Apertura del paso elevado para fauna silvestre más grande en America del norte
CONDADO DOUGLAS, Colo. (KTLO) - El paso elevado Greenland ahora está abierto para la fauna silvestre en el cruce más grande en América del norte.
