¿Quiénes son Maria Ressa y Dmitry Muratov, los periodistas que ganaron el Premio Nobel de la Paz?

(CNN Español) — El Premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a dos periodistas por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Se trata de Maria Ressa y Dmitry Muratov. Te contamos aquí sus historias.

Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz 2021

Maria Ressa es nativa de Filipinas. Periodista y cofundadora del medio de noticias de investigación Rappler, ha trabajado incansablemente para exponer los abusos de poder, la corrupción del gobierno y una campaña de violencia en su país. También ha llevado su lucha por la libertad de expresión al escenario mundial, exponiendo las formas en que Facebook y otras plataformas sociales se han utilizado para difundir noticias falsas.

Reporteros sin Fronteras citó los repetidos ataques del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, contra Ressa, describiendo una “grotesca campaña de acoso judicial” contra la periodista y su sitio web de noticias.

Esto es lo que dijo el Comité Nobel sobre su decisión de darle el reconocimiento a Ressa:

“Maria Ressa utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas. En 2012, cofundó Rappler, una empresa de medios digitales para el periodismo de investigación, que todavía dirige. Como periodista y directora ejecutiva de Rappler, Ressa ha demostrado ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler ha centrado la atención crítica en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de Duterte. El número de muertes es tan alto que la campaña se asemeja a una guerra librada contra la propia población del país. La Sra. Ressa y Rappler también han documentado cómo se utilizan las redes sociales para difundir noticias falsas, acosar a los oponentes y manipular el discurso público”.

Ressa es la mujer número 18 en recibir el Premio Nobel de la Paz, y la primera mujer en recibir un Nobel de cualquier disciplina este año.

Un día antes de recibir el premio, Ressa habló con CNN desde su casa en Filipinas sobre las elecciones presidenciales de Filipinas de 2022, que se celebrarán en mayo del próximo año.

Los extensos informes de Rappler sobre Filipinas bajo el régimen del presidente Duterte han convertido al sitio, y a sus periodistas, en objetivos de los partidarios del actual mandatario. Duterte dejará el cargo después de un solo mandato de seis años.

“He cubierto este país desde 1986, nunca he sido noticia, pero la única razón por la que me he convertido en noticia es porque me niego a ser sellada, me niego a dejar de hacer mi trabajo como debería”, dijo Ressa.

“El Estado de derecho es un factor muy importante para mí y el hecho…creo que el estado de derecho es fundamental para cualquier democracia. Porque si no tienes un Estado de derecho, entonces es un salto, un salto y un salto hacia el fascismo. Porque entonces quien está en el poder decide quién vive y quién muere, literalmente”.

Antes de cofundar Rappler, la periodista y autora filipino-estadounidense pasó casi dos décadas como reportera principal de investigación de CNN en el sudeste asiático. En 2020, Ressa fue condenada por “libelo cibernético”, en un caso que ella y grupos de libertad de prensa han descrito como un enjuiciamiento por motivos políticos por parte del gobierno de Duterte.

“Soy muy afortunada gracias a CNN. Ya sabes. Tenía suficiente red para poder contraatacar…No estoy luchando contra la administración Duterte, estoy luchando por mis derechos. Todavía soy idealista”.

Dmitry Andreyevich Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021

Dmitry Andreyevich Muratov es uno de los fundadores del periódico independiente ruso Novaya Gazeta.

En Rusia, Muratov y otros periodistas se enfrentan a lo que Reporteros sin Fronteras describe como una represión coordinada contra los medios independientes: “Leyes draconianas, bloqueo de sitios web, recortes de Internet y los principales medios de comunicación frenados o eliminados.

Esto es lo que dijo el Comité Nobel sobre su decisión de premiar a Muratov:

“Dmitry Andreyevich Muratov ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles. En 1993, fue uno de los fundadores del periódico independiente Novaya Gazeta. Desde 1995 ha sido el editor en jefe del periódico durante un total de 24 años. Novaya Gazeta es el periódico más independiente de Rusia en la actualidad, con una actitud fundamentalmente crítica hacia el poder. El periodismo basado en hechos y la integridad profesional del periódico lo han convertido en una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que rara vez se mencionan en otros medios. Desde su puesta en marcha en 1993, Novaya Gazeta ha publicado artículos críticos sobre temas que van desde corrupción, violencia policial, arrestos ilegales, fraude electoral y “fábricas de trolls”, hasta el uso de fuerzas militares rusas tanto dentro como fuera de Rusia”.

“Los oponentes de Novaya Gazeta han respondido con hostigamiento, amenazas, violencia y asesinatos. Desde el inicio del periódico, seis de sus periodistas han sido asesinados, incluida Anna Politkovskaya, que escribió artículos reveladores sobre la guerra en Chechenia. A pesar de los asesinatos y las amenazas, el editor en jefe Muratov se ha negado a abandonar la política independiente del periódico. Él ha defendido constantemente el derecho de los periodistas a escribir lo que quieran sobre lo que quieran, siempre y cuando cumplan con los estándares profesionales y éticos del periodismo”, añade la web del Nobel.

Muratov dijo que el Premio Nobel de la Paz que recibió es un testimonio de la dedicación del periódico a la libertad de expresión y de sus colegas que han muerto luchando por ella, informó el medio estatal ruso TASS.

“Trabajé, estaba ocupado. Me llamaron del Comité Nobel, pero no contesté. No tuve tiempo ni de leer el texto completo. Les diré esto: esto no es mérito mío. Es de Novaya Gazeta. Es de los que murieron defendiendo el derecho de las personas a la libertad de expresión. Como no están con nosotros, aparentemente decidieron que debería decírselo a todos. Esto es para Igor Domnikov, Yura Shchekochikhin, Anna Stepanovna Politkovskaya, Nastya Baburova, Natasha Estemirova, esto es para Stas Markelov. Aquí está la verdad. Creo que sí. La verdad. Esto es para ellos”, dijo Muratov a TASS.

Anna Politkovskaya, quien fue una voz líder en Rusia que informaba sobre la guerra de Chechenia para Novaya Gazeta, fue asesinada hace 15 años. Muratov y otros excolegas conmemoraron este jueves a Politkovskaya en una ceremonia frente a las oficinas del periódico en Moscú.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Politkovskaya recibió repetidamente amenazas de muerte y fue atacada por sus informes de investigación, incluso en un supuesto intento de envenenamiento. Fue reconocida por su cobertura crítica del Kremlin y del presidente ruso Vladimir Putin. Politkovskaya tenía 48 años cuando fue asesinada a tiros en su edificio de apartamentos en Moscú el 7 de octubre de 2006, el día 54 del cumpleaños de Putin.

