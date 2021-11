La razón por la que Tom Hanks rechazó la oferta de Jeff Bezos de ir al espacio

Alexandra Ferguson

(CNN) — Jeff Bezos le ofreció a Tom Hanks un viaje al espacio en su cohete Blue Origin, pero por un costo.

El actor confirmó que Bezos le había hecho la oferta en su presentción en “Jimmy Kimmel Live!” este martes, diciendo que si aceptaba la oferta, esperaban que pagara.

“Pues sí, siempre y cuando pague”, dijo Hanks. “Cuesta como US$ 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy —me va bien— pero no voy a pagar US$ 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo”.

Hanks, que apareció para promocionar su nueva película “Finch”, imitó el movimiento de un cohete mientras estaba en su silla, diciendo: “No necesito gastar US$ 28 millones para hacer eso”.

También rindió homenaje a su difunto amigo, el actor Peter Scolari, con quien trabajó en la comedia “Bosom Buddies”. Kimmel reprodujo un fragmento de un episodio de 1981 del programa, en el que Hanks dijo que ambos estaban muy conectados.

“Peter tiene una familia encantadora, su mujer Tracy, unos hijos absolutamente geniales y lo perdimos por ‘el emperador de todos los males’. Así que gracias por dejarnos mostrar eso”, dijo Hanks. Peter Scolari falleció a causa de cáncer el pasado 22 de octubre.

