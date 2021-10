Los peores derrames de petróleo de la historia

CNN - Spanish

Sol Amaya

(CNN) — Aquí te compartimos un vistazo a los peores desastres por derrames de petróleo. Las estimaciones de derrames varían según la fuente.

Los diez mayores derrames de petróleo

1. Enero de 1991 – Durante la Guerra del Golfo, las fuerzas iraquíes liberaron intencionalmente entre 252 y 336 millones de galones de petróleo en el Golfo Pérsico.

2. 20 de abril de 2010 – Se produce una explosión a bordo de la plataforma petrolera Transocean Ltd. Deepwater Horizon, contratada por BP, que libera aproximadamente 168 millones de galones de petróleo en el Golfo de México.

3. 3 de junio de 1979 – Ixtoc 1, un pozo exploratorio, explota, derramando 140 millones de galones de petróleo en la Bahía de Campeche frente a la costa de México.

4. 2 de marzo de 1992 – Explota un pozo de petróleo del valle de Fergana en Uzbekistán, derramando 88 millones de galones de petróleo.

5. Febrero de 1983 – Un pozo de petróleo en el campo petrolero de Nowruz en Irán comienza a derramar. Un mes después, un ataque aéreo iraquí aumenta la cantidad de petróleo derramado a aproximadamente 80 millones de galones.

Derrame de petróleo en las costas de California: lo que se sabe y qué puede pasar después

6. 6 de agosto de 1983 – El Castillo de Bellver, un petrolero español, se incendia cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, derramando más de 78 millones de galones de petróleo.

1 de 15 | Señal de advertencia tras un derrame de petróleo de 126.000 galones desde una plataforma petrolífera en alta mar el 3 de octubre de 2021 en Huntington Beach, California. (Foto de Mario Tama / Getty Images) 2 de 15 | Utilizan equipo pesado para evitar que el petróleo en el océano llegue a Talbert Marshlands y afecte los hábitats de vida silvestre en Newport Beach, California. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 3 de 15 | Hasta el domingo, la mancha de petróleo de 480.000 litros (126.000 galones) de crudo de posproducción tenía una longitud estimada de 10 kilómetros (5,8 millas náuticas). (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 4 de 15 | Las autoridades de las ciudades costeras del condado de Orange en California se apresuraron a intentar mitigar las consecuencias del derrame de petróleo que ha causado “impactos ecológicos sustanciales”. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 5 de 15 | El derrame obligó al cierre del popular Great Pacific Airshow y las autoridades instaron a la gente a evitar las playas aledañas. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 6 de 15 | Un pájaro se balancea sobre una barrera flotante temporal para contener el petróleo que se filtró en Talbert Marsh, hogar de alrededor de 90 especies de aves. (Foto de Mario Tama / Getty Images) 7 de 15 | El petróleo y el agua de mar se acumulan en un charco de marea en Newport Beach, California. (Foto de Michael Heiman / Getty Images) 8 de 15 | El derrame se extiende a lo largo de las populares costas de Huntington Beach y Newport Beach. (Foto de Michael Heiman/Getty Images) 9 de 15 | Se ve petróleo contra una berma de arena para evitar que fluya desde el océano hacia el río Santa Ana. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 10 de 15 | La alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que el derrame de petróleo es un “potencial desastre ecológico”. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 11 de 15 | Aún no se ha determinado la causa exacta del derrame y se desconoce el propietario del ducto, dijeron las autoridades municipales. La Guardia Costera está investigando el incidente. (Foto de DAVID MCNEW / AFP a través de Getty Images) 12 de 15 | Las consecuencias del derrame podrían afectar la zona durante años 13 de 15 | En el área se llevan trabajos de limpieza 14 de 15 | Esta fotografía aérea muestra la mancha de petróleo en el agua del área de Talbert Marshlands. (FOTO: DAVID MCNEW/AFP vía Getty Images) 15 de 15 | El alcalde de Huntington Beach, Kim Carr, describió este domingo el derrame como un “posible desastre ecológico”. (Foto: City of Huntington Beach?

end div.modal

7. 16 de marzo de 1978 – El petrolero Amoco Cadiz encalló cerca de Portsall, Francia, derramando más de 68 millones de galones de petróleo.

8. 10 de noviembre de 1988 – El petrolero Odyssey se rompe durante una tormenta y derrama 43,1 millones de galones de petróleo al noreste de Terranova, Canadá.

9. 19 de julio de 1979 – Los petroleros Atlantic Empress y Aegean Captain chocan cerca de Trinidad y Tobago. El Atlantic Empress derrama 42,7 millones de galones de petróleo. El 2 de agosto, el Atlantic Empress derrama 41,5 millones de galones adicionales cerca de Barbados mientras es remolcado.

10. 1 de agosto de 1980 – El pozo de producción D-103 explota y derrama 42 millones de galones de petróleo al sureste de Trípoli, Libia.

Derrames de petróleo notables en EE. UU.

Union Oil Company

28 de enero de 1969 – Un revestimiento inadecuado provoca la explosión de un pozo de Union Oil a 1.066 metros de profundidad a unos 8 km de la costa de Santa Bárbara, California. Alrededor de tres millones de galones de petróleo brotan de la fuga hasta que se puede sellar 11 días después, cubriendo 2.071 km cuadrados de océano y 56 km de costa y matando a miles de aves, peces y otros animales salvajes.

El desastre se considera en gran medida uno de los principales impulsos detrás del movimiento ambiental y la regulación gubernamental más estricta, incluida la firma por el presidente Richard Nixon de la Ley de Política Ambiental Nacional, la creación de la Agencia de Protección Ambiental en 1970.

También inspiró al senador de Wisconsin Gaylord Nelson para fundar el primer Día de la Tierra.

Exxon Valdez

24 de marzo de 1989 – El Exxon Valdez encalló en Bligh Reef en Prince William Sound, Alaska, derramando más de 11 millones de galones de petróleo.

22 de marzo de 1990 – El capitán Joseph Hazelwood es absuelto de todos los delitos menos uno, descarga negligente de petróleo. Hazelwood es luego sentenciado a 1.000 horas de limpieza alrededor de Prince William Sound y una multa de US$ 50.000.

25 de julio de 1990 – En una audiencia administrativa, la Guardia Costera desestima los cargos de mala conducta e intoxicación contra el capitán Joseph Hazelwood, pero suspende su licencia de capitán.

8 de octubre de 1991 – Un juez federal aprueba un acuerdo en el que Exxon y su subsidiaria de envío pagarán US$ 900 millones en pagos civiles y US$ 125 millones en multas y restitución. Exxon dice que ya ha gastado más deUS $ 2.000 millones en limpieza.

Impactantes imágenes de un derrame de petróleo en Taiwán

16 de septiembre de 1994 – Un jurado federal ordena a Exxon pagar US$ 5.000 millones en daños punitivos a pescadores, negocios y propietarios afectados por el derrame de petróleo.

7 de noviembre de 2001 – La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. dictamina que la indemnización de US$ 5.000 millones por daños punitivos es excesiva y debe recortarse.

6 de diciembre de 2002 – El juez de distrito estadounidense H. Russel Holland reduce la indemnización a US $ 4.000 millones.

Derrame de petróleo sirio se extiende por el Mediterráneo 1:05

22 de diciembre de 2006 – El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito reduce la indemnización a US$ 2.500 millones.

25 de junio de 2008 – La Corte Suprema de Estados Unidos recorta la indemnización por daños punitivos de US$ 2.500 millones a US$ 507,5 millones.

15 de junio de 2009 – El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ordena a Exxon que pague US$ 470 millones en intereses sobre la adjudicación de US$ 507.5 millones.

Derrame de petróleo de BP en el Golfo

20 de abril de 2010 – Se produce una explosión a bordo de la plataforma petrolera Deepwater Horizon de Transocean Ltd, contratada por BP, estacionada en el Golfo de México. De los 126 trabajadores a bordo de la plataforma petrolera, 11 mueren.

22 de abril de 2010 – La plataforma petrolera Deepwater Horizon se hunde. Aparece una mancha de petróleo en el agua. No se sabe si la fuga proviene de la plataforma o del pozo submarino al que estaba conectada.

24 de abril de 2010 – La Guardia Costera de EE.UU. informa que el pozo submarino tiene una fuga estimada de 42.000 galones de petróleo por día.

28 de abril de 2010 – La Guardia Costera aumenta su estimación de derrames a 210.000 galones de petróleo por día.

2 de mayo de 2010 – El presidente Barack Obama recorre las áreas afectadas por el derrame de petróleo y examina los esfuerzos para contener el derrame.

4 de mayo de 2010 – Los bordes de la marea negra llegan a la costa de Luisiana.

26 de mayo de 2010 – BP inicia un procedimiento conocido como “eliminación superior”, que intenta bombear suficiente lodo hacia el pozo para eliminar la presión ascendente del petróleo y despejar el camino para que se coloque una tapa de cemento. El intento falla.

Un hombre saca petróleo derramado del agua, el 8 de agosto de 2020. (Crédito: Jean Aurelio Prudence / L’Express Maurice / AFP a través de Getty Imágenes)

16 de junio de 2010 – BP acuerda crear un fondo de US$ 20 mil millones para ayudar a las víctimas afectadas por el derrame de petróleo.

5 de julio de 2010 – Las autoridades informan que las bolas de alquitrán relacionadas con el derrame de petróleo han llegado a las costas de Texas.

Impactantes imágenes de un derrame de petróleo en Taiwán 0:55

10 de julio de 2010 – BP retira una tapa de contención vieja del pozo para poder instalar una nueva. Mientras se quita la tapa, el petróleo fluye libremente. La nueva tapa se terminó de instalar el 12 de julio.

15 de julio de 2010 – Según BP, el petróleo ha dejado de fluir hacia el Golfo.

3 de agosto de 2010 – BP inicia la operación “eliminación estática” para sellar permanentemente el pozo de petróleo.

5 de agosto de 2010 – BP finaliza el procedimiento de “eliminación estática”. El almirante retirado Thad Allen dice que esto “nos asegurará virtualmente que no hay posibilidad de que se filtre petróleo al medio ambiente”.

11 de enero de 2011 – La Comisión Nacional sobre el Derrame de Petróleo y la Perforación en Alta Mar de BP Deepwater Horizon publica su informe completo que indica que la explosión de la plataforma Deepwater Horizon provocó el peor derrame de petróleo en la historia de EE.UU., 168 millones de galones (o alrededor de 4 millones de barriles).

14 de septiembre de 2011 – Se publica el informe federal final sobre el derrame de petróleo en el Golfo. Dice que BP, Transocean y Halliburton comparten la responsabilidad de la explosión mortal que resultó en el derrame de petróleo del Golfo de México en abril de 2010.

26 de enero de 2012 – Un juez federal de Nueva Orleans dictamina que Transocean, el propietario de la plataforma Deepwater Horizon, no es responsable de los daños compensatorios solicitados por terceros.

31 de enero de 2012 – Un juez federal de Nueva Orleans dictamina que Halliburton no es responsable de algunos de los daños compensatorios solicitados por terceros.

2 de marzo de 2012 – BP anuncia que ha llegado a un acuerdo con abogados que representan a miles de empresas e individuos afectados por el derrame de petróleo de 2010.

18 de abril de 2012 – Se presentan documentos judiciales que revelan el acuerdo alcanzado el 2 de marzo de 2010 por BP con abogados que representan a miles de empresas y personas afectadas por el derrame de petróleo. Un juez federal debe dar la aprobación preliminar del pacto, que BP estima que totalizará alrededor de US$ 7.800 millones.

Cierran playas del condado de Orange después de que un derrame de petróleo frente a la costa de California destruyera el hábitat de la vida silvestre

24 de abril de 2012 – Se presentan los primeros cargos penales en relación con el derrame de petróleo. Kurt Mix, un ex ingeniero de BP, está acusado de destruir más de 200 mensajes de texto sobre el derrame de petróleo, incluido uno que concluye que el chorro de agua submarino fue mucho peor de lo que se informó en ese momento.

15 de noviembre de 2012 – El procurador general Eric Holder anuncia que BP se declarará culpable de los cargos de homicidio involuntario relacionados con la explosión de la plataforma y pagará US$ 4.5 mil millones en multas del gobierno. Aparte de los cargos de homicidio corporativo, un gran jurado federal presenta una acusación formal en la que se acusa a los dos supervisores de BP de mayor rango a bordo del Deepwater Horizon el día de la explosión con 23 cargos criminales.

28 de noviembre de 2012 – El gobierno de EE.UU. emite una restricción temporal que prohíbe a BP presentar ofertas para nuevos contratos federales. La prohibición se levanta el 13 de marzo de 2014.

21 de diciembre de 2012 – El juez de distrito estadounidense Carl Barbier firma el acuerdo entre BP y las empresas y las personas afectadas por el derrame de petróleo.

3 de enero de 2013 – El Departamento de Justicia anuncia que Transocean Deepwater Inc. acordó declararse culpable de una violación de la Ley de Agua Limpia y pagar US$ 1.400 millones en multas.

25 de febrero de 2013 – Comienza el juicio para determinar cuánto debe BP en concepto de daños civiles en virtud de la Ley de Agua Limpia. La primera fase de la prueba se centrará en la causa de la explosión.

19 de septiembre de 2013 – En un tribunal federal de Nueva Orleans, Halliburton se declara culpable de destruir los resultados de las pruebas que los investigadores habían buscado como prueba. La empresa recibe una multa máxima de US$ 200.000 por el cargo.

30 de septiembre de 2013 – Comienza la segunda fase del juicio civil por el derrame de petróleo. Esta parte se enfoca en cuánto petróleo se derramó y si BP fue negligente debido a su falta de preparación.

18 de diciembre de 2013 – Kurt Mix, ex ingeniero de BP, es absuelto de uno de los dos cargos de obstrucción a la justicia por borrar mensajes de texto sobre el derrame de petróleo.

4 de septiembre de 2014 – Un juez federal de Luisiana determina que BP fue “gravemente negligente” en el período previo al desastre de 2010, lo que podría cuadriplicar las multas que tendría que pagar en virtud de la Ley de Agua Limpia a más de US$ 18.000 millones. El juez Carl Barbier del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana también atribuye la culpa del derrame, y la “imprudente” BP se quedó con dos tercios. Él dice que los otros dos acusados ​​principales en las más de 3.000 demandas presentadas a raíz del derrame, Transocean y Halliburton, fueron “negligentes”.

15 de enero de 2015 – Después de sopesar múltiples estimaciones, el tribunal determina que se liberaron 4 millones de barriles de petróleo del depósito. Se recolectaron 810.000 barriles de petróleo sin entrar en contacto con el “agua de mar ambiental” durante la respuesta al derrame, lo que hace que BP sea responsable de un máximo de 3,19 millones de barriles.

20 de enero al 2 de febrero de 2015 – Se lleva a cabo la fase final del juicio para determinar las multas de BP. Se espera el fallo en unos meses.

2 de julio de 2015 – Se anuncia un acuerdo de US$ 18.700 millones entre BP y cinco estados del Golfo.

28 de septiembre de 2015 – En un tribunal federal de Luisiana, la ciudad de Mobile, Alabama, presenta una demanda enmendada por daños punitivos contra Transocean Ltd., Triton Asset Leasing y Halliburton Energy Services, Inc., en la que afirma que “Mobile, su gobierno, empresas, residentes, propiedades, ecosistemas y turistas / turismo han sufrido y continúan sufriendo lesiones, daños y / o pérdidas como resultado del desastre del derrame de petróleo”. Al 20 de abril de 2015, Mobile estimó que las pérdidas habían excedido los US$ 31.240.000.

Buscan minimizar impacto ambiental por derrame de crudo 0:40

5 de octubre de 2015 – BP acuerda pagar más de US$ 20.000 millones para resolver reclamaciones relacionadas con el derrame. Es el acuerdo más grande con una sola entidad en la historia del Departamento de Justicia.

6 de noviembre de 2015 – El cargo restante de obstrucción de la justicia contra Kurt Mix se desestima ya que acepta declararse culpable del cargo menor de “causar daño intencionalmente sin autorización a una computadora protegida”, relacionado con la eliminación de un mensaje de texto, un delito menor. Recibe seis meses de libertad condicional y debe completar 60 horas de servicio comunitario.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.