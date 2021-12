Detienen a una persona armada en las oficinas del Capitolio de EE.UU. y emiten orden de tomar refugio

CNNEE

(CNN) — En el Capitolio de EE.UU., más específicamente en el edificio Longworth, se emitió una orden de tomar refugio después de que una persona introdujera un arma en el edificio, dijeron varias fuentes a CNN.

El bloqueo se levantó posteriormente y la persona ahora está bajo custodia policial después de que se encontró un arma en una bolsa en la puerta del edificio, dicen las fuentes.

Un portavoz de la Policía le dijo a CNN que no hay amenaza y que el departamento está recopilando más detalles.

El edificio del Capitolio tiene más de 540 habitaciones y 658 ventanas.

La cúpula, construida entre 1855 y 1866, tiene más de 4.000 toneladas de hierro fundido y 108 ventanas. La figura en la cima del domo es la Estatua de la Libertad.

La Rotonda tiene una altura de 54,86 metros y un diámetro de 29,2 metros. En este espacio se exhiben pinturas y esculturas que retratan a personas y acontecimientos significativos de la historia de Estados Unidos. También reposan en esta sala los presidentes y ciudadanos distinguidos.

El Salón Nacional de las Estatuas solía albergar el despacho de la Cámara de Representantes, llamada Old Hall of the House (1809-1857). El salón alberga 100 estatuas de la colección que tiene el Capitolio de figuras de ciudadanos destacados en la historia de EE.UU., dos por estado.

Los Corredores Brumidi llevan el nombre del artista que diseñó los murales que los adornan, Constantino Brumidi.

Las zonas de visita en la planta baja incluyen la Sala de las Columnas, los Corredores Brumidi, la Antigua Cámara de la Corte Suprema y la Cripta (aquí se presentan exposiciones históricas).

Las cámaras del Senado están ahora en el ala norte. Mientras, los despachos de la Cámara de Representantes y las oficinas de los líderes del Congreso se encuentran en el ala sur.

El tercer piso cuenta con áreas para visitantes desde las que se pueden observar procedimientos del Congreso.

El complejo incluye el Capitolio, el Centro de Visitantes del Capitolio, los edificios de oficinas del Senado, los edificios de oficinas de la Cámara, la Corte Suprema de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, el Jardín Botánico de Estados Unidos y los terrenos del campus.

