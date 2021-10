El director de ‘Rust’ dijo a las autoridades que Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma cuando ocurrió el disparo

olivertapia

(CNN) — El disparo que mató a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México la semana pasada ocurrió cuando el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma, de acuerdo con el director que resultó herido en el tiroteo, según muestra una declaración jurada de una orden de registro.

Joel Souza, director de la película “Rust”, recibió un disparo en el hombro y la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, murió cuando el arma de utilería se disparó durante un ensayo en el Rancho Bonanza Creek en Santa Fe el jueves.

Esta foto aérea muestra el Rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México, el sábado 23 de octubre.

Souza habló con los investigadores el viernes, según la declaración jurada publicada por la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe el domingo.

Souza les dijo que Baldwin estaba “sentado en un banco en el entorno de un edificio de una iglesia, y estaba practicando desenfundar en forma cruzada”, decía la declaración jurada. Desenfundar en forma cruzada es cuando un tirador saca el arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo respecto a la mano que usa.

Director asistente de “Rust” (quien le dio el arma a Alec Baldwin) fue despedido de otra película por un incidente con un rifle

Souza estaba mirando por encima del hombro de Hutchins “cuando escuchó lo que sonó como un látigo y luego un estallido fuerte”, según la declaración jurada.

Souza recordó a Hutchins “quejándose de su estómago y agarrándose la cintura” después de que ocurrió el disparo, dice el documento.

Los investigadores también hablaron con el camarógrafo Reid Russell, quien estaba junto a Souza y Hutchins en el momento del incidente, según la declaración jurada.

Russell recordó que Hutchins “decía que no podía sentir sus piernas” y que los médicos la atendían mientras sangraba en el suelo, dijeron los investigadores.

Tanto Souza como Russell reconocieron las dificultades en el set ese día debido a una huelga de algunos miembros del departamento de cámaras por el pago y el alojamiento. Debido a los problemas laborales, Souza dijo que solo tenían una cámara disponible para usar ese día y que no estaba grabando en el momento del incidente.

Souza también le confirmó a un investigador que escuchó el término “arma fría” en el set, lo que significa que el arma de fuego debería haber estado vacía.

Los cargos que podría enfrentar Alec Baldwin 1:53

Según la orden judicial, Souza dijo que tres personas habían estado manejando las pistolas o armas de fuego para las escenas: fueron revisadas por el armero y el primer asistente de dirección y luego entregadas al actor que las usaba.

El investigador dijo que Souza no estaba al tanto de que alguien en el set fuera revisado para ver si tenía munición real antes o después de filmar las escenas.

“Lo único que se revisa son las armas de fuego para evitar que haya munición real en ellas. Joel (Souza) dijo que nunca debería haber balas reales cerca o alrededor de la escena”, dice la declaración jurada.

Los representantes de Souza no han respondido las solicitudes de comentarios de CNN.

Según la declaración jurada, Russell dijo a los investigadores que Baldwin estaba “tratando de explicar cómo iba a sacar el arma de fuego y dónde estaría su brazo cuando se sacara el arma de la funda”.

Russell “no estaba seguro de por qué se disparó el arma de fuego y simplemente recordó el fuerte golpe del arma de fuego”, dice la declaración jurada.

Cuando se le preguntó cómo manejó Baldwin el arma de fuego, Russell dijo a los investigadores que el actor “había sido muy cuidadoso” y recordó una instancia anterior en la que Baldwin “se encargó de que fuera seguro y de que un niño no estuviera cerca de él cuando estaban disparando un arma de fuego durante esa escena”.

La orden de registro buscaba recuperar cualquier metraje, cámaras de video, equipo de computación y tarjetas de memoria utilizadas por las cámaras en el set.

No se han presentado cargos por el incidente. La Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe dice que discutirá el caso más a fondo en una conferencia de prensa el miércoles.

Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin, publicó un comunicado sobre la muerte de Hutchins en su cuenta de Instagram este lunes.

“Mi corazón está con Halyna”, escribió Hilaria Baldwin en su publicación. “Su marido. Su hijo. Su familia y seres queridos. Y mi Alec”.

“Se dice, ‘no hay palabras’ porque es imposible expresar conmoción y dolor por un accidente tan trágico”, escribió. “Sufrimiento. Pérdida. Apoyo”.

El asistente de dirección fue objeto de quejas

De acuerdo con una declaración jurada de orden de registro anterior, el asistente de dirección de la película, David Halls, entregó la pistola de utilería a Baldwin antes del tiroteo y gritó “pistola fría”, un comentario destinado a indicar que el arma no tenía balas reales.

Baldwin recibió una de las tres armas de utilería que un armero colocó en un carro para la película y Halls no sabía que había balas reales en la pistola, según la declaración jurada.

Halls había sido objeto de quejas sobre la seguridad y su comportamiento en el set durante dos producciones en 2019, le dijeron a CNN dos personas que trabajaron estrechamente con él.

Esta fue la llamada de auxilio al 911 tras disparos de Alec Baldwin 0:57

Las quejas contra Halls incluyen un desprecio por los protocolos de seguridad para el uso de armas y pirotecnia, carriles y salidas de incendios bloqueados, e instancias de comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo.

Maggie Goll, fabricante de utilería de IATSE Local 44 y pirotécnica con licencia, dijo en un comunicado a CNN que mientras trabajaba en la serie de antologías “Into the Dark” de Hulu en febrero y mayo de 2019, Halls se olvidó de celebrar reuniones de seguridad y constantemente no anunció al equipo la presencia de un arma de fuego en el set, como es el protocolo.

Halls no respondió a la solicitud de CNN de comentar sobre las acusaciones de Goll en su contra.

El armero que preparó el arma de utilería utilizada por Baldwin fue identificado en los documentos de la orden de registro como Hannah Gutiérrez. Recientemente había terminado de trabajar en su primer proyecto como armero jefe, dijo en una entrevista de podcast en septiembre.

“Al principio estaba realmente nerviosa”, dijo Gutiérrez sobre su trabajo como armero en jefe en el set de la película “The Old Way”, protagonizada por Nicolas Cage.

“Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de si estaba lista, pero al hacerlo, fue realmente bien”, dijo en una entrevista en el podcast Voices of the West, que está dedicado al viejo oeste.

Su trabajo como armero abarca desde enseñar a los actores cómo usar un cinturón de armas hasta apuntar y disparar, dijo.

‘Ella era mi modelo a seguir’

El esposo de Hutchins describió la pérdida de su esposa como “enorme”.

“Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para resumirlo en palabras”, tuiteó Matthew Hutchins el viernes. A Hutchins también le sobrevive un hijo de 9 años.

Una foto de la familia Hutchins compartida por Matt Hutchins, esposo de Halyna Hutchins.

En una entrevista con el Kyiv Post el viernes, la hermana de Halyna Hutchins, Svetlana Androsovych, dijo que su familia estaba luchando contra el dolor.

“No puedo comprender (su muerte). La amaba mucho … Estaba muy orgulloso de ella y era mi modelo a seguir”, dijo Androsovych. “Esta pérdida es un gran dolor para nuestra familia y veo lo difícil que es para nuestros padres. Con suerte, el tiempo aliviará nuestro dolor”.

CNN se ha comunicado con Androsovych pero no ha recibido respuesta.

Cientos de dolientes se reunieron en Albuquerque Civic Plaza el sábado por la noche para una vigilia con velas para recordar a Hutchins.

La vigilia fue organizada por IATSE Local 600 y IATSE Local 480, capítulos del sindicato de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que representa a los trabajadores en varios roles en la industria del entretenimiento.

Entre los oradores estaba el presidente del Sindicato Internacional de Cinematógrafos, John Lindley, quien reconoció que el dolor puede convertirse fácilmente en ira después de una pérdida trágica, y advirtió a los miembros del sindicato al mismo tiempo que “repriman la ira por ahora y apoyen a la familia (de Hutchins) durante este tiempo”.

IATSE Local 600 creó una página de GoFundMe verificada para la familia de Hutchins. Se habían recaudado casi US$ 200.000 hasta la madrugada del lunes.

Personas asisten a una vigilia en honor a la directora de fotografía Halyna Hutchins en Albuquerque Civic Plaza el 23 de octubre de 2021 en Albuquerque, Nuevo México.

El último orador de la noche fue Lane Looper, un miembro del equipo de “Rust” que dijo que conoció a Hutchins hace unas siete semanas. “Hubiera tenido suerte de hacer otra película con una persona así”, dijo Looper, que estaba visiblemente conmovido. “Ella era una madre y una esposa maravillosa y era simplemente un alma maravillosa, y realmente espero que existan más personas como ella”.

En un tuit el viernes, Baldwin dijo que estaba desconsolado y que estaba cooperando plenamente con la policía.

“No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza con respecto al trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada”, dijo Baldwin. “Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

Gregory Lemos, Mayumi Maruyama, Karen Smith y Lucy Kafanov de CNN contribuyeron a este informe.

