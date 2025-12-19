Skip to Content
Crispin

Arresto de hombre quien provoco un incendio en Colorado Springs

By
Published 3:17 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Policías de Colorado Springs arrestaron al hombre quien comenzó el incendio durante el fin de semana pasado. 

La policia habia realizado la foto del presunto individuo y gracias a esas publicaciones ellos han arrestado a

Demetri Medina de 32 años. Él ahora enfrenta cargos por provocación de un incendio, Medina fue detenido a las 10:30 el jueves en la noche.

Recordemos que el sábado los bomberos respondieron a un siniestro en el local,  'Beacon Building Products', donde encontraron materiales de construcción bajo 

llamas los bomberos duraron 45 minutos en apagar el fuego. Lo bueno de todo esto es que el siniestro no se expandio a las viviendas cercanas. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

