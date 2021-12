Chris Noth, actor de “Sex and the City” y “And Just Like That…”, niega acusaciones de agresión sexual

olivertapia

(CNN) — El actor Chris Noth, Mr. Big en “Sex and the City” y “And Just Like That…”, negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra publicadas el jueves en un informe de The Hollywood Reporter.

Dos mujeres, que usaron seudónimos en la historia de The Hollywood Reporter para proteger su privacidad, acusan a Noth de agredirlas sexualmente. Los supuestos incidentes ocurrieron en 2004 en Los Ángeles y 2015 en Nueva York, respectivamente. Las mujeres dijeron que el hecho de que Noth retomara su papel de Mr. Big en la serie de HBO Max “And Just Like That …” las motivó a hacer las acusaciones.

Chris Noth asiste al estreno de “And Just Like That” de HBO Max en el Museo de Arte Moderno el 8 de diciembre de 2021 en la ciudad de Nueva York.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo Noth en un comunicado a CNN.

Las acusaciones contra Chris Noth

La primera mujer, que usó el nombre de Zoe, dijo que tenía 22 años en 2004 cuando ocurrió la presunta agresión, dijo.

Zoe buscó atención médica después del incidente, pero dijo que no presentó un informe policial. El Centro de Crisis para Violaciones de UCLA, donde Zoe buscó apoyo de salud mental en 2006, confirmó a The Hollywood Reporter que fue atendida en el lugar, sin abordar ningún detalle de su caso específicamente.

La segunda mujer, que usó el nombre de Lily, dijo que tenía 25 años y vivía en Nueva York en 2015 cuando ocurrió la presunto agresión.

Lily no presentó un informe policial, pero le contó en ese momento lo que sucedió a un amigo, con quien habló The Hollywood Reporter.

CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones contra Noth.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.