Ayunar por dos días a la semana puede contribuir a mantener el peso en personas obesas con resultados modestos, según un estudio

Alexandra Ferguson

(CNN) — La dieta 5:2, un tipo de ayuno intermitente, no es más eficaz que los enfoques tradicionales para la pérdida de peso, según lo que los investigadores dijeron que era el primer estudio del régimen en un “entorno de la vida real”. Sin embargo, los investigadores descubrieron que el enfoque, que implica dos días de fuerte restricción de calorías (500 calorías para las mujeres, 600 calorías para los hombres) y cinco días de alimentación sensata, fue valorado más positivamente por las personas obesas del estudio porque era fácil de seguir.

“Aquí hemos podido ofrecer los primeros resultados sobre la eficacia de los sencillos consejos de la dieta 5:2 en un entorno real. Descubrimos que, aunque la dieta 5:2 no era superior a los enfoques tradicionales en cuanto a la pérdida de peso, los usuarios preferían este enfoque por ser más sencillo y atractivo”, afirmó Katie Myers Smith, psicóloga sanitaria colegiada e investigadora principal de la Universidad Queen Mary de Londres, en un comunicado de prensa. Ella fue una de las autoras del estudio que se publicó en la revista científica PLOS ONE.

Los médicos podrían considerar la inclusión de la dieta 5:2 como parte de sus consejos estándar para el control del peso de los pacientes, dijo.

En el estudio participaron 300 personas obesas de Tower Hamlets, una zona del centro de Londres con grandes carencias. Los participantes siguieron el régimen 5:2 o un enfoque más convencional para perder peso que hacía hincapié en comer más verduras y alimentos integrales, eliminar los alimentos ricos en azúcar y grasa, comer porciones más pequeñas y hacer ejercicio.

La ayuda del ayuno intermitente 2:38

Resultados “modestos”

Los resultados de ambos enfoques fueron muy similares y “modestos”, según el estudio.

A los seis meses, los que seguían la dieta 5:2 habían perdido, en promedio, 1,8 kilos, frente a los 1,7 kilos de la dieta estándar. A los 12 meses, estas cifras eran de 1,9 kilos y 1,8 kilos, respectivamente.

Alrededor del 18% de las personas que seguían la dieta 5:2 habían perdido al menos el 5% de su peso corporal al cabo de un año, frente al 15% que utilizaba el enfoque convencional.

Del grupo que siguió la dieta 5:2, la mitad asistió a seis sesiones de un grupo de apoyo durante las seis primeras semanas tras la sesión informativa inicial. Sin embargo, el impacto del apoyo grupal disminuyó con el tiempo, según el estudio.

Los participantes se mostraron positivos respecto a los distintos enfoques de pérdida de peso, pero los que seguían la dieta 5:2 eran más propensos a recomendarla a otras personas y dijeron que era más probable que siguieran con el enfoque.

El estudio era un ensayo de control aleatorio, considerado el tipo de investigación más riguroso, y aunque el número de participantes era mayor que el de la mayoría de los estudios anteriores sobre el ayuno intermitente, los autores dijeron que “algunos hallazgos de importancia marginal podrían haber quedado más claros si el tamaño de la muestra fuera mayor”.

Las personas que seguían la orientación convencional para perder peso también eran más propensas a probar otras estrategias, como Weight Watchers, Slimming World u otras dietas. Este factor podría haber enmascarado los efectos, pero no habría sido ético ni práctico impedir que los participantes probaran enfoques alternativos, dijeron los autores del estudio.

Ayuno intermitente

Algunos expertos creen que alternar entre el ayuno y la alimentación puede mejorar la salud celular al provocar un cambio metabólico.

En el cambio metabólico, las células agotan sus reservas de combustible y convierten la grasa en energía, lo que supone “cambiar el interruptor” para pasar de almacenar grasa a ahorrarla. El ayuno intermitente puede reducir la presión arterial, ayudar a perder peso y mejorar la longevidad, según sugiere una revisión de estudios realizados en animales y humanos publicada en The New England Journal of Medicine.

Sin embargo, este método no es adecuado para todo el mundo, especialmente para las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud como la diabetes o los trastornos alimentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.