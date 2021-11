Las conclusiones del segundo día de la COP26: una promesa sobre el metano, China se pronuncia y los países vulnerables piden ayuda

Sol Amaya

(CNN) — El estado de ánimo en Glasgow fue optimista este martes cuando los líderes mundiales concluyeron su cumbre de alto nivel en la conferencia climática COP26. Varios anuncios importantes iluminaron la perspectiva sobre si la reunión puede lograr resultados significativos.

Esto es lo que sucedió el segundo día.

La gran promesa sobre el metano en la COP26

Alrededor de 100 naciones y partes han firmado un compromiso global para reducir las emisiones de metano en un 30% de los niveles de 2020 para 2030, anunció este martes en Glasgow la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El metano, que es el componente principal del gas natural, es un gas de efecto invernadero extremadamente potente. Invisible e inodoro, tiene 80 veces más poder de calentamiento a corto plazo que el dióxido de carbono.

Von der Leyen dijo que reducir las emisiones de metano “ralentizará inmediatamente el cambio climático”.

Emisiones de metano, en su nivel más alto en la historia 1:21

Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del Instituto de Recursos Mundiales, una organización de investigación ambiental, dijo que reducir las emisiones de metano era esencial para evitar que el planeta se calentara más allá de 1,5 grados Celsius, un umbral clave identificado por los científicos.

“Esta promesa… establece un piso sólido en términos de la ambición que necesitamos a nivel mundial”, dijo Mountford en un comunicado. “La acción enérgica y rápida para reducir las emisiones de metano ofrece una variedad de beneficios, desde limitar el calentamiento a corto plazo y frenar la contaminación del aire hasta mejorar la seguridad alimentaria y la salud pública”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el impulso para reducir las emisiones de metano es tanto una oportunidad económica como ambiental.

“Esto no es solo algo que tenemos que hacer para proteger el medio ambiente, nuestro futuro”, dijo Biden este martes. “Es una enorme oportunidad, una enorme oportunidad para todos nosotros, todas nuestras naciones, de crear puestos de trabajo y hacer de los objetivos climáticos significativos una parte fundamental de nuestra recuperación económica mundial”.

China se apuntaría a los ‘1,5 grados’

El enviado especial de China para el cambio climático, Xie Zhenhua, dijo este martes que su país “no se resistía” al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

China se ha mostrado reacia a comprometerse estrictamente con la cifra de 1,5 grados y ha preferido decir que se comprometerán a mantener el calentamiento “por debajo de 2 grados y lo más cerca posible de 1,5 grados”.

Pero Xie parecía estar preparándose para el objetivo este martes.

“No me resisto al objetivo de 1,5 grados. Eso es parte de los objetivos del Acuerdo de París, en realidad. Hablar sobre los objetivos climáticos globales debe basarse en reglas. Dado que 1,5 grados Celsius es parte de los objetivos de París, ciertamente estamos no contra este objetivo”, dijo.

Los países que más contaminan en la actualidad 0:43

China es el mayor contaminador del mundo, por lo que su apoyo al objetivo es vital. Xie es el principal negociador climático de China y, como tal, podría decirse que es una de las personas más poderosas que asisten a la cumbre COP26 de Glasgow. Más temprano este martes, criticó a Occidente por “no cumplir” su compromiso de proporcionar financiamiento climático anual de US$ 100.000 millones para los países en desarrollo.

“Recientemente hablé con el máximo presidente de la COP26, Alok Sharma, y ​​con (el enviado de Estados Unidos para el clima) John Kerry y ministros de muchos otros países. Y me dijeron que tenemos que esperar hasta 2022 o incluso 2023 para alcanzar el objetivo de US$ 100.000 millones, el objetivo fijado para antes de 2020”, dijo a los periodistas.

Mientras tanto, hablando con Christiane Amanpour de CNN este martes, Kerry dijo que Estados Unidos estaba trabajando con China “sin desafiarlos de ninguna manera personal”.

“China ha dicho ‘vamos a limitar estrictamente el carbón'”, dijo Kerry. “Lo que estamos tratando de hacer es trabajar con China de manera cooperativa para mostrar cómo podrían acelerar la transición”.

Ayudando a Sudáfrica en la transición del carbón

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea han anunciado que ayudarán a financiar la transición de Sudáfrica al uso del carbón.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que la asociación inicial de US$ 8.500 millones ayudaría a Sudáfrica a descarbonizar su sistema energético intensivo en carbón. Los detalles de la financiación aún no se han anunciado, y los diplomáticos esperan que la letra pequeña se resuelva en los próximos meses.

La energía de carbón aumenta en EE.UU. 1:04

Los científicos del clima y algunos diplomáticos dicen que el acuerdo de Sudáfrica podría allanar el camino para acuerdos similares con otros países en desarrollo que son grandes contaminadores, un paso crítico para contener el calentamiento global y evitar una catástrofe climática en toda regla.

Los políticos de las naciones en desarrollo notarán la promesa de financiar una transición del carbón porque Sudáfrica se encuentra entre las naciones más dependientes del carbón en el mundo.

Los países vulnerables piden ayuda

El segundo día de la cumbre de líderes en la COP26 vio una serie de emotivos discursos de líderes de países africanos y pequeños insulares.

El Climate Vulnerable Forum (CVF), un grupo que une a los 48 países con mayor riesgo de cambio climático, convocó a una reunión en la COP26 este martes, pidiendo al mundo rico que los ayude en la transición a economías verdes y lidiar con los impactos del aumento de temperaturas.

El embajador de CVF y ex presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, instó a los países grandes y pequeños a permanecer unidos y “no darse por vencidos”.

“Es extremadamente ingenuo que los líderes digan que salvarán los puestos de trabajo de las personas al limitarse a los combustibles fósiles”, dijo. “Ahora todo el mundo es vulnerable, no solo nosotros, las pequeñas islas”.

Los líderes del grupo tenían un estribillo similar: si bien sus países se encuentran entre los menos contaminantes del mundo, están en la primera línea de la crisis climática.

“El IPCC muestra que África se está calentando más rápido que cualquier continente del mundo, a pesar de que somos los menos emisores”, dijo en el foro la presidenta de Ghana, Nana Akufo-Addo, refiriéndose al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. “Es por eso que apoyamos al Grupo Africano y la CVF para pedir a los países desarrollados que lideren la mitigación de las emisiones”.

Kerry también asistió a la reunión. Si bien reconoció las dificultades que enfrentan los países vulnerables, también los instó a actuar sobre el clima y reducir sus propias emisiones.

“Seré muy directo con ustedes. Su queja sobre lo que nos trajo aquí es legítima. El futuro se definirá, pero lo que elijamos hacer”, dijo Kerry. “Si vamos a ser responsables ante nosotros mismos en el mundo, tenemos que reducir las emisiones y también tenemos que ser responsables haciendo lo suficiente para que se haya hecho la adaptación para reparar el daño y ayudar a los países a poder trabajar en eso”.

Más detalles sobre el plan contra la deforestación en la COP26

La gran promesa de la COP26 de poner fin a la deforestación para 2030, anunciada por más de 100 países este lunes, comenzó a tomar una forma más clara cuando varios gobiernos anunciaron compromisos concretos.

La UE ha prometido € 1.000 millones (US$ 1.100 millones) para ayudar a proteger los bosques del mundo durante los próximos cinco años, una cuarta parte de los cuales se reservará para el compromiso de la cuenca del Congo, un fondo establecido para proteger la segunda selva tropical más grande del mundo contra las amenazas. planteados por la tala industrial y la minería.

Crece la deforestación de la Amazonia en Brasil un 43% 0:32

El Reino Unido dijo que comprometería £ 1.500 millones (US$ 2.000 millones) durante cinco años para apoyar la promesa, incluidos £ 350 millones (US$ 475 millones) para los bosques tropicales en Indonesia y hasta £ 300 millones (US$ 408 millones) destinados a la Amazonía.

Y Biden prometió US$ 9.000 millones en nombre de Estados Unidos.

“Este plan es el primero de su tipo, adopta un enfoque gubernamental completo y trabaja en nuestro caso con el Congreso para emplear hasta US$ 9 mil millones en fondos estadounidenses hasta 2030 para conservar y restaurar nuestros bosques y movilizar miles de millones más de nuestros socios”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.