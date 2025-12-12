Un animal silvestre visita a una familia en Colorado Springs varias veces en las últimas semanas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una familia en Colorado Springs dice que un lindo huéspedes ahora se siento como si estuviera en casa. Los dueños de la casa nos dicen que han visto a este oso varias veces en su propiedad, es una osa hembra de tres años y que nunca han tenido problemas con ella que hasta sus hijos les gustaba verla desde la ventana mientras se ponía cómoda en la plataforma del patio.

Pero recientemente, cuando la familia regreso de vacaciones notaron que la osa quería hacer esa su casa permanente. Lo que claro puede ser peligroso, así que le llamaron al departamento de parques y vida silvestre, para buscarle un lugar más seguro.

Por lo tanto los oficiales le quieren recordar a la gente lo importante que es eliminar la comida para los pájaros o mascotas de sus patios y mantener esos botes de basura cerrados para evitar invitar a un oso a su vivienda.