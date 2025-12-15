Caso bajo investigación: Dos uniformados balearon a una personas en Security Widefield

SECURITY WIDEFIELD, Colo. (KTLO)--Un incidente esta bajo investigación en el Condado El Paso. El cual involucra a dos diputados del condado quien mataron a una persona tras balearlo durante el verano. Según datos del Fiscal del Distrito 4 quien ahora dice deben analizar el caso más antes de tener una conclusión. Recordemos que el incidente ocuriro el 18 de julio en una casa en Security Widefield, los diputado respondieron a una llamada de disturbio.

Cuando ellos llegaron a la vivienda encontraron a una pareja quién mencionó que el hombre identificado como Brian Prine se había vuelto agresivo. Durante la visita por los uniformados, las cosas se intensificaron y el hombre le quito una pistola de descargaeléctrica a uno de los diputados.

Por lo que dos diputados lo balearon. Él fue declarado muerto en la escena y dos uniformados también resultaron heridos. Ellos fueron puestos en licencia administrativa por protocolo, pero ahora el fiscal del distrito menciona que ellos tiene que analizar el caso más a fondo.

Incluso le pidieron a un Gran Jurado que investigue el caso. Una identidad que es completamente separada ellos determinarán si fue uso de fuerza excesiva o no, o si ellos debe de tener cargos en su contra.