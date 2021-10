Empresa de globos estratosféricos ofrece vuelos al borde del espacio a US$ 50.000

News

(CNN) — ¿Qué hacer para presumir cuando ya visitaste el Gran Cañón, la Gran Barrera de Coral, el Serengeti y las Pirámides de Giza? Volver a verlas, claro, pero desde el borde del espacio. La empresa de globos estratosféricos World View acaba de abrir las reservas para viajes épicos de cinco días en globo que prometen llevar a los viajeros a 30 kilómetros de altura por encima de algunos de los monumentos más magníficos del planeta.

¿Quieres comprobar si se puede ver la Gran Muralla China desde el espacio? El objetivo de World View es que los pasajeros puedan verla con sus propios ojos.

Los primeros vuelos comerciales de la compañía están programados para comenzar a principios de 2024, con el Parque Nacional del Gran Cañón como ubicación de su primer puerto espacial, y los viajes tienen un precio de US$ 50.000 por asiento.

Ambición mundial

La empresa afirma en su comunicado de prensa que “la experiencia de turismo espacial de World View es la más asequible, de mayor duración y más accesible de la Tierra”.

Con sede en Tuscon, Arizona, y dirigida desde 2019 por el exCEO de Insitu Ryan Hartman, World View tiene planes ambiciosos y a nivel mundial.

Después de una apertura en Arizona para su primer puerto espacial en el Gran Cañón, sus próximos objetivos son, en orden de fechas de apertura proyectadas, la Gran Barrera de Coral en Australia, el Serengeti en Kenia, la Aurora Boreal en Noruega, la Amazonia en Brasil, las pirámides de Giza en Egipto y, finalmente, la Gran Muralla China en Mongolia.

Estos son los lugares que World View denomina “Las siete maravillas del mundo, edición estratosférica”.

La idea es que los vuelos despeguen de estos lugares privilegiados y eleven a ocho pasajeros y dos miembros de la tripulación a 30 kilómetros de altura, unas cuatro veces más que un vuelo comercial estándar, y casi 37 kilómetros hasta la estratosfera.

Mi hermoso globo: la empresa de globos estratosféricos World View de Arizona planea lanzar vuelos al borde del espacio. Cortesía World View

Subirán en un globo sin presión y en una cápsula espacial presurizada, que flotará suavemente en la atmósfera, permitiendo a los pasajeros experimentar la curvatura de la Tierra y la impresionante oscuridad del espacio.

Cada viaje a bordo de la nave durará entre seis y doce horas, durante las cuales los pasajeros podrán disfrutar de alimentos y bebidas a bordo y de la conexión de datos a Internet, hacer uso del servicio de conserjería a bordo, ver las cámaras con vista a la Tierra, los telescopios con vista a las estrellas y las pantallas de visualización individuales, o simplemente relajarse en los asientos totalmente reclinables.

Todo ello forma parte de lo que promete ser una experiencia de inmersión de cinco días durante la cual se ofrecerán a los participantes viajes desde los puertos espaciales para explorar las maravillas locales a nivel del suelo.

Hartman explica a CNN que esto podría incluir “recorridos en helicóptero, paseos en globo aerostático, experiencias gastronómicas de altura y muchas otras excursiones”.

Mejorar el mundo, pero desde el espacio

Las ambiciones de World View, o de sus globos, no son solo elevadas. También tiene grandes ideas sobre el impacto de sus viajes de turismo espacial.

Al llevar “al mayor número posible de personas al borde del espacio”, la esperanza declarada de la empresa es que “vean un mundo sin fronteras ni especies y vuelvan impulsados a hacer del mundo un lugar mejor”.

Bien. Bueno, el mundo ya está bastante mal y nada más ha funcionado todavía, así que podríamos darle una oportunidad a lo estratosférico…

World View respalda esta misión asociándose con la organización sin ánimo de lucro Space For Humanity para su vuelo inaugural.

Space for Humanity seleccionará a los ciudadanos astronautas a través de un proceso de revisión, tras el cual recibirán formación especializada, principalmente en lo que respecta a cómo utilizarán sus experiencias en el espacio para abordar los retos a los que se enfrentan como líderes en la Tierra. La organización sin ánimo de lucro cubrirá todos los gastos de los astronautas ciudadanos, que se pagarán a través de la recaudación de fondos de la organización.

En cuanto a los demás, los participantes de pago ya pueden reservar su lugar en la lista de vuelos comerciales con un depósito inicial de US$ 500.

A US$ 50.000 el asiento, es más barato que muchas expediciones al Monte Everest, y es menos probable que te congeles.

La gran carrera de los globos

World View no es la única empresa que ha entrado en la carrera espacial de los globos. Su principal competidor es Space Perspective, con sede en Florida, que también espera comenzar los vuelos en globo a bordo de su nave Spaceship Neptune en 2024… aunque su precio es considerablemente más alto, de US$ 125.000 por asiento.

Space Perspective fue fundada en 2019 por dos de los cofundadores de World View, Taber MacCallum y Jane Poynter.

Como ves, esta no es la primera vez de World View en el rodeo espacial. En 2014, también persiguió el sueño de los globos espaciales con su nave Voyager, aunque los pasajes entonces costaban US$ 75.000, aunque el proyecto no llegó a materializarse.

Hartman, CEO de World View desde hace dos años, dice a CNN Travel que la asequibilidad y la accesibilidad son el núcleo de su oferta para 2021. “US$ 50.000 sigue siendo mucho dinero. Pero es nuestro punto de partida. Y para ayudar a los clientes a cumplir su sueño de participar en el turismo espacial, estamos ofreciendo una financiación flexible”.

El director de marketing global Phil Wocken, explica un poco más cómo eligieron ese precio. “Creemos que es fundamental mantener el costo lo suficientemente bajo como para que sea asequible para el mayor número de personas posible. Las opciones de financiación no existen en el rango de US$ 75.000 -125.000 o más.

“También nos decidimos por el helio en lugar del hidrógeno como gas de elevación, que cuesta 10 veces más que el hidrógeno, pero nos pareció un sacrificio importante, ya que priorizamos la seguridad de nuestros vuelos”.

El hidrógeno tiene un peor historial de seguridad: es famoso que el dirigible Hindenburg fuera impulsado por él, pero el helio es también un recurso no renovable que se necesita para aplicaciones médicas críticas. Su rival, Space Perspective, optó por el hidrógeno.

Dice Wocken: “Como ya hemos desarrollado gran parte de la tecnología para nuestros vuelos basándonos en años de experiencia, y estamos bien financiados, no necesitamos tanto dinero para nuevas investigaciones y desarrollos”.

Este año ha habido una abundancia de misiones al borde del espacio, con SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos y Virgin Galactic de Richard Branson, que se esfuerzan por llegar a la gravedad cero.

Con World View apostando de nuevo por sus vuelos, la estratosfera amenaza con estar un poco ocupada.

