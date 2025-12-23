Avión logró aterrizar por sí solo tras emergencia
BROOMFIELD, Colo. (KTLO) - Por primera vez en la historia de la aviación general, una avioneta logró aterrizar por sí sola tras activarse el sistema de emergencia.
