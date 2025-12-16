Primer caso mortal por la influenza en Colorado

COLORADO, (KTLO)--El estado de Colorado se ha vuelto el primero para reportar su primer muerto por la influenza del año. Según datos de nuestros compañeros de Denver.

Ellos mencionan qué era un menor de una primaria. Esto viene durante un tiempo donde los

números de las hospitalizaciones han incrementado por un 4 por ciento en comparacion al año pasado.

Los expertos mencionan que al influenza ha causado mas preocupación este año por el nuevo

variante que es la mutación del virus de la Tipo A. Por lo tanto es importante vacunar a los menores de edad, los ancianos y aquellos que tengan complicaciones de salud.