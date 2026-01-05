Temperaturas altas y un ambiente seco provoca más incendios al sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Las recientes temperaturas no están ayudando con la posibilidad de incendios. Este fin de semana hubo varios siniestro a lo largo de colorado springs, lo cual dejo a los bomberos de la ciudad bastante ocupados.

El primero empezó cerca de la estación el cual esta ubicado en la calle Stanton y Eagle Rock, al sur del parque Pulpit Rock. Este se acerco a las viviendas, pero no pudieron controlar antes qué hubiera daños extremos. Quemo alrededor de un acre. 20 minutos después hubo otro incendio.

Este era una siniestro en una vivienda cerca del vecindario Uintah. Y luego un grupo de fuegos comenzaron cerca del centro y la avenida nevada. Donde aproximadamente 10 incendios estaban ocurriendo al norte de la Interestatal 25.

Los bomberos mencionan que esto es un testimonio, enseñándonos lo seco que en realidad esta aquí al sur de Colorado.