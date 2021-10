No se han encontrado señales físicas de Brian Laundrie en una reserva natural de Florida, informó la policía

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Mientras continúa la búsqueda de Brian Laundrie en una reserva natural de Florida, la policía dijo el viernes que aún no han encontrado ninguna evidencia física de Laundrie dentro de la extensa área silvestre.

Laundrie, cuya prometida Gabby Petito fue encontrada muerta en Wyoming hace casi tres semanas, ha sido el foco de una intensa búsqueda en la Reserva Carlton cerca de la casa de su familia en North Port, luego de que sus padres le dijeron a la policía que planeaba ir de excursión allí.

Desde un viaje a través del país con Gabby Petito hasta su desaparición: cronología de los últimos 4 meses de Brian Laundrie

El portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, le dijo a Randi Kaye de CNN que aunque no se ha encontrado nada relacionado con Laundrie dentro de la reserva, sus esfuerzos continuarán allí hasta que tengan mejor información.

La policía del puerto confirmó esta semana que el 14 de septiembre se colocó un aviso de vehículo abandonado en un Ford Mustang perteneciente a la familia Laundrie ubicado fuera de un parque que sirve como entrada a la reserva.

Los padres, Chris y Roberta, fueron al parque ese día en busca de su hijo y vieron la citación, según el abogado de la familia de Laundrie, Steve Bertolino, un día después de que dicen que Laundrie les dijo que se dirigía a la reserva. Sus padres llevaron el vehículo a casa el 15 de septiembre.

La búsqueda ha sido impulsada en su totalidad por información de los padres de Laundrie, dijo Taylor a CNN, y aunque el departamento de policía ha recibido numerosos consejos del público, la policía dice que ninguno ha funcionado hasta el momento.

Laundrie no ha sido acusado por la muerte de Petito, pero es objeto de una orden de arresto federal por uso no autorizado de la tarjeta de débito de otra persona en los días posteriores a la última vez que habló con su familia.

La policía dice que Laundrie estaba bajo vigilancia antes de desaparecer

CNN rastrea los últimos pasos de Gabby Petito 4:37

Petito, cuyo cuerpo fue descubierto el 19 de septiembre, fue reportada desaparecida ocho días antes por su familia que no había tenido noticias de ella desde fines de agosto.

Cuando la policía, como parte de la investigación sobre la desaparición de Petito, fue a la casa de la familia Laundrie la noche del 11 de septiembre, no fue visto y no hubo oportunidad de hablar con él, dijo Taylor a CNN.

Si bien Laundrie no era buscado para ser arrestado en ese momento, estaba siendo vigilado por la policía —de la mejor forma que las autoridades podían hacerlo legalmente— antes de su desaparición, indicó Taylor a CNN, y las autoridades dicen que nunca hablaron con Laundrie antes de que desapareciera.

El padre de Gabby Petito quiere que encuentren vivo a Brian Laundrie

El 17 de septiembre, cuando la policía habló con los padres de Laundrie después de que reportaron su desaparición, se negaron a abordar la desaparición de Petito o responder cualquier pregunta sobre ella, lo que la policía describió como “extraño”, dijo Taylor.

Los padres de Laundrie, que tenían a su abogado en el altavoz, solo hablaron sobre su hijo desaparecido.

Laundrie y Petito se habían aventurado en un viaje por carretera durante el verano a través de los parques nacionales del oeste, pero Petito fue vista por última vez a fines de agosto en un restaurante de Wyoming y Laundrie regresó a su hogar en Florida solo el 1 de septiembre.

Casi una semana después de que Laundrie regresara, él y sus padres fueron a acampar para una breve estadía en un sitio a unos 193 kilómetros de su casa, dijo el abogado Bertolino a CNN.

A fines de septiembre, los padres de Laundrie emitieron un comunicado a través de su abogado, diciendo: “Chris y Roberta Laundrie no saben dónde está Brian. Están preocupados por Brian y esperan que el FBI pueda localizarlo. La especulación por parte del público y de algunos en la prensa de que los padres ayudaron a Brian a salir de la casa familiar o a evitar la detención por una orden de arresto que se emitió cuando Brian ya llevaba varios días desaparecido es simplemente errónea”.

El padre de Laundrie participó en la búsqueda esta semana

2 recompensas para encontrar a la pareja de Gabby Petito 0:45

Chris Laundrie fue visto el jueves por la mañana entrando en la Reserva Carlton, luego de que las fuerzas del orden le pidieran que los acompañara en su búsqueda, según Bertolino.

“Se le pidió a Chris que señalara los senderos o lugares favoritos que Brian pudo haber usado en la reserva”, afirmó el abogado. Aunque la familia proporcionó la información que conocían antes, “ahora se piensa que la asistencia en el lugar puede ser mejor”, señaló.

“La reserva ha estado cerrada al público y para los Laundrie, pero los padres han cooperado desde que comenzó la búsqueda”, dijo Bertolino.

“No hubo descubrimientos, pero el esfuerzo fue útil para todos”, aseguró.

El jueves, la policía negó que se hubiera encontrado un campamento en la reserva durante los esfuerzos de búsqueda anteriores. Esa confirmación se produjo después de que una fuente cercana a la familia Laundrie le dijera a CNN que los investigadores les informaron que la policía había hecho un descubrimiento. La fuente insistió el jueves en que se le había dicho a la familia Laundrie que se había encontrado un campamento.

La policía dice que no se encontró ningún campamento en la reserva natural durante la búsqueda de Brian Laundrie

“¿Es posible que pensaran que podría haber un campamento o algo que pudieron haber visto desde el aire, pero cuando llegaron al suelo no fue lo que resultó ser? Claro, creo que es una posibilidad”, dijo Taylor. “En resumidas cuentas, los investigadores me dicen que no se encontró ningún campamento por ahí”.

A medida que continúa la búsqueda, los padres de Laundrie creen que todavía se encuentra en la reserva, dijo Bertolino, y como resultado, cualquier llamado público que se hiciera para que se rindiera ante las autoridades no lo alcanzaría.

“En resumen, los padres creen que Brian estaba y todavía está en la reserva, por lo que no había razón para emitir un alegato en los medios a los que no tiene acceso”, dijo el abogado.

Randi Kaye, Leyla Santiago, Sara Weisfeldt, Melissa Alonso, Gregory Lemos, Chris Cuomo, Jon Passantino, Dakin Andone, Christina Maxouris, Taylor Romine, Joe Sutton, Susan Chun y Anne Clifford de CNN contribuyeron a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.