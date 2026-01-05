Protestas contra la captura del líder de Venezuela en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estamos escuchando diferentes reacciones de la comunidad tras la captura de Nicolás Maduro. Aquí en Colorado Springs personas se juntaron en la avenida Nevada en el centro de la ciudad con pancartas sobre la captura de Maduro. Muchos de ellos en contra del acto por lo que significa para las personas allá.

Mencionando que aunque Maduro no es un buen líder o persona que las consecuencias de sus acciones aun se van a sentir por generaciones. Los manifestantes ahora mencionan estar preocupados sobre cómo los EE.UU. continuará con sus planes con Venezuela.