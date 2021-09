Greta Thunberg arremete contra los líderes mundiales por ser puro ‘bla, bla, bla’ en la acción climática

CNN - Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — La activista sueca Greta Thunberg se burló este martes de los líderes mundiales —entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson— en una cumbre juvenil sobre el clima celebrada en Milán, diciendo que los últimos 30 años de acción climática se habían reducido a “bla, bla, bla”.

Thunberg imitó a los líderes repitiendo las expresiones que usan comúnmente para referirse a la crisis climática, tachándolas como palabras vacías y promesas incumplidas.

“Cuando digo cambio climático, ¿en qué piensan? Pienso en empleos. Empleos verdes. Empleos verdes”, dijo en referencia a los discursos de Biden sobre la crisis climática.

“Debemos encontrar una transición suave hacia una economía baja en carbono. No hay Planeta B”, dijo, en referencia a un discurso pronunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron. “No hay Planeta Bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla”.

Y en su mofa del primer ministro del Reino Unido, Thunberg se burló de la retórica del líder en torno a los planes de “recuperación verde” de su gobierno.

“No se trata de un sueño caro y políticamente correcto de abrazar conejitos o bla, bla, bla. Reconstruir mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla”, dijo Thunberg.

“Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes: palabras, palabras que suenan geniales pero que hasta ahora no han llevado a ninguna acción ni esperanza y sueños. Palabras vacías y promesas”.

Thunberg habló en el foro Youth4Climate, un evento celebrado dos días antes de que decenas de ministros se reúnan en Milán para un encuentro final de alto nivel antes de las conversaciones sobre el clima de la COP26 en Glasgow en noviembre. El presidente de la COP26, Alok Sharma, estuvo en el evento juvenil y presidirá la reunión de ministros.

Los jóvenes asistentes presentarán una lista de recomendaciones para que los ministros las consideren más adelante esta semana. Se espera que los ministros intenten alinear sus posiciones sobre los temas de la agenda de Glasgow, incluida la fecha de finalización del uso del carbón y quién debe pagar qué para ayudar al Sur Global en su transición hacia economías bajas en carbono.

Una activista de Uganda, Vanessa Nakate, dijo que el mundo en desarrollo todavía estaba esperando que el mundo rico cumpliera sus promesas de financiación climática.

Los líderes de los países desarrollados acordaron hace una década transferir fondos a los países en desarrollo para ayudarlos a reducir sus emisiones de carbono, pero también para adaptarse a la crisis climática. Esa promesa se reafirmó en 2015 en París, donde los líderes mundiales acordaron nuevamente transferir US$ 100.000 millones al año al Sur Global 2020, al menos la mitad de los cuales se destinarían a la adaptación. Ese plazo no se cumplió el año pasado.

“Hay muy poca evidencia de los US$ 100.000 millones por año que se prometieron para ayudar a los países vulnerables al clima a enfrentar este desafío. Pero se prometió que esos fondos llegarían en 2020 y todavía estamos esperando”, dijo Nakate, señalando que África contamina muy poco, pero está en la primera línea de la crisis climática.

“No puedes adaptarte a culturas, tradiciones e historia perdidas. No puedes adaptarte al hambre. Es hora de que los líderes pongan las pérdidas y los daños en el centro de las negociaciones climáticas”.

