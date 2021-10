El FBI se suma a la búsqueda de Miya Marcano, desaparecida en Florida desde hace casi una semana

News

(CNN) — El FBI está colaborando en la búsqueda de una mujer de 19 años que desapareció el viernes pasado de un complejo de apartamentos en Orlando, dijo el jueves el sheriff del condado Orange.

El sheriff John Mina dijo que la oficina está prestando tecnología para la búsqueda de Miya Marcano, quien fue vista por última vez alrededor de las 5 p.m. del viernes en los Arden Villas Luxury Apartments en Orlando, donde vivía y trabajaba.

A Miya Marcano la vieron por última vez hace casi una semana en el complejo de apartamentos donde reside.

El equipo de respuesta de emergencia de la oficina del sheriff y otras agencias han realizado casi 30 búsquedas en los condados Orange, Seminole y Volusia desde que Marcano desapareció, dijo Mina.

Según el alguacil, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ha ayudado con perros entrenados especialmente que pueden localizar dispositivos electrónicos, específicamente teléfonos celulares.

Otras agencias locales han proporcionado perros y equipos de buceo para hacer una búsqueda en agua y también se han utilizado helicópteros, entre otras herramientas.

“Hemos estado en contacto con la familia y los amigos de Miya todos los días, varias veces al día, tratando de mantenerlos actualizados sobre todo lo que estamos haciendo”, dijo el sheriff.

HELP FIND MIYA: Miya Marcano is still missing. We suspect foul play. Person of interest Armando Caballero was found dead today. It appears he killed himself. Caballero was a maintenance worker at Arden Villas, where Miya lives, works & was last seen. Call 407-836-4357 w/ info. pic.twitter.com/fQb0JxOSUx — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) September 27, 2021

A principios de esta semana, el sheriff dijo que Armando Manuel Caballero, una persona de interés en el caso, había sido encontrado muerto en lo que aparentemente fue un suicidio. Mina dijo que las autoridades creen que Caballero, quien trabajaba en los apartamentos, había accedido a la casa de Marcano sin su permiso. Había una orden de arresto contra él por robo.

Los investigadores no están buscando a otras personas en relación con la desaparición de Marcano, dijo el sheriff el jueves, y agregó que la investigación está en curso y que las cosas podrían cambiar.

Caballero “fue la persona principal en la que nos enfocamos”, dijo.

Marcano vestía una camisa roja, jeans y una sudadera con capucha negra cuando fue vista por última vez, dijo la oficina del sheriff esta semana.

Marcano “tenía un vuelo programado esa noche, pero nunca llegó a subirse al avión”, agregó en una publicación de Facebook.

Las personas que deseen reportar pistas sobre el caso pueden llamar a Central Florida Crimeline o al 407-836-4357.

