CEO de Best Buy: El aumento de robos está traumatizando al personal

CNNEspañol sjv

(CNN) — La CEO de Best Buy, Corie Barry, dijo que el robo es un problema creciente en las tiendas de la compañía y que está implementando medidas de seguridad adicionales para proteger a los empleados y compradores.

“Esto es traumatizante para nuestros asociados y es inaceptable”, dijo Barry en una llamada con analistas este martes. “Estamos haciendo todo lo posible para intentar crear un entorno lo más seguro posible”.

Barry dijo que la compañía está implementando una serie de tácticas para minimizar los robos y proteger al personal y a los clientes. Por ejemplo, Best Buy está bloqueando más productos y contratando seguridad cuando es necesario.

Barry dijo que el crimen organizado minorista está aumentando en Best Buy. La táctica involucra a una “pandilla” organizada de personas que roban estantes enteros de productos de alto valor, como la electrónica, para revenderlos y obtener ganancias.

El aumento de la delincuencia se está convirtiendo en un problema tal que está afectando las ganancias de Best Buy y podría dañar su capacidad para retener y atraer a más empleados en un mercado laboral ajustado, dijo Barry en una entrevista este martes en el programa “Squawk on the Street” de CNBC.

Algunos incidentes involucraron a personas que llevaban un arma, como una pistola o una palanca, dijo.

La industria minorista está luchando por manejar la escalada del robo minorista organizado. Una encuesta de 2020 de 61 minoristas de la Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial más grande de la industria, mostró que el robo minorista organizado aumentó casi un 60% desde 2015 y costó a las tiendas un promedio de US$ 719.548 por cada US$ 1.000 millones en ventas.

Robos exprés en aumento en Best Buy

Los comentarios de Barry se dan inmediatamente después de una serie de robos minoristas en San Francisco en los últimos días en los que los ladrones atacaron una tienda Louis Vuitton, una tienda Burberry, una joyería y locales de Bloomingdale’s y Walgreens.

Este sábado, una tienda departamental de Nordstrom cerca de San Francisco fue saqueada en lo que la policía describió como un incidente de “robo express”.

Expertos de la industria dicen que el robo en tiendas es ahora un problema grave y que está empeorando.

“Si bien los minoristas siempre han sufrido robos en tiendas en general, existe un creciente flagelo de bandas organizadas que roban por encargo”, dijo Neil Saunders, analista minorista y director gerente de GlobalData Retail.

“Las pandillas son mucho más peligrosas para los minoristas y para los clientes que compran en las tiendas”, dijo. “El problema es que mientras la seguridad de la tienda y los asociados pueden enfrentar a los ladrones, no pueden hacer mucho contra las pandillas, ya que son superados en número”.

Saunders dijo que sus comunidades locales sufrirán en última instancia si no se revierte esta tendencia.

“Si el robo crece demasiado, entonces los minoristas simplemente se retirarán de ciertas ubicaciones, como ya hemos visto con algunas de las tiendas”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.