15 datos de la vida de Freddie Mercury y su banda Queen, a 30 años de la muerte del artista

(CNN) — Freddie Mercury es uno de los artistas más importantes de la historia del rock en el mundo. Han pasado 30 años desde su muerte, pero su legado permanece vivo.

Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 en Kensington, Londres, luego de una exitosa carrera con la agrupación Queen, con la que, en menos de una década, alcanzó el estatus de leyenda del rock.

1 de 8 | En septiembre de 2016, en el marco del que sería el cumpleaños número 70 de Freddie Mercury, el fotógrafo Richard Young -también amigo del cantante- dio a conocer la exhibición “A Kind of Magic”, que incluía fotos inéditas hasta ese entonces sobre el mundo privado e íntimo del vocalista de Queen. A continuación, te presentamos las imágenes. (Foto: Steve Wood/Express/Getty Images) 2 de 8 | El fotógrafo Richard Young y Freddie Mercury se conocieron en la víspera de Año Nuevo de 1977. En los años siguientes, Young fotografió las mayores actuaciones y fiestas de Mercury, así como momentos más tranquilos de la vida personal del cantante, como este de la imagen con su gato Tiffany en su casa en Londres en 1988. (Cortesía de Richard Young) 3 de 8 | “Cuando conoces a personas y te sientas con ellas, simplemente hablas. Nunca sabes cuánto va a durar esa relación”, dijo Young. “Recuerdo mi primer encuentro con Freddie y pensé ‘sabes algo, creo que le agrado y creo que, si lo hago bien, podría ser una relación a largo plazo'”. En esta foto, podemos ver a la actriz Jane Seymour y a Freddie Mercury en el Royal Albert Hall, Londres, en 1985. (Cortesía de Richard Young) 4 de 8 | “Freddie tenía un cierto tipo de elegancia en él, y una cierta forma de saber lo que quiere llevar en el escenario, y siempre era una combinación de colores que siempre parecía genial. Tenía muy buen ojo para la moda y para la ropa”, dijo Young. En la imagen, se puede ver a Freddie Mercury durante la gira Magic Tour de Queen, en el estadio de Wembley, Londres, 1986. (Cortesía de Richard Young) 5 de 8 | “Recuerdo haber fotografiado la última fiesta que dio [Queen] en el Groucho Club después de los Brit Awards de 1990, cuando recibieron su premio [a la Contribución Sobresaliente a la Música], y Freddie estaba allí con un aspecto tan impecable como siempre, con su precioso traje azul claro de doble botonadura, junto a Liza Minnelli”, dijo Young. (Cortesía de Richard Young) 6 de 8 | “Todo el mundo en el círculo íntimo de la banda tenía un apodo. Yo me llamaba Muriel”, dijo Young. El apodo encajaba a la perfección en la fiesta del cumpleaños número 38 de Mercury, un baile drag celebrado en un club gay de Múnich, en el que todos los asistentes debían vestirse de acuerdo con la temática. “Le pregunté: ‘¿Todos?’, y me dijo: ‘Todos'”. Young, que no es de los que decepcionan, se presentó con un vestido, tacones de gatito y una peluca rubia en cascada. En esta foto, se puede ver a Freddie Mercury en la fiesta Crazy Hats de Queen, en el Legends Nightclub, Londres, en 1979. (Cortesía de Richard Young) 7 de 8 | “[Fotografié] a Queen en su conjunto, pero, por supuesto, Freddie era el principal punto de atención por el showman que era. Así que la cámara, como la mayoría de la gente, siempre se centra en él. Quiero decir, tomé montones de fotos de [los compañeros de la banda Queen] Brian May y Roger Taylor y John Deacon, pero el foco principal siempre fue Freddie”. En la imagen, Freddie Mercury estaba filmando un video de Queen, en 1986. (Foto: Richard Young/REX/Shutterstock/Rex Features/Richard Young/REX/Shutterstock) 8 de 8 | “Era una persona extravagante incluso fuera del escenario. Era un placer estar con él. Era un virgo como yo -gran sentido del humor, gran diversión- y era simplemente un hombre encantador, encantador. Muy generoso”. En la foto se ve a Freddie Mercury en su fiesta de 40 años, Londres, en 1986. (Foto: Richard Young/REX/Shutterstock/Rex Features/Richard Young/REX/Shutterstock)

Algunos datos de la vida y carrera de Freddie Mercury

1. Freddie Mercury, cuyo nombre de nacimiento fue Farrokh Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzibar, una isla semiautónoma frente a la costa de Tanzania.

2. La familia Bulsara eran parsis de la India, seguidores del zoroastrismo, una antigua religión persa.

Freddie Mercury en 1975

3. Se cree que el joven Farrokh comenzó a cantar en el Templo Zoroástrico de la ciudad cuando era un niño. En ese momento, había unos 300 miembros de la comunidad parsi en Zanzíbar. Hoy en día, solo quedan unos pocos, y el templo ha estado abandonado durante mucho tiempo.

4. Mercury pasó la mayor parte de su infancia en Zanzíbar y asistió a un internado en la India. A principios de la década de 1960, su familia se mudó al Reino Unido.

5. A principio de la década de 1970, Mercury creó la banda Queen junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Sus compañeros de banda lo describen como generoso, absolutamente dedicado a la música y como una persona muy afectuosa.

Freddie Mercury, de estrella de rock a protagonista de un cómic

Queen en 1976

Freddy Mercury ya tiene un museo 0:30

6. En 1980 Queen lanzó “Another one bites the dust”, uno de los sencillos más vendidos de la banda. Al año siguiente, en 1981, lanzaron el álbum compilatorio Greatest Hits, que fue su álbum más vendido en el Reino Unido.

7. Freddie Mercury fue un artista magnético que enloquecía a sus fanáticos con su carisma y su destreza vocal en canciones como Bohemian Rapsody. Su vestuario, trajes usualmente pegados al cuerpo, ayudaron a la seducción y fascinación con su público.

8. Mercury planeaba sus actuaciones cuidadosamente. En una entrevista, el artista dijo que después de cada presentación hacía una extensa investigación y consultaba con sus asesores más cercanos nuevas ideas.

9. A pesar de tener una personalidad arrolladora en el escenario, se decía que Mercury era tímido fuera del escenario, especialmente con personas que él no conocía.

10. Su bisexualidad no era un secreto para las personas cercanas a él, pero Mercury mantuvo sus relaciones con hombres y mujeres en privado. Nunca se casó, pero tuvo largas relaciones sentimentales.

11. La causa final de muerte la muerte de Freddie Mercury, ocurrida a sus 45 años, el 24 de noviembre de 1991, se le ha atribuido a una bronconeumonía, a causa del VIH.

12. Hay un asteroide bautizado en su nombre. El líder de la legendaria banda, quien cantó “I’m a shooting star leaping through the sky” (Soy una estrella fugaz atravesando el cielo) en la canción “Don’t stop me now”, fue honrado por la Unión Internacional Astronómica de Pequeños Planetas (IAU) renombrado el asteroide 17473, que fue descubrieron en 1991, año en que murió el cantante, en honor a Mercury.

1982 (Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

13. La película biográfica Bohemian Rhapsody fue protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury. En ella se narra el tiempo transcurrido entre la formación de la banda Queen y el icónico concierto en el estadio Wimbley en 1985, con una histórica presentación de Mercury.

14. En 2011 Google celebró el que habría sido el cumpleaños número 65 de Mercury con un doodle de la canción de Queen ‘Don’t Stop Me Now’.

15. Un museo en honor a Mercury fue inaugurado en 2020 en Zanzibar, el lugar donde nació Farrokh Bulsara. El museo se levanta en la llamada Casa Mercury, una antigua casa de la familia Bulsara.

