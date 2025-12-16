Skip to Content
Primer caso mortal por la influenza en Colorado

By
Published 2:58 PM

COLORADO, (KTLO)--El estado de Colorado se ha vuelto el primero para reportar su primer muerto por la influenza del año. Según datos de nuestros compañeros de Denver.

Ellos mencionan qué era un menor de una primaria. Esto viene durante un tiempo donde los 

números de las hospitalizaciones han incrementado por un 4 por ciento en comparacion al año pasado. 

Los expertos mencionan que al influenza ha causado mas preocupación este año por el nuevo 

variante que es la mutación del virus de la Tipo A. Por lo tanto es importante vacunar a los menores de edad, los ancianos y aquellos que tengan complicaciones de salud.

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

