá con su equipo de respuesta de covid-19 con respecto a los últimos desarrollos con la variante ómicron, según la Casa Blanca.

La reunión ocurrirá antes de un mensaje programado para el martes, cuando el presidente hablará sobre la variante, los nuevos pasos que está tomando la administración y emitirá otra “advertencia severa de cómo será el invierno para los estadounidenses que opten por seguir sin vacunarse”, dijo la Casa Blanca.

‘No espere’ para recibir un refuerzo, dice un experto

Según los datos de los CDC, alrededor del 61,4% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada. Además, aproximadamente el 32,1% de los adultos completamente vacunados han recibido una dosis de refuerzo, lo que los funcionarios de salud señalan como una línea de defensa crucial contra la variante ómicron. Y, sin embargo, muchos de los que cumplen los requisitos para recibir una dosis de refuerzo no lo han hecho.

Europa establece nuevas restricciones para fin de año 2:43

La protección que ofrecen las vacunas de ARNm de dos dosis, como las producidas por Pfizer / BioNTech y Moderna, es “bastante buena, particularmente contra enfermedades graves”, dijo Fauci el domingo.

“Pero cuando llegas a ómicron, la protección baja significativamente”, dijo. “Pero la buena noticia es que cuando aplicas una dosis de refuerzo a alguien, vuelve a subir”.

Las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 20 veces mayor de morir por covid-19 y un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en una prueba que las personas completamente vacunadas que también han recibido una dosis de refuerzo, según datos publicados recientemente por los CDC.

Los datos sugieren que la brecha de riesgo entre las personas no vacunadas y las que recibieron un refuerzo es aún mayor que entre las personas no vacunadas y las que están completamente vacunadas con su esquema inicial.

El Dr. Francis Collins, el director saliente de los Institutos Nacionales de Salud, dijo a CBS “Face the Nation” el domingo que la gente no debería esperar para recibir una dosis de refuerzo.

“Un gran mensaje para hoy es que si ha sido vacunado y recibido una dosis de refuerzo, está muy bien protegido frente a la posibilidad de que ómicron le cause una enfermedad grave”, dijo. “Entonces, cualquiera que esté escuchando esto y esté en ese 60% de los estadounidenses que son elegibles para una dosis de refuerzo pero aún no la han recibido, esta es la semana para hacerlo. No esperen”.

Nueva York vuelve a batir el récord de nuevos casos diarios

El domingo, el estado de Nueva York rompió su récord del recuento más alto de casos de covid-19 en un solo día desde el comienzo de la pandemia por tercer día consecutivo. La oficina de la gobernadora Kathy Hochul reportó 22.478 casos positivos el domingo, frente a los 21.908 casos positivos de covid-19 el sábado.

Hochul reiteró su mensaje a los neoyorquinos de que, a pesar del aumento de las cifras, se encuentran en una posición mucho más favorable que cuando el virus golpeó inicialmente al estado el año pasado.

Largas filas en centros de pruebas de covid en Nueva York 3:43

“Esto no es marzo de 2020, no estamos indefensos”, dijo en un comunicado el domingo. “Tenemos las herramientas para protegernos a nosotros mismos y a los más vulnerables de nuestras familias: vacunarse, recibir la dosis de refuerzo y usar una máscara cuando esté en interiores o en reuniones grandes. No se arriesgue durante el repunte de invierno”.

Las hospitalizaciones por covid-19 en todo el estado se mantuvieron relativamente bajas en 3.909, en comparación con un pico de 18.825 hospitalizaciones relacionadas con covid-19 el 13 de abril de 2020, según los datos disponibles.

“Esto no es como el comienzo de la pandemia”, dijo Hochul en un comunicado el sábado. “Estamos preparados para la ola invernal porque tenemos las herramientas a nuestra disposición”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se hizo eco de ese mensaje en una conferencia de prensa el domingo, señalando, en parte, la disponibilidad de vacunas y dosis de refuerzo.

“No estamos aquí para minimizar el tamaño del desafío… será un gran desafío”, dijo el alcalde. “Pero es algo que podemos enfrentar. Es algo que podemos superar. Tenemos las herramientas, pero necesitamos que todos participen”.

En la ciudad de Nueva York, los casos de covid-19 aumentaron a más del doble desde el comienzo de la semana del 13 de diciembre hasta el sábado. El domingo, De Blasio reportó un promedio de siete días de 5.731 casos nuevos, una cifra que calificó como “una cifra realmente, realmente impactante y que seguirá creciendo, sin duda”.

En respuesta, la ciudad también está trabajando para aumentar el acceso a las pruebas de covid-19, dijo el alcalde.

“Habrá nuevos sitios de prueba, habrá más pruebas caseras disponibles a través de organizaciones comunitarias”, dijo. “Todos estos esfuerzos ayudarán a reducir las filas que vemos en los sitios de pruebas y ayudarán a que las pruebas estén más disponibles”.

En un sitio de pruebas en Brooklyn, el residente Rich Odior le dijo a CNN que el domingo esperó dos horas para hacerse la prueba. Está vacunado, pero tiene amigos que se han contagiado de covid-19 o han tenido sustos, por lo que quería tratar de “ir a lo seguro por la familia”.

Kymoi Phillip dijo que, de manera similar, sentía que hacerse una prueba era una opción segura porque “nunca se sabe quién podría tener (un) caso”.

Siendo estudiante, dijo Phillip, se preocupaba al enterarse de todas las escuelas que habían decidido cerrar. “Me temo que mi escuela podría cerrar y podríamos volver al confinamiento”. Y agregó que teme que “podríamos estar en la misma situación en la que estábamos el año pasado”.

El aumento ya ha afectado a la industria del entretenimiento de la ciudad, llevando a la cancelación de varios espectáculos de Broadway en los últimos días, solo meses después de que volviera a abrir sus puertas al público después de una prolongada pausa por la pandemia.

El episodio de “Saturday Night Live” de este fin de semana no tuvo audiencia en el estudio y transmitió en su mayoría segmentos pregrabados debido al aumento de casos de covid-19.

La medida siguió a la cancelación de el espectáculo “Christmas Spectacular” de Radio City Rockettes para el resto del año.

EE.UU.: aumenta hospitalización en cinco estados 1:11

Los hospitales ya se han visto afectados… y se preparan para más

Nueva York no es el único estado que lidia con un aumento en los casos o con la ansiedad por lo que está por venir.

Maryland se prepara para lo que el gobernador Larry Hogan, un republicano, dijo el domingo que podría ser “el peor repunte que hemos visto en nuestros hospitales durante toda la crisis”. Y dijo a “Fox News Sunday” que las hospitalizaciones ya aumentaron alrededor del 150% las últimas dos semanas.

Las autoridades de salud de California dijeron el viernes que el número de hospitalizaciones comenzaba a aumentar y subrayaron la necesidad de vacunarse y de recibir dosis de refuerzo.

En Nueva Jersey, “estamos viendo largas filas fuera de nuestra clínica de pruebas, más demanda de la que hemos visto en muchos meses para las pruebas, porque la gente se está enfermando”, dijo el Dr. Shereef Elnahal, presidente y director ejecutivo de University Hospital en Newark.

Las hospitalizaciones se han duplicado en las últimas dos semanas, dijo. Y aunque el 46% de los hospitalizados a principios de esta semana habían sido vacunados, no habían recibido una dosis de refuerzo.

El Dr. Rob Davidson, un médico de emergencias en Michigan, dijo que observa un “repunte bastante crítico de delta en este momento”. Y aunque observa que la tasa de positividad de las pruebas disminuye ligeramente, los pacientes de covid-19 permanecen en el hospital durante períodos prolongados.

El Dr. Marc Gorelick, quien dirige el hospital Children’s Minnesota, dijo que ya están batallando para hacer frente a las cifras.

“Cuando estás en la cima de un repunte en el que ya estás al 90%, 95% de capacidad, esos pacientes extra de covid… prevenibles que ingresan son quienes llevan al sistema al límite”, dijo Gorelick el viernes.

En Oregon, las autoridades pronostican un sombrío comienzo de 2022. El Dr. Peter Graven, científico de datos de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, dijo que se podría esperar un aumento en las hospitalizaciones del estado para mediados de enero.

“Combinado con su alta transmisibilidad, esperamos que ómicron genere un gran aumento en la cantidad de habitantes de Oregon que se enfermarán gravemente y probablemente necesitarán un hospital”.

Ómicron resiste las 4 principales vacunas, según estudio 0:46

Los científicos todavía están trabajando para recopilar información sobre la gravedad de la variante ómicron.

Los datos de dos semanas de casos sudafricanos parecían indicar que ómicron es más leve en gravedad. Pero epidemiólogos del Reino Unido dijeron la semana pasada que no encontraron evidencia de que ómicron esté causando una enfermedad más leve allí, aunque el equipo del Imperial College de Londres también dijo que aún no había muchos datos para avanzar.

Los CDC analizaron 43 casos de ómicron y la mayoría de esas personas tenían síntomas leves, informaron la semana pasada. La mayoría eran personas vacunadas, con aproximadamente un tercio del total con dosis de refuerzo.

“Hemos visto casos de ómicron entre los que están vacunados y tienen dosis de refuerzo, y creemos que estos casos son más leves o asintomáticos debido a la protección de la vacuna. Lo que sí sabemos es que tenemos las herramientas para protegernos contra el covid-19. Tenemos vacunas. Tenemos dosis de refuerzo”, dijo el viernes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.

Polo Sandoval de CNN, Sarah Jorgensen, Beth English, Christina Maxouris, Artemis Moshtaghian y Laura Studley contribuyeron a este informe.

