Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022: comienza una triple jornada clave. ¿Quiénes juegan y a qué hora?

(CNN) — Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 inician una triple jornada que puede ser clave para varias selecciones que aspiran a un lugar en la cita máxima del fútbol.

Este jueves se jugará la fecha 11, con la visita del cómodo líder Brasil a Venezuela, que marcha último, y el viaje de la Argentina de Lionel Messi a Asunción para jugar ante Paraguay, que está obligado a sumar puntos ya que se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

Brasil y Argentina tienen un partido pendiente de resolución tras la suspensión a los 5 minutos del encuentro correspondiente a la fecha 6, el pasado 6 de septiembre, cuando autoridades sanitarias brasileñas entraron al campo de juego para impedir que algunos jugadores argentinos participaran en el encuentro debido a una polémica sobre los protocolos de covid-19.

Por su parte, Uruguay (tercero) recibirá a Colombia (quinto, a solo 2 puntos) en el Gran Parque Central de Montevideo, que volverá a tener un partido de la “Celeste” después de 92 años.

Además, Ecuador, cuarto en la clasificación, tendrá una buena chance de reforzar su posición al recibir a Bolivia, anteúltimo, mientras que Perú y Chile jugarán en Lima, en una de las últimas oportunidades de ambas selecciones de seguir con chances de llegar a Catar.

El próximo domingo, en tanto, jugará la fecha 5, que había sido suspendida en su momento por la pandemia del covid-19. Mientras que el jueves 14 de octubre será el turno de la jornada 12.

En noviembre, en tanto, habrá otras dos fechas, mientras que las 4 jornadas restantes se disputarán entre febrero y marzo de 2022.

Todo lo que hay que saber de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Partidos y horarios de la fecha 5, que se disputará el domingo

Bolivia – Perú (16:00 hora ET) Venezuela – Ecuador (16:30 ET) Colombia – Brasil (17:00 ET) Argentina – Uruguay (19:30 ET) Chile – Paraguay (20:00 ET)

Partidos y horarios de la fecha 12, que se jugará el jueves 14 de octubre

Bolivia – Paraguay (16:00 horas ET) Colombia – Ecuador (17:00 ET) Argentina – Perú (19:30 ET) Chile Venezuela (20:00 ET) Brasil – Uruguay (20:30 ET)

