Lo que debes saber de la vida de Colin Powell: veterano de guerra, primer secretario de Estado negro y exrepublicano

(CNN) — Este es un vistazo a la vida de Colin Powell, el exsecretario de Estado de EE.UU. que ayudó a dar forma a la política exterior estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros años del XXI, quien murió a los 84 años.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1937

Fecha de fallecimiento: 18 de octubre de 2021

Lugar de nacimiento: Harlem, Nueva York

Nombre de nacimiento: Colin Luther Powell

Padre: Luther Powell, empleado de la industria naval

Madre: Maud Ariel (McKoy) Powell, costurera

Matrimonio: Alma Vivian (Johnson) Powell (25 de agosto de 1962)

Hijos: Annemarie, Linda y Michael

Estudios: City College de Nueva York, licenciatura en Geología, 1958; Universidad George Washington, Maestría en Administración de Empresas, 1971; Escuela Nacional de Guerra, 1976

Servicio militar: Ejército de Estados Unidos, 1958-1993, obteniendo el rango de general

Otros datos

Powell creció en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, y era hijo de inmigrantes jamaicanos.

Formó parte del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva mientras estudiaba en la universidad, y alcanzó el máximo rango que ofrece el cuerpo, el de coronel cadete.

Peleó en la Guerra de Vietnam y entre sus galardones militares figuran la Legión al Mérito, la Estrella de Bronce, la Medalla del Aire, la Medalla del Soldado y dos Corazones Púrpura, otorgados tras ser herido en combate.

Entre los galardones civiles figuran la Medalla al Ciudadano del Presidente, la Medalla de Oro del Congreso, la Medalla al Servicio Distinguido del Secretario de Estado y la Medalla al Servicio Distinguido del Secretario de Energía, además de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en dos ocasiones.

Powell fue la persona más joven y el primer negro en ser jefe del Estado Mayor Conjunto.

También fue el primer secretario de Estado negro.

Cronología

Junio de 1958 – Es nombrado teniente segundo del ejército de Estados Unidos.

Década de 1960 – Sirve dos veces en Vietnam del Sur durante la Guerra de Vietnam.

1963 – Powell es herido en Vietnam por una trampa del Viet Cong.

1969 – Powell vuelve a ser herido en Vietnam en un accidente de helicóptero. Rescata a otros dos soldados en el accidente.

1972-1973 – Como becario de la Casa Blanca, trabaja para Frank Carlucci, subdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto bajo el mando de Caspar Weinberger.

1976-1977 – Comandante de la 2° Brigada de la 101ª División Aerotransportada.

1979 – Asistente ejecutivo de Charles Duncan Jr., secretario de Energía.

1979-1981 – Asistente militar superior del subsecretario de Defensa.

1981-1983 – Asistente del comandante de la 4° División de Infantería en Ft. Carson, Colorado.

1983-1986 – Asistente militar superior del secretario de Defensa Weinberger.

1986-1987 – Es asignado al 5° Cuerpo de los Estados Unidos en Frankfurt, Alemania.

Noviembre de 1987-enero de 1989 – Asesor de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan.

1989-1994 – Comandante en jefe del Mando de Fuerzas en Ft. McPherson, Georgia.

1 de octubre de 1989-30 de septiembre de 1993 – Presidente del Estado Mayor Conjunto.

1991 – Supervisa las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto en Kuwait e Iraq durante la Guerra del Golfo.

1993 – Se retira del Ejército con el rango de general de cuatro estrellas.

1993 – Es nombrado Caballero Honorario de la Orden del Baño por la reina de Inglaterra, Isabel II.

1994 – Negocia con los líderes militares de Haití el regreso pacífico del presidente Jean-Bertrand Aristide, poniendo fin a la necesidad de una invasión estadounidense del país.

1995 – Publica sus memorias, “My American Journey”, junto con Joseph E. Persico.

1997 – Inicia la “America’s Promise Alliance”, iniciativa para promover el voluntariado y mejorar la vida de los niños.

1997 – Se crea en el City College de Nueva York el Centro Colin Powell de Estudios Políticos, que se ha fusionado con la Escuela Colin Powell de Liderazgo Cívico y Global.

30 de julio de 2000 – Pronuncia el discurso principal en la Convención Nacional Republicana en apoyo de George W. Bush.

20 de enero de 2001 – Es nombrado y confirmado por unanimidad como secretario de Estado.

26 de enero de 2001 – Jura su cargo como 65º secretario de Estado de los Estados Unidos.

5 de febrero de 2003 – Powell se dirige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para presentar el caso de Estados Unidos contra Iraq en virtud de la Resolución 1441 de la ONU relativa a las armas de destrucción masiva.

15 de diciembre de 2003 – Se somete a una operación de cáncer de próstata en el Centro Médico del Ejército Walter Reed. Se le diagnosticó la enfermedad a principios de año.

15 de noviembre de 2004 – La Casa Blanca anuncia que el presidente Bush ha aceptado la carta de dimisión de Powell con fecha 12 de noviembre. En la carta se afirma que permanecerá en el cargo hasta que se confirme su sucesor.

26 de enero de 2005 – La dimisión de Powell se hace efectiva con la confirmación de Condoleezza Rice.

2005 – Se une a la empresa californiana de capital riesgo Kleiner, Perkins, Caufield & Byers como “socio estratégico limitado”.

Marzo de 2006 – La Fundación del National War College crea la cátedra Colin Powell de Seguridad Nacional, Liderazgo, Carácter y Ética.

Verano de 2007 – Comienza a manifestarse en contra de la decisión de la administración Bush de ir a la guerra contra Iraq, el aumento de las tropas en Iraq y el tratamiento de las prisiones en la Bahía de Guantánamo.

20 de enero de 2009 – Es uno de los copresidentes de honor de la toma de posesión del presidente Barack Obama. Powell apoyó a Obama durante la campaña presidencial de 2008.

3 de febrero de 2010 – Powell cambia su postura sobre los gays y las lesbianas en el ejército; su oposición a los homosexuales en el ejército contribuyó a la política original de “No preguntes, no digas” de la década de 1990.

2012 – Publica un segundo libro de memorias, “It Worked For Me: In Life and Leadership”, junto con Tony Koltz.

7 de octubre de 2018 – Powell, junto a las ex secretarias de Estado Hillary Clinton y Madeleine Albright hace una aparición en el programa de la CBS “Madame Secretary”.

1 de junio de 2019 – Junto con su esposa Alma, Powell recibe la Medalla Lincoln, un premio otorgado por la Sociedad del Teatro Ford. La sociedad celebra a aquellos que encarnan el legado del presidente Abraham Lincoln.

18 de agosto de 2020 – Powell manifiesta su apoyo al candidato demócrata Joe Biden: “será un presidente del que todos nos vamos a sentir orgullosos; con Joe Biden en la Casa Blanca nadie durará que estará con nuestros amigos y se enfrentará con nuestros adversarios. Nunca al revés. Él va a confiar en nuestros diplomáticos y en nuestra comunidad de inteligencia, no en los dictadores y los déspotas”.

10 de enero de 2021 – Tras la insurrección mortal en el Capitolio de Estados Unidos, Powell dice que ya no se considera republicano.

18 de octubre de 2021 – Collin Powell muere a los 84 años a causa de las complicaciones del covid-19, según informó su familia en Facebook. Padecía un mieloma múltiple, un cáncer de células plasmáticas que suprime la respuesta inmunitaria del organismo, según dijo una fuente familiarizada con el asunto a CNN.

